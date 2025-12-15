Tabel Konversi daGama ke Iraqi Dinar
Tabel Konversi DGMA ke IQD
- 1 DGMA90,37 IQD
- 2 DGMA180,74 IQD
- 3 DGMA271,11 IQD
- 4 DGMA361,48 IQD
- 5 DGMA451,86 IQD
- 6 DGMA542,23 IQD
- 7 DGMA632,60 IQD
- 8 DGMA722,97 IQD
- 9 DGMA813,34 IQD
- 10 DGMA903,71 IQD
- 50 DGMA4.518,55 IQD
- 100 DGMA9.037,10 IQD
- 1.000 DGMA90.371,03 IQD
- 5.000 DGMA451.855,15 IQD
- 10.000 DGMA903.710,30 IQD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual daGama ke Iraqi Dinar (DGMA ke IQD) di berbagai rentang nilai, dari 1 DGMA hingga 10,000 DGMA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DGMA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IQD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DGMA ke IQD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IQD ke DGMA
- 1 IQD0,01106 DGMA
- 2 IQD0,02213 DGMA
- 3 IQD0,03319 DGMA
- 4 IQD0,04426 DGMA
- 5 IQD0,05532 DGMA
- 6 IQD0,06639 DGMA
- 7 IQD0,07745 DGMA
- 8 IQD0,08852 DGMA
- 9 IQD0,09958 DGMA
- 10 IQD0,1106 DGMA
- 50 IQD0,5532 DGMA
- 100 IQD1,106 DGMA
- 1.000 IQD11,065 DGMA
- 5.000 IQD55,32 DGMA
- 10.000 IQD110,6 DGMA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iraqi Dinar ke daGama (IQD ke DGMA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IQD hingga 10,000 IQD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah daGama yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IQD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
daGama (DGMA) saat ini diperdagangkan seharga ع.د 90,37 IQD , yang mencerminkan perubahan -0,73% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ع.د530,70M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ع.د5,53B IQD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman daGama Harga khusus dari kami.
80,14B IQD
Suplai Peredaran
530,70M
Volume Trading 24 Jam
5,53B IQD
Kapitalisasi Pasar
-0,73%
Perubahan Harga (1 Hari)
ع.د 0,07229
High 24 Jam
ع.د 0,05988
Low 24 Jam
Grafik tren DGMA ke IQD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi daGama terhadap IQD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga daGama saat ini.
Ringkasan Konversi DGMA ke IQD
Per | 1 DGMA = 90,37 IQD | 1 IQD = 0,01106 DGMA
Kurs untuk 1 DGMA ke IQD hari ini adalah 90,37 IQD.
Pembelian 5 DGMA akan dikenai biaya 451,86 IQD, sedangkan 10 DGMA memiliki nilai 903,71 IQD.
1 IQD dapat di-trade dengan 0,01106 DGMA.
50 IQD dapat dikonversi ke 0,5532 DGMA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DGMA ke IQD telah berubah sebesar +14,38% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,73%, sehingga mencapai high senilai 94,70747659812784 IQD dan low senilai 78,44907592607409 IQD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DGMA adalah 92,04796383710698 IQD yang menunjukkan perubahan -1,83% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DGMA telah berubah sebesar 53,72739819185535 IQD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +146,46% pada nilainya.
Semua Tentang daGama (DGMA)
Setelah menghitung harga daGama (DGMA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang daGama langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DGMA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli daGama, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DGMA ke IQD
Dalam 24 jam terakhir, daGama (DGMA) telah berfluktuasi antara 78,44907592607409 IQD dan 94,70747659812784 IQD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 78,16085286822945 IQD dan high 94,70747659812784 IQD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DGMA ke IQD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ع.د 91.7
|ع.د 91.7
|ع.د 91.7
|ع.د 235.81
|Low
|ع.د 65.5
|ع.د 65.5
|ع.د 65.5
|ع.د 26.2
|Rata-rata
|ع.د 78.6
|ع.د 78.6
|ع.د 78.6
|ع.د 91.7
|Volatilitas
|+20,62%
|+20,93%
|+23,62%
|+543,54%
|Perubahan
|+14,65%
|+14,37%
|-1,82%
|+146,46%
Prakiraan Harga daGama dalam IQD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga daGama dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DGMA ke IQD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DGMA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, daGama dapat mencapai sekitar ع.د94,89IQD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DGMA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DGMA mungkin naik menjadi sekitar ع.د115,34 IQD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga daGama kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
DGMA dan IQD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
daGama (DGMA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga daGama
- Harga Saat Ini (USD): $0.06898
- Perubahan 7 Hari: +14,38%
- Tren 30 Hari: -1,83%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DGMA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IQD, harga USD DGMA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DGMA] [DGMA ke USD]
Iraqi Dinar (IQD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IQD/USD): 0,0007633587786259542
- Perubahan 7 Hari: -0,00%
- Tren 30 Hari: -0,00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IQD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DGMA yang sama.
- IQD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs DGMA ke IQD?
Kurs antara daGama (DGMA) dan Iraqi Dinar (IQD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DGMA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DGMA ke IQD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IQD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IQD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IQD. Ketika IQD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DGMA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti daGama, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DGMA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IQD.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DGMA ke IQD dihitung?
Perhitungan kurs DGMA ke IQD didasarkan pada nilai DGMA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IQD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DGMA ke IQD begitu sering berubah?
Kurs DGMA ke IQD sangat sering berubah karena daGama dan Iraqi Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DGMA ke IQD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DGMA ke IQD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DGMA ke IQD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DGMA ke IQD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DGMA ke IQD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DGMA terhadap IQD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DGMA terhadap IQD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DGMA ke IQD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IQD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DGMA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DGMA ke IQD?
Halving daGama, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DGMA ke IQD.
Bisakah saya membandingkan kurs DGMA ke IQD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DGMA keIQD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DGMA ke IQD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga daGama, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DGMA ke IQD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IQD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DGMA ke IQD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi daGama dan Iraqi Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk daGama dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DGMA ke IQD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IQD Anda ke DGMA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DGMA ke IQD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DGMA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DGMA ke IQD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DGMA ke IQD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IQD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DGMA ke IQD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
