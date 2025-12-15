Tabel Konversi dego.finance ke Djiboutian Franc
Tabel Konversi DEGO ke DJF
- 1 DEGO82.25 DJF
- 2 DEGO164.50 DJF
- 3 DEGO246.75 DJF
- 4 DEGO329.00 DJF
- 5 DEGO411.24 DJF
- 6 DEGO493.49 DJF
- 7 DEGO575.74 DJF
- 8 DEGO657.99 DJF
- 9 DEGO740.24 DJF
- 10 DEGO822.49 DJF
- 50 DEGO4,112.44 DJF
- 100 DEGO8,224.88 DJF
- 1,000 DEGO82,248.83 DJF
- 5,000 DEGO411,244.16 DJF
- 10,000 DEGO822,488.33 DJF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual dego.finance ke Djiboutian Franc (DEGO ke DJF) di berbagai rentang nilai, dari 1 DEGO hingga 10,000 DEGO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DEGO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DJF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DEGO ke DJF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DJF ke DEGO
- 1 DJF0.01215 DEGO
- 2 DJF0.02431 DEGO
- 3 DJF0.03647 DEGO
- 4 DJF0.04863 DEGO
- 5 DJF0.06079 DEGO
- 6 DJF0.07294 DEGO
- 7 DJF0.08510 DEGO
- 8 DJF0.09726 DEGO
- 9 DJF0.1094 DEGO
- 10 DJF0.1215 DEGO
- 50 DJF0.6079 DEGO
- 100 DJF1.215 DEGO
- 1,000 DJF12.15 DEGO
- 5,000 DJF60.79 DEGO
- 10,000 DJF121.5 DEGO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Djiboutian Franc ke dego.finance (DJF ke DEGO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DJF hingga 10,000 DJF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah dego.finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DJF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
dego.finance (DEGO) saat ini diperdagangkan seharga Fdj 82.25 DJF , yang mencerminkan perubahan -0.72% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Fdj58.70M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Fdj1.73B DJF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman dego.finance Harga khusus dari kami.
3.73B DJF
Suplai Peredaran
58.70M
Volume Trading 24 Jam
1.73B DJF
Kapitalisasi Pasar
-0.72%
Perubahan Harga (1 Hari)
Fdj 0.5554
High 24 Jam
Fdj 0.453
Low 24 Jam
Grafik tren DEGO ke DJF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi dego.finance terhadap DJF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga dego.finance saat ini.
Ringkasan Konversi DEGO ke DJF
Per | 1 DEGO = 82.25 DJF | 1 DJF = 0.01215 DEGO
Kurs untuk 1 DEGO ke DJF hari ini adalah 82.25 DJF.
Pembelian 5 DEGO akan dikenai biaya 411.24 DJF, sedangkan 10 DEGO memiliki nilai 822.49 DJF.
1 DJF dapat di-trade dengan 0.01215 DEGO.
50 DJF dapat dikonversi ke 0.6079 DEGO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DEGO ke DJF telah berubah sebesar -13.03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.72%, sehingga mencapai high senilai 98.7057079944 DJF dan low senilai 80.507176308 DJF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DEGO adalah 104.765961222 DJF yang menunjukkan perubahan -21.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DEGO telah berubah sebesar -131.8504947084 DJF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -61.59% pada nilainya.
Semua Tentang dego.finance (DEGO)
Setelah menghitung harga dego.finance (DEGO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang dego.finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DEGO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli dego.finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DEGO ke DJF
Dalam 24 jam terakhir, dego.finance (DEGO) telah berfluktuasi antara 80.507176308 DJF dan 98.7057079944 DJF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 80.507176308 DJF dan high 98.7057079944 DJF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DEGO ke DJF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Fdj 97.74
|Fdj 97.74
|Fdj 126.18
|Fdj 414.08
|Low
|Fdj 79.97
|Fdj 79.97
|Fdj 79.97
|Fdj 8.88
|Rata-rata
|Fdj 81.75
|Fdj 87.08
|Fdj 99.52
|Fdj 161.72
|Volatilitas
|+22.04%
|+19.19%
|+44.58%
|+188.45%
|Perubahan
|-0.45%
|-13.32%
|-21.54%
|-61.80%
Prakiraan Harga dego.finance dalam DJF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga dego.finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DEGO ke DJF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DEGO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, dego.finance dapat mencapai sekitar Fdj86.36DJF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DEGO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DEGO mungkin naik menjadi sekitar Fdj104.97 DJF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga dego.finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DEGO yang Tersedia di MEXC
DEGO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DEGO, yang mencakup pasar tempat dego.finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DEGO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
DEGOUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DEGO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures dego.finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli dego.finance
Ingin menambahkan dego.finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli dego.finance › atau Mulai sekarang ›
DEGO dan DJF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
dego.finance (DEGO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga dego.finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.4628
- Perubahan 7 Hari: -13.03%
- Tren 30 Hari: -21.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DEGO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DJF, harga USD DEGO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DEGO] [DEGO ke USD]
Djiboutian Franc (DJF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DJF/USD): 0.005626827579530763
- Perubahan 7 Hari: +0.20%
- Tren 30 Hari: +0.20%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DJF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DEGO yang sama.
- DJF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DEGO dengan DJF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DEGO ke DJF?
Kurs antara dego.finance (DEGO) dan Djiboutian Franc (DJF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DEGO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DEGO ke DJF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DJF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DJF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DJF. Ketika DJF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DEGO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti dego.finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DEGO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DJF.
Konversikan DEGO ke DJF Seketika
Gunakan konverter DEGO ke DJF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DEGO ke DJF?
Masukkan Jumlah DEGO
Mulailah dengan memasukkan jumlah DEGO yang ingin Anda konversi ke DJF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DEGO ke DJF Secara Live
Lihat kurs DEGO ke DJF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DEGO dan DJF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DEGO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DEGO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DEGO ke DJF dihitung?
Perhitungan kurs DEGO ke DJF didasarkan pada nilai DEGO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DJF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DEGO ke DJF begitu sering berubah?
Kurs DEGO ke DJF sangat sering berubah karena dego.finance dan Djiboutian Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DEGO ke DJF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DEGO ke DJF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DEGO ke DJF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DEGO ke DJF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DEGO ke DJF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DEGO terhadap DJF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DEGO terhadap DJF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DEGO ke DJF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DJF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DEGO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DEGO ke DJF?
Halving dego.finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DEGO ke DJF.
Bisakah saya membandingkan kurs DEGO ke DJF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DEGO keDJF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DEGO ke DJF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga dego.finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DEGO ke DJF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DJF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DEGO ke DJF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi dego.finance dan Djiboutian Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk dego.finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DEGO ke DJF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DJF Anda ke DEGO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DEGO ke DJF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DEGO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DEGO ke DJF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DEGO ke DJF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DJF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DEGO ke DJF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi dego.finance Selengkapnya
Harga dego.finance
Pelajari selengkapnya tentang dego.finance (DEGO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga dego.finance
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DEGO untuk lebih memahami kemungkinan arah dego.finance.
Cara Membeli dego.finance
Ingin membeli dego.finance? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DEGO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DEGO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi dego.finance ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke DJF
Mengapa Harus Membeli dego.finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli dego.finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli dego.finance dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.