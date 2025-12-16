Tabel Konversi Electroneum ke Singapore Dollar
Tabel Konversi ETN ke SGD
- 1 ETN0.00 SGD
- 2 ETN0.00 SGD
- 3 ETN0.01 SGD
- 4 ETN0.01 SGD
- 5 ETN0.01 SGD
- 6 ETN0.01 SGD
- 7 ETN0.01 SGD
- 8 ETN0.01 SGD
- 9 ETN0.02 SGD
- 10 ETN0.02 SGD
- 50 ETN0.09 SGD
- 100 ETN0.17 SGD
- 1,000 ETN1.74 SGD
- 5,000 ETN8.68 SGD
- 10,000 ETN17.36 SGD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Electroneum ke Singapore Dollar (ETN ke SGD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ETN hingga 10,000 ETN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ETN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SGD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ETN ke SGD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SGD ke ETN
- 1 SGD576.04 ETN
- 2 SGD1,152 ETN
- 3 SGD1,728 ETN
- 4 SGD2,304 ETN
- 5 SGD2,880 ETN
- 6 SGD3,456 ETN
- 7 SGD4,032 ETN
- 8 SGD4,608 ETN
- 9 SGD5,184 ETN
- 10 SGD5,760 ETN
- 50 SGD28,802 ETN
- 100 SGD57,604 ETN
- 1,000 SGD576,049 ETN
- 5,000 SGD2,880,247 ETN
- 10,000 SGD5,760,495 ETN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Singapore Dollar ke Electroneum (SGD ke ETN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SGD hingga 10,000 SGD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Electroneum yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SGD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Electroneum (ETN) saat ini diperdagangkan seharga S$ 0.00 SGD , yang mencerminkan perubahan 0.82% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S$49.37K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S$31.21M SGD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Electroneum Harga khusus dari kami.
23.19B SGD
Suplai Peredaran
49.37K
Volume Trading 24 Jam
31.21M SGD
Kapitalisasi Pasar
0.82%
Perubahan Harga (1 Hari)
S$ 0.00137
High 24 Jam
S$ 0.00132
Low 24 Jam
Grafik tren ETN ke SGD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Electroneum terhadap SGD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Electroneum saat ini.
Ringkasan Konversi ETN ke SGD
Per | 1 ETN = 0.00 SGD | 1 SGD = 576.04 ETN
Kurs untuk 1 ETN ke SGD hari ini adalah 0.00 SGD.
Pembelian 5 ETN akan dikenai biaya 0.01 SGD, sedangkan 10 ETN memiliki nilai 0.02 SGD.
1 SGD dapat di-trade dengan 576.04 ETN.
50 SGD dapat dikonversi ke 28,802 ETN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ETN ke SGD telah berubah sebesar -0.38% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.82%, sehingga mencapai high senilai 0.0017669149914991498 SGD dan low senilai 0.0017024290429042905 SGD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ETN adalah 0.002533008060806081 SGD yang menunjukkan perubahan -31.47% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ETN telah berubah sebesar -0.0020493634463446342 SGD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -54.14% pada nilainya.
Semua Tentang Electroneum (ETN)
Setelah menghitung harga Electroneum (ETN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Electroneum langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ETN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Electroneum, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ETN ke SGD
Dalam 24 jam terakhir, Electroneum (ETN) telah berfluktuasi antara 0.0017024290429042905 SGD dan 0.0017669149914991498 SGD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0016366533753375337 SGD dan high 0.002024858785878588 SGD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ETN ke SGD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Low
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Rata-rata
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Volatilitas
|+3.74%
|+22.26%
|+47.45%
|+82.83%
|Perubahan
|+0.67%
|-0.44%
|-31.46%
|-54.13%
Prakiraan Harga Electroneum dalam SGD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Electroneum dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ETN ke SGD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ETN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Electroneum dapat mencapai sekitar S$0.00SGD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ETN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ETN mungkin naik menjadi sekitar S$0.00 SGD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Electroneum kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ETN yang Tersedia di MEXC
ETN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ETN, yang mencakup pasar tempat Electroneum dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ETN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ETN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Electroneum untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Electroneum
Ingin menambahkan Electroneum ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Electroneum › atau Mulai sekarang ›
ETN dan SGD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Electroneum (ETN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Electroneum
- Harga Saat Ini (USD): $0.001346
- Perubahan 7 Hari: -0.38%
- Tren 30 Hari: -31.47%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ETN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SGD, harga USD ETN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ETN] [ETN ke USD]
Singapore Dollar (SGD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SGD/USD): 0.7754402562054606
- Perubahan 7 Hari: +1.00%
- Tren 30 Hari: +1.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SGD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ETN yang sama.
- SGD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ETN dengan SGD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ETN ke SGD?
Kurs antara Electroneum (ETN) dan Singapore Dollar (SGD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ETN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ETN ke SGD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SGD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SGD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SGD. Ketika SGD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ETN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Electroneum, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ETN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SGD.
Konversikan ETN ke SGD Seketika
Gunakan konverter ETN ke SGD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ETN ke SGD?
Masukkan Jumlah ETN
Mulailah dengan memasukkan jumlah ETN yang ingin Anda konversi ke SGD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ETN ke SGD Secara Live
Lihat kurs ETN ke SGD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ETN dan SGD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ETN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ETN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ETN ke SGD dihitung?
Perhitungan kurs ETN ke SGD didasarkan pada nilai ETN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SGD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ETN ke SGD begitu sering berubah?
Kurs ETN ke SGD sangat sering berubah karena Electroneum dan Singapore Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ETN ke SGD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ETN ke SGD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ETN ke SGD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ETN ke SGD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ETN ke SGD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ETN terhadap SGD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ETN terhadap SGD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ETN ke SGD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SGD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ETN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ETN ke SGD?
Halving Electroneum, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ETN ke SGD.
Bisakah saya membandingkan kurs ETN ke SGD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ETN keSGD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ETN ke SGD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Electroneum, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ETN ke SGD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SGD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ETN ke SGD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Electroneum dan Singapore Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Electroneum dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ETN ke SGD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SGD Anda ke ETN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ETN ke SGD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ETN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ETN ke SGD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ETN ke SGD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SGD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ETN ke SGD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.