Tabel Konversi Electroneum ke Hungarian Forint
Tabel Konversi ETN ke HUF
- 1 ETN0.44 HUF
- 2 ETN0.88 HUF
- 3 ETN1.32 HUF
- 4 ETN1.76 HUF
- 5 ETN2.20 HUF
- 6 ETN2.64 HUF
- 7 ETN3.08 HUF
- 8 ETN3.52 HUF
- 9 ETN3.97 HUF
- 10 ETN4.41 HUF
- 50 ETN22.03 HUF
- 100 ETN44.06 HUF
- 1,000 ETN440.56 HUF
- 5,000 ETN2,202.79 HUF
- 10,000 ETN4,405.59 HUF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Electroneum ke Hungarian Forint (ETN ke HUF) di berbagai rentang nilai, dari 1 ETN hingga 10,000 ETN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ETN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar HUF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ETN ke HUF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi HUF ke ETN
- 1 HUF2.269 ETN
- 2 HUF4.539 ETN
- 3 HUF6.809 ETN
- 4 HUF9.0793 ETN
- 5 HUF11.34 ETN
- 6 HUF13.61 ETN
- 7 HUF15.88 ETN
- 8 HUF18.15 ETN
- 9 HUF20.42 ETN
- 10 HUF22.69 ETN
- 50 HUF113.4 ETN
- 100 HUF226.9 ETN
- 1,000 HUF2,269 ETN
- 5,000 HUF11,349 ETN
- 10,000 HUF22,698 ETN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hungarian Forint ke Electroneum (HUF ke ETN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 HUF hingga 10,000 HUF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Electroneum yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah HUF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Electroneum (ETN) saat ini diperdagangkan seharga Ft 0.44 HUF , yang mencerminkan perubahan 0.82% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ft12.49M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ft7.92B HUF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Electroneum Harga khusus dari kami.
5.88T HUF
Suplai Peredaran
12.49M
Volume Trading 24 Jam
7.92B HUF
Kapitalisasi Pasar
0.82%
Perubahan Harga (1 Hari)
Ft 0.00137
High 24 Jam
Ft 0.00132
Low 24 Jam
Grafik tren ETN ke HUF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Electroneum terhadap HUF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Electroneum saat ini.
Ringkasan Konversi ETN ke HUF
Per | 1 ETN = 0.44 HUF | 1 HUF = 2.269 ETN
Kurs untuk 1 ETN ke HUF hari ini adalah 0.44 HUF.
Pembelian 5 ETN akan dikenai biaya 2.20 HUF, sedangkan 10 ETN memiliki nilai 4.41 HUF.
1 HUF dapat di-trade dengan 2.269 ETN.
50 HUF dapat dikonversi ke 113.4 ETN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ETN ke HUF telah berubah sebesar -0.38% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.82%, sehingga mencapai high senilai 0.4484143245824582 HUF dan low senilai 0.4320488382838284 HUF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ETN adalah 0.642836301810181 HUF yang menunjukkan perubahan -31.47% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ETN telah berubah sebesar -0.5200951545704571 HUF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -54.14% pada nilainya.
Semua Tentang Electroneum (ETN)
Setelah menghitung harga Electroneum (ETN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Electroneum langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ETN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Electroneum, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ETN ke HUF
Dalam 24 jam terakhir, Electroneum (ETN) telah berfluktuasi antara 0.4320488382838284 HUF dan 0.4484143245824582 HUF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.41535604225922595 HUF dan high 0.5138762697769778 HUF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ETN ke HUF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Low
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Rata-rata
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Volatilitas
|+3.74%
|+22.26%
|+47.45%
|+82.83%
|Perubahan
|+0.45%
|-0.66%
|-31.61%
|-54.24%
Prakiraan Harga Electroneum dalam HUF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Electroneum dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ETN ke HUF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ETN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Electroneum dapat mencapai sekitar Ft0.46HUF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ETN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ETN mungkin naik menjadi sekitar Ft0.56 HUF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Electroneum kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ETN yang Tersedia di MEXC
ETN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ETN, yang mencakup pasar tempat Electroneum dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ETN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ETN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Electroneum untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Electroneum
Ingin menambahkan Electroneum ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Electroneum › atau Mulai sekarang ›
ETN dan HUF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Electroneum (ETN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Electroneum
- Harga Saat Ini (USD): $0.001346
- Perubahan 7 Hari: -0.38%
- Tren 30 Hari: -31.47%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ETN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HUF, harga USD ETN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ETN] [ETN ke USD]
Hungarian Forint (HUF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HUF/USD): 0.0030555157107819324
- Perubahan 7 Hari: +1.22%
- Tren 30 Hari: +1.22%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HUF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ETN yang sama.
- HUF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ETN dengan HUF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ETN ke HUF?
Kurs antara Electroneum (ETN) dan Hungarian Forint (HUF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ETN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ETN ke HUF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HUF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HUF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HUF. Ketika HUF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ETN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Electroneum, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ETN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HUF.
Konversikan ETN ke HUF Seketika
Gunakan konverter ETN ke HUF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ETN ke HUF?
Masukkan Jumlah ETN
Mulailah dengan memasukkan jumlah ETN yang ingin Anda konversi ke HUF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ETN ke HUF Secara Live
Lihat kurs ETN ke HUF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ETN dan HUF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ETN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ETN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ETN ke HUF dihitung?
Perhitungan kurs ETN ke HUF didasarkan pada nilai ETN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke HUF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ETN ke HUF begitu sering berubah?
Kurs ETN ke HUF sangat sering berubah karena Electroneum dan Hungarian Forint terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ETN ke HUF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ETN ke HUF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ETN ke HUF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ETN ke HUF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ETN ke HUF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ETN terhadap HUF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ETN terhadap HUF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ETN ke HUF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan HUF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ETN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ETN ke HUF?
Halving Electroneum, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ETN ke HUF.
Bisakah saya membandingkan kurs ETN ke HUF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ETN keHUF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ETN ke HUF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Electroneum, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ETN ke HUF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas HUF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ETN ke HUF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Electroneum dan Hungarian Forint?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Electroneum dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ETN ke HUF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan HUF Anda ke ETN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ETN ke HUF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ETN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ETN ke HUF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ETN ke HUF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai HUF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ETN ke HUF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Electroneum Selengkapnya
Harga Electroneum
Pelajari selengkapnya tentang Electroneum (ETN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Electroneum
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ETN untuk lebih memahami kemungkinan arah Electroneum.
Cara Membeli Electroneum
Ingin membeli Electroneum? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ETN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ETN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ETN USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ETN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ETN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Electroneum ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke HUF
Mengapa Harus Membeli Electroneum dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Electroneum.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Electroneum dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.