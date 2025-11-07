Apa yang dimaksud dengan daGama (DGMA)

daGama adalah aplikasi penemuan terdesentralisasi yang memberikan penghargaan kepada pengguna karena membagikan rekomendasi autentik lokasi dunia nyata. Dibangun di persimpangan blockchain, AI, dan tata kelola/governance komunitas, platform ini menggabungkan data on-chain yang transparan, moderasi konten berbasis DAO, dan mesin rekomendasi yang dipersonalisasi untuk memberikan wawasan lokasi yang tepercaya. daGama sedang mengembangkan protokol Lokasi Dunia Nyata (RWL) pertama di Arbitrum, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang cara orang menjelajahi dan mengevaluasi ruang fisik. Proyek ini didukung oleh Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, dengan dukungan strategis dari berbagai mitra termasuk Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, dan 5ire.

daGama tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi daGama Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DGMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang daGama di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli daGama dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga daGama (USD)

Berapa nilai daGama (DGMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda daGama (DGMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk daGama.

Cek prediksi harga daGama sekarang!

Tokenomi daGama (DGMA)

Memahami tokenomi daGama (DGMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DGMA sekarang!

Cara membeli daGama (DGMA)

Ingin mengetahui cara membeli daGama? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli daGama di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DGMA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya daGama

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai daGama, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang daGama Berapa nilai daGama (DGMA) hari ini? Harga live DGMA dalam USD adalah 0.07342 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DGMA ke USD saat ini? $ 0.07342 . Cobalah Harga DGMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar daGama? Kapitalisasi pasar DGMA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DGMA? Suplai beredar DGMA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DGMA? DGMA mencapai harga ATH sebesar 0.16627707699070043 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DGMA? DGMA mencapai harga ATL 0.054334058604693924 USD . Berapa volume perdagangan DGMA? Volume perdagangan 24 jam live DGMA adalah $ 98.83K USD . Akankah harga DGMA naik lebih tinggi tahun ini? DGMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DGMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

