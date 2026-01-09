Pound Lebanon, yang sering disebut sebagai LBP, adalah mata uang resmi Lebanon, sebuah negara di Timur Tengah. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara tersebut, berfungsi sebagai media pertukaran utama untuk barang dan jasa. Sebagai alat pembayaran sah di negara itu, mata uang ini digunakan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, mulai dari transaksi sehari-hari yang sederhana hingga operasi keuangan yang lebih kompleks.

Diterbitkan oleh Bank Sentral Lebanon, Pound Lebanon dibagi menjadi 100 unit kecil yang dikenal sebagai piastre. Namun, akibat inflasi yang terus-menerus, piastre kini tidak lagi digunakan secara praktis. Dalam perekonomian Lebanon, Pound digunakan baik dalam bentuk fisik, seperti uang kertas dan koin, maupun secara digital melalui sistem perbankan dan platform pembayaran digital.

Meskipun Pound Lebanon merupakan mata uang nasional, negara ini menerapkan sistem dual currency yang unik. Dolar AS diterima dan digunakan secara luas bersama Pound Lebanon dalam transaksi, bahkan terkadang lebih dipilih karena stabilitasnya dibandingkan nilai Pound yang fluktuatif. Situasi ini merupakan hasil dari kebijakan dan kondisi ekonomi Lebanon, serta sangat memengaruhi peran dan nilai Pound Lebanon dalam perekonomian lokal.

Dalam perdagangan internasional, Pound Lebanon tidak umum digunakan. Sebagian besar transaksi internasional dilakukan menggunakan mata uang yang lebih dikenal secara global, seperti Dolar AS atau Euro. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakstabilan relatif Pound serta pengakuan yang terbatas di luar Lebanon.

Seperti halnya mata uang lainnya, Pound Lebanon dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang dapat memengaruhi nilainya, termasuk inflasi, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Faktor-faktor ini, bersama dengan sistem dual currency yang unik di negara tersebut, menjadikan Pound Lebanon sebagai studi kasus yang menarik dalam dunia mata uang fiat. Memahami peran dan cara kerjanya memerlukan pandangan yang mendalam mengenai lanskap ekonomi dan kebijakan moneter Lebanon.