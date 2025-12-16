Tabel Konversi The Epiko ke Sudanese Pound
Tabel Konversi EPIKO ke SDG
- 1 EPIKO0.35 SDG
- 2 EPIKO0.70 SDG
- 3 EPIKO1.04 SDG
- 4 EPIKO1.39 SDG
- 5 EPIKO1.74 SDG
- 6 EPIKO2.09 SDG
- 7 EPIKO2.44 SDG
- 8 EPIKO2.79 SDG
- 9 EPIKO3.13 SDG
- 10 EPIKO3.48 SDG
- 50 EPIKO17.41 SDG
- 100 EPIKO34.82 SDG
- 1,000 EPIKO348.21 SDG
- 5,000 EPIKO1,741.03 SDG
- 10,000 EPIKO3,482.06 SDG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual The Epiko ke Sudanese Pound (EPIKO ke SDG) di berbagai rentang nilai, dari 1 EPIKO hingga 10,000 EPIKO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah EPIKO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SDG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah EPIKO ke SDG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SDG ke EPIKO
- 1 SDG2.871 EPIKO
- 2 SDG5.743 EPIKO
- 3 SDG8.615 EPIKO
- 4 SDG11.48 EPIKO
- 5 SDG14.35 EPIKO
- 6 SDG17.23 EPIKO
- 7 SDG20.10 EPIKO
- 8 SDG22.97 EPIKO
- 9 SDG25.84 EPIKO
- 10 SDG28.71 EPIKO
- 50 SDG143.5 EPIKO
- 100 SDG287.1 EPIKO
- 1,000 SDG2,871 EPIKO
- 5,000 SDG14,359 EPIKO
- 10,000 SDG28,718 EPIKO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sudanese Pound ke The Epiko (SDG ke EPIKO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SDG hingga 10,000 SDG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah The Epiko yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SDG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
The Epiko (EPIKO) saat ini diperdagangkan seharga ج.س 0.35 SDG , yang mencerminkan perubahan 32.44% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ج.س89.85K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ج.س60.77M SDG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman The Epiko Harga khusus dari kami.
104.99B SDG
Suplai Peredaran
89.85K
Volume Trading 24 Jam
60.77M SDG
Kapitalisasi Pasar
32.44%
Perubahan Harga (1 Hari)
ج.س 0.0005788
High 24 Jam
ج.س 0.000437
Low 24 Jam
Grafik tren EPIKO ke SDG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi The Epiko terhadap SDG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga The Epiko saat ini.
Ringkasan Konversi EPIKO ke SDG
Per | 1 EPIKO = 0.35 SDG | 1 SDG = 2.871 EPIKO
Kurs untuk 1 EPIKO ke SDG hari ini adalah 0.35 SDG.
Pembelian 5 EPIKO akan dikenai biaya 1.74 SDG, sedangkan 10 EPIKO memiliki nilai 3.48 SDG.
1 SDG dapat di-trade dengan 2.871 EPIKO.
50 SDG dapat dikonversi ke 143.5 EPIKO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 EPIKO ke SDG telah berubah sebesar +34.23% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 32.44%, sehingga mencapai high senilai 0.34820641633997773 SDG dan low senilai 0.2628994539401698 SDG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 EPIKO adalah 0.3302787190232339 SDG yang menunjukkan perubahan +5.42% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, EPIKO telah berubah sebesar -0.16315407759399095 SDG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -31.91% pada nilainya.
Semua Tentang The Epiko (EPIKO)
Setelah menghitung harga The Epiko (EPIKO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang The Epiko langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan EPIKO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli The Epiko, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga EPIKO ke SDG
Dalam 24 jam terakhir, The Epiko (EPIKO) telah berfluktuasi antara 0.2628994539401698 SDG dan 0.34820641633997773 SDG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.25941017056979687 SDG dan high 0.3542825822090755 SDG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas EPIKO ke SDG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Low
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Rata-rata
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Volatilitas
|+32.45%
|+36.57%
|+70.91%
|+129.19%
|Perubahan
|+32.45%
|+34.23%
|+5.43%
|-31.90%
Prakiraan Harga The Epiko dalam SDG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga The Epiko dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan EPIKO ke SDG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga EPIKO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, The Epiko dapat mencapai sekitar ج.س0.37SDG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga EPIKO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, EPIKO mungkin naik menjadi sekitar ج.س0.44 SDG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga The Epiko kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan EPIKO yang Tersedia di MEXC
EPIKO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot EPIKO, yang mencakup pasar tempat The Epiko dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual EPIKO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures EPIKO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures The Epiko untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli The Epiko
Ingin menambahkan The Epiko ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli The Epiko › atau Mulai sekarang ›
EPIKO dan SDG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
The Epiko (EPIKO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga The Epiko
- Harga Saat Ini (USD): $0.0005788
- Perubahan 7 Hari: +34.23%
- Tren 30 Hari: +5.42%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk EPIKO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SDG, harga USD EPIKO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga EPIKO] [EPIKO ke USD]
Sudanese Pound (SDG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SDG/USD): 0.001662515064526973
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SDG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah EPIKO yang sama.
- SDG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli EPIKO dengan SDG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs EPIKO ke SDG?
Kurs antara The Epiko (EPIKO) dan Sudanese Pound (SDG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam EPIKO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs EPIKO ke SDG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SDG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SDG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SDG. Ketika SDG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti EPIKO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti The Epiko, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap EPIKO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SDG.
Konversikan EPIKO ke SDG Seketika
Gunakan konverter EPIKO ke SDG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi EPIKO ke SDG?
Masukkan Jumlah EPIKO
Mulailah dengan memasukkan jumlah EPIKO yang ingin Anda konversi ke SDG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs EPIKO ke SDG Secara Live
Lihat kurs EPIKO ke SDG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang EPIKO dan SDG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan EPIKO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli EPIKO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs EPIKO ke SDG dihitung?
Perhitungan kurs EPIKO ke SDG didasarkan pada nilai EPIKO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SDG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs EPIKO ke SDG begitu sering berubah?
Kurs EPIKO ke SDG sangat sering berubah karena The Epiko dan Sudanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs EPIKO ke SDG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs EPIKO ke SDG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs EPIKO ke SDG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan EPIKO ke SDG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi EPIKO ke SDG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren EPIKO terhadap SDG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga EPIKO terhadap SDG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar EPIKO ke SDG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SDG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun EPIKO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs EPIKO ke SDG?
Halving The Epiko, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs EPIKO ke SDG.
Bisakah saya membandingkan kurs EPIKO ke SDG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs EPIKO keSDG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs EPIKO ke SDG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga The Epiko, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi EPIKO ke SDG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SDG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target EPIKO ke SDG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi The Epiko dan Sudanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk The Epiko dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan EPIKO ke SDG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SDG Anda ke EPIKO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah EPIKO ke SDG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga EPIKO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar EPIKO ke SDG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs EPIKO ke SDG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SDG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs EPIKO ke SDG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi The Epiko Selengkapnya
Harga The Epiko
Pelajari selengkapnya tentang The Epiko (EPIKO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga The Epiko
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar EPIKO untuk lebih memahami kemungkinan arah The Epiko.
Cara Membeli The Epiko
Ingin membeli The Epiko? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
EPIKO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan EPIKO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
EPIKO USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada EPIKO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures EPIKO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi The Epiko ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SDG
Mengapa Harus Membeli The Epiko dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli The Epiko.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli The Epiko dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.