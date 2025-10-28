BursaDEX+
Dalam dunia blockchain yang berkembang pesat, narasi baru terus mendefinisikan ulang apa yang mungkin. Setelah kebangkitan DeFi (Decentralized Finance) dan GameFi, gelombang baru telah tiba — ReFi, singkatan dari Real Estate Financing.

Apa Itu ReFi? Bagaimana ConstructKoin (CTK) Mengubah Pembiayaan Real Estate Melalui Blockchain

Penulis: CryptodailySumber: Cryptodaily
2025/10/28 00:50
Dalam dunia blockchain yang berkembang pesat, narasi baru terus mendefinisikan ulang apa yang mungkin dilakukan. Setelah kebangkitan DeFi (Decentralized Finance) dan GameFi, gelombang baru telah tiba — ReFi, singkatan dari Real Estate Financing.

Di garis depan gerakan ini adalah ConstructKoin (CTK), sebuah proyek yang memperkenalkan model pembiayaan berbasis blockchain yang dirancang untuk membentuk kembali bagaimana pengembangan properti dan peminjaman aset dunia nyata (RWA) dikelola secara global.

Memahami ReFi: Perbatasan Berikutnya Setelah DeFi

ReFi (Real Estate Financing) mewakili evolusi alami dari keuangan terdesentralisasi. Sementara DeFi membuka peluang peminjaman dan imbal hasil dalam ekosistem kripto, ReFi memperluas jangkauan blockchain ke infrastruktur keuangan dunia nyata — khususnya, sektor real estate.

Pembiayaan real estate tradisional lambat, tersentralisasi, dan terbatas pada institusi besar. Pengembang menghadapi waktu persetujuan yang panjang dan kondisi modal yang ketat, sementara investor global jarang memiliki akses ke peluang pendanaan pengembangan.

ReFi mengubah hal tersebut dengan memperkenalkan saluran pembiayaan transparan yang didukung blockchain yang merampingkan bagaimana modal mengalir ke proyek real estate.

ConstructKoin (CTK): Pelopor ReFi

ConstructKoin (CTK) adalah proyek utama pertama yang didedikasikan sepenuhnya untuk membangun infrastruktur ReFi. Tujuannya sederhana namun kuat:

  • Memungkinkan pembiayaan pengembangan properti yang lebih cepat dan berbasis data.

  • Menghilangkan inefisiensi yang diciptakan oleh perantara.

  • Membuka akses ke kerangka peminjaman yang aman dan transparan yang didukung oleh kontrak pintar.

Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara teknologi blockchain dan salah satu pasar keuangan terbesar di dunia — sektor real estate global senilai $300 triliun.

Model Pembiayaan yang Aman dan Skalabel

Tidak seperti model kepemilikan properti yang ditokenisasi yang membawa risiko sekuritas, ConstructKoin berfokus pada lapisan pembiayaan, bukan kepemilikan.

Platform ini menggunakan blockchain untuk mengotomatisasi dokumentasi, validasi, dan manajemen arus dana — semua tanpa menciptakan struktur ekuitas fraksional. Ini membuat model ReFi CTK ramah kepatuhan dan skalabel, memastikan dapat beroperasi di lingkungan peminjaman yang diatur maupun tidak diatur.

Presale CTK: Meletakkan Dasar Keuangan

Presale ConstructKoin disusun menjadi 10 fase progresif, dimulai dari $0,1 dan naik hingga $1, dengan target penggalangan dana total sebesar $100 juta.

Pendekatan ini mencerminkan alokasi modal institusional, menyediakan struktur yang stabil dan transparan yang mendukung pengembangan jangka panjang sambil memberi penghargaan kepada pendukung awal.

Dana akan dialokasikan untuk penerapan protokol ReFi, kemitraan dengan pengembang dan pemberi pinjaman, dan ekspansi ke peminjaman berbasis aset untuk pembiayaan infrastruktur dan properti komersial.

Mengapa Investor Memperhatikan

ReFi dan RWA adalah dua tema yang paling banyak dibahas di kalangan analis institusional untuk tahun 2025. Dengan mempelopori ReFi, ConstructKoin memposisikan dirinya sebagai salah satu dari sedikit proyek blockchain yang memecahkan masalah dunia nyata dengan nilai ekonomi yang dapat diskalakan.

Dengan modal institusional yang diharapkan mengalir ke solusi pembiayaan on-chain, posisi awal CTK dapat menjadikannya pemimpin kategori di salah satu vertikal blockchain yang paling menjanjikan.

Pemikiran Akhir

ReFi adalah evolusi logis berikutnya dari DeFi — membawa blockchain dari keuangan teoretis ke sistem ekonomi global yang nyata. ConstructKoin (CTK) memimpin pergerakan itu, menyediakan jembatan antara pengembangan properti, peminjaman berbasis aset, dan transparansi blockchain.

Seiring berjalannya presale, CTK tidak hanya memperkenalkan token baru — tetapi juga meletakkan dasar untuk paradigma keuangan baru yang didukung oleh ReFi.

Nama: Construct Koin (CTK)

Telegram: https://t.me/constructkoin

Twitter: https://x.com/constructkoin

Website: https://constructkoin.com

Disclaimer: Ini adalah siaran pers berbayar dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.

