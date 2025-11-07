BursaDEX+
Harga live daGama hari ini adalah 0.07342 USD. Lacak informasi harga aktual DGMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DGMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 DGMA ke USD:

$0.07342
-2.19%1D
USD
Grafik Harga Live daGama (DGMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:18 (UTC+8)

Informasi Harga daGama (DGMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0731
Low 24 Jam
$ 0.0772
High 24 Jam

$ 0.0731
$ 0.0772
$ 0.16627707699070043
$ 0.054334058604693924
-0.20%

-2.19%

+21.37%

+21.37%

Harga aktual daGama (DGMA) adalah $ 0.07342. Selama 24 jam terakhir, DGMA diperdagangkan antara low $ 0.0731 dan high $ 0.0772, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDGMA adalah $ 0.16627707699070043, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.054334058604693924.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DGMA telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, -2.19% selama 24 jam, dan +21.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar daGama (DGMA)

No.3940

$ 0.00
$ 98.83K
$ 51.39M
0.00
700,000,000
700,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar daGama saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 98.83K. Suplai beredar DGMA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 700000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.39M.

Riwayat Harga daGama (DGMA) USD

Pantau perubahan harga daGama untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0016439-2.19%
30 Days$ -0.00689-8.58%
60 Hari$ +0.04542+162.21%
90 Hari$ +0.04542+162.21%
Perubahan Harga daGama Hari Ini

Hari ini, DGMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0016439 (-2.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga daGama 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00689 (-8.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga daGama 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DGMA terlihat mengalami perubahan $ +0.04542 (+162.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga daGama 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04542 (+162.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari daGama (DGMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga daGama sekarang.

Apa yang dimaksud dengan daGama (DGMA)

daGama adalah aplikasi penemuan terdesentralisasi yang memberikan penghargaan kepada pengguna karena membagikan rekomendasi autentik lokasi dunia nyata. Dibangun di persimpangan blockchain, AI, dan tata kelola/governance komunitas, platform ini menggabungkan data on-chain yang transparan, moderasi konten berbasis DAO, dan mesin rekomendasi yang dipersonalisasi untuk memberikan wawasan lokasi yang tepercaya. daGama sedang mengembangkan protokol Lokasi Dunia Nyata (RWL) pertama di Arbitrum, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang cara orang menjelajahi dan mengevaluasi ruang fisik. Proyek ini didukung oleh Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, dengan dukungan strategis dari berbagai mitra termasuk Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, dan 5ire.

daGama tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi daGama Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DGMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang daGama di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli daGama dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga daGama (USD)

Berapa nilai daGama (DGMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda daGama (DGMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk daGama.

Cek prediksi harga daGama sekarang!

Tokenomi daGama (DGMA)

Memahami tokenomi daGama (DGMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DGMA sekarang!

Cara membeli daGama (DGMA)

Ingin mengetahui cara membeli daGama? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli daGama di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DGMA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya daGama

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai daGama, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi daGama
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang daGama

Berapa nilai daGama (DGMA) hari ini?
Harga live DGMA dalam USD adalah 0.07342 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DGMA ke USD saat ini?
Harga DGMA ke USD saat ini adalah $ 0.07342. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar daGama?
Kapitalisasi pasar DGMA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DGMA?
Suplai beredar DGMA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DGMA?
DGMA mencapai harga ATH sebesar 0.16627707699070043 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DGMA?
DGMA mencapai harga ATL 0.054334058604693924 USD.
Berapa volume perdagangan DGMA?
Volume perdagangan 24 jam live DGMA adalah $ 98.83K USD.
Akankah harga DGMA naik lebih tinggi tahun ini?
DGMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DGMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

