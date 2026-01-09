Dolar Guyana, yang sering dilambangkan dengan simbol GYD, adalah mata uang nasional resmi negara Guyana, sebuah negara Amerika Selatan yang terletak di pesisir timur laut. Sebagai alat tukar utama, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan digunakan dalam segala bentuk transaksi sehari-hari, mulai dari membeli bahan makanan hingga melakukan investasi bisnis skala besar.

Diperkenalkan sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut, Dolar Guyana menggantikan Dolar Guiana Inggris setelah Guyana merdeka. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank of Guyana, yang merupakan bank sentral negara itu. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang serta mengawasi peredaran mata uang tersebut di dalam negeri.

Dolar Guyana dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut sen, mirip dengan banyak mata uang global lainnya. Namun, karena inflasi dan perubahan ekonomi seiring waktu, sen jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sebaliknya, dolar lebih umum digunakan baik dalam transaksi tunai maupun non-tunai.

Di pasar valuta asing internasional, nilai Dolar Guyana fluktuatif akibat berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan spekulasi pasar. Oleh karena itu, mata uang ini menghadapi risiko dan volatilitas yang sama seperti mata uang fiat lainnya.

Meskipun merupakan mata uang fiat, Dolar Guyana tidak sering diperdagangkan di pasar forex global. Mata uang ini terutama digunakan di Guyana sendiri dan, dalam tingkat yang lebih rendah, dalam transaksi dengan mitra dagangnya. Seperti mata uang fiat lainnya, nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas, melainkan didasarkan pada stabilitas ekonomi dan kredibilitas negara tersebut.

Singkatnya, Dolar Guyana merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Guyana, berfungsi sebagai sarana transaksi utama di dalam negeri. Nilainya ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi, dan penerbitannya diatur oleh bank sentral negara. Sebagai mata uang fiat, nilai Dolar Guyana tidak didukung oleh komoditas fisik melainkan oleh stabilitas ekonomi Guyana.