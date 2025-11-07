BursaDEX+
Harga live The Epiko hari ini adalah 0.0007824 USD. Lacak informasi harga aktual EPIKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EPIKO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EPIKO

Info Harga EPIKO

Penjelasan EPIKO

Whitepaper EPIKO

Situs Web Resmi EPIKO

Tokenomi EPIKO

Prakiraan Harga EPIKO

Riwayat EPIKO

Panduan Membeli EPIKO

Konverter EPIKO ke Mata Uang Fiat

Logo The Epiko

Harga The Epiko(EPIKO)

Harga Live 1 EPIKO ke USD:

$0.0007824
-0.07%1D
USD
Grafik Harga Live The Epiko (EPIKO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:53 (UTC+8)

Informasi Harga The Epiko (EPIKO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007824
Low 24 Jam
$ 0.000783
High 24 Jam

$ 0.0007824
$ 0.000783
$ 0.03360438444652793
$ 0.000256123717200183
0.00%

-0.06%

+48.71%

+48.71%

Harga aktual The Epiko (EPIKO) adalah $ 0.0007824. Selama 24 jam terakhir, EPIKO diperdagangkan antara low $ 0.0007824 dan high $ 0.000783, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEPIKO adalah $ 0.03360438444652793, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000256123717200183.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EPIKO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan +48.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Epiko (EPIKO)

No.2542

$ 136.55K
$ 1.02
$ 234.72K
174.53M
300,000,000
300,000,000
58.17%

ETH

Kapitalisasi Pasar The Epiko saat ini adalah $ 136.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.02. Suplai beredar EPIKO adalah 174.53M, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 234.72K.

Riwayat Harga The Epiko (EPIKO) USD

Pantau perubahan harga The Epiko untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000548-0.06%
30 Days$ +0.0000816+11.64%
60 Hari$ +0.0000913+13.21%
90 Hari$ +0.0000424+5.72%
Perubahan Harga The Epiko Hari Ini

Hari ini, EPIKO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000548 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Epiko 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000816 (+11.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Epiko 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EPIKO terlihat mengalami perubahan $ +0.0000913 (+13.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Epiko 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0000424 (+5.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Epiko (EPIKO)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Epiko sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The Epiko Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EPIKO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The Epiko di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The Epiko dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The Epiko (USD)

Berapa nilai The Epiko (EPIKO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Epiko (EPIKO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Epiko.

Cek prediksi harga The Epiko sekarang!

Tokenomi The Epiko (EPIKO)

Memahami tokenomi The Epiko (EPIKO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EPIKO sekarang!

Cara membeli The Epiko (EPIKO)

Ingin mengetahui cara membeli The Epiko? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The Epiko di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EPIKO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya The Epiko

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Epiko, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi The Epiko
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Epiko

Berapa nilai The Epiko (EPIKO) hari ini?
Harga live EPIKO dalam USD adalah 0.0007824 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EPIKO ke USD saat ini?
Harga EPIKO ke USD saat ini adalah $ 0.0007824. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Epiko?
Kapitalisasi pasar EPIKO adalah $ 136.55K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EPIKO?
Suplai beredar EPIKO adalah 174.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EPIKO?
EPIKO mencapai harga ATH sebesar 0.03360438444652793 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EPIKO?
EPIKO mencapai harga ATL 0.000256123717200183 USD.
Berapa volume perdagangan EPIKO?
Volume perdagangan 24 jam live EPIKO adalah $ 1.02 USD.
Akankah harga EPIKO naik lebih tinggi tahun ini?
EPIKO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EPIKO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

