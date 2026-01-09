Pound Gibraltar adalah mata uang resmi Gibraltar, sebuah wilayah luar negeri Inggris yang terletak di ujung selatan Semenanjung Iberia. Simbolnya adalah £ dan kode ISO-nya adalah GIP. Mata uang ini diterbitkan oleh Pemerintah Gibraltar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Catatan Mata Uang tahun 1934, yang memberikan pemerintah hak tunggal untuk mencetak uang di wilayah tersebut. Pound Gibraltar bukanlah mata uang yang terpisah, melainkan versi dari Pound Sterling, mata uang resmi Kerajaan Inggris.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Pound Gibraltar memainkan peran penting. Mata uang ini digunakan untuk semua transaksi domestik, termasuk pembayaran gaji, pembelian barang dan jasa, serta pembayaran pajak. Pemerintah Gibraltar menerbitkan uang kertas dan koin sendiri, yang hanya berlaku sah di Gibraltar. Pound Sterling Inggris juga diterima secara luas di Gibraltar, sehingga Pound Gibraltar dan Pound Sterling Inggris dapat dipertukarkan dalam perekonomian setempat.

Pound Gibraltar dikaitkan dengan Pound Sterling pada nilai paritas, artinya satu Pound Gibraltar bernilai sama dengan satu Pound Sterling. Keterikatan ini menjamin stabilitas bagi Pound Gibraltar dan mendorong integrasi ekonomi serta keuangan dengan Kerajaan Inggris. Hal ini juga mencerminkan hubungan ekonomi dan politik yang erat antara Gibraltar dengan Inggris.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Pound Gibraltar merupakan alat pembayaran sah di Gibraltar, mata uang ini umumnya tidak diterima di Inggris. Hal ini disebabkan karena uang kertas dan koin tersebut hanya didukung oleh Pemerintah Gibraltar, bukan oleh Bank of England. Oleh karena itu, jika Anda berkunjung ke Inggris dari Gibraltar, disarankan untuk menukar Pound Gibraltar Anda menjadi Pound Inggris sebelum meninggalkan Gibraltar.

Pound Gibraltar merupakan contoh menarik dari mata uang yang terikat dengan mata uang negara lain, mencerminkan hubungan politik dan ekonomi unik antara Gibraltar dengan Kerajaan Inggris. Seperti mata uang fiat lainnya, nilai Pound Gibraltar berasal dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap stabilitas pemerintah yang menerbitkannya, bukan dari nilai intrinsik apa pun.