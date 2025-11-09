Tokenomi DramaBits (DRAMA)

Telusuri wawasan utama tentang DramaBits (DRAMA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:42:53 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga DramaBits (DRAMA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk DramaBits (DRAMA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 300.00T
$ 300.00T$ 300.00T
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 331.50M
$ 331.50M$ 331.50M
All-Time High:
$ 2.5
$ 2.5$ 2.5
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.000001105
$ 0.000001105$ 0.000001105

Informasi DramaBits (DRAMA)

DramaBits adalah platform drama pendek terdesentralisasi terkemuka yang didukung oleh AI, NFT, dan Watch-to-Earn — di mana setiap tayangan, naskah, dan cerita menjadi aset on-chain. Didukung oleh BigBangDAO, platform ini memberdayakan kreator dan penonton untuk bersama-sama membangun ekonomi hiburan generasi mendatang.

Situs Web Resmi:
https://www.dramabits.tv
Whitepaper:
https://dramabits.gitbook.io/dramabits/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x0647Ff585B0229Eac0310fd2e9a8A56aC6aa354d

Tokenomi DramaBits (DRAMA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi DramaBits (DRAMA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DRAMA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DRAMA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DRAMA, jelajahi harga live token DRAMA!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

