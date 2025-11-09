Tokenomi Echo (ECHO)

Telusuri wawasan utama tentang Echo (ECHO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:28:09 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Echo (ECHO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Echo (ECHO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 26.96M
$ 26.96M$ 26.96M
All-Time High:
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.02696
$ 0.02696$ 0.02696

Informasi Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Situs Web Resmi:
https://www.echo-protocol.xyz/
Whitepaper:
https://echo-protocol.gitbook.io/echo-protocol/
Explorer Blok:
https://aptoscan.com/fungible-asset/0xb2c7780f0a255a6137e5b39733f5a4c85fe093c549de5c359c1232deef57d1b7

Tokenomi Echo (ECHO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Echo (ECHO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ECHO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ECHO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ECHO, jelajahi harga live token ECHO!

