Tabel Konversi Fruits ke Salvadoran Colón
Tabel Konversi FRTS ke SVC
- 1 FRTS0.00 SVC
- 2 FRTS0.00 SVC
- 3 FRTS0.00 SVC
- 4 FRTS0.00 SVC
- 5 FRTS0.00 SVC
- 6 FRTS0.00 SVC
- 7 FRTS0.00 SVC
- 8 FRTS0.00 SVC
- 9 FRTS0.00 SVC
- 10 FRTS0.00 SVC
- 50 FRTS0.00 SVC
- 100 FRTS0.01 SVC
- 1,000 FRTS0.07 SVC
- 5,000 FRTS0.36 SVC
- 10,000 FRTS0.72 SVC
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Fruits ke Salvadoran Colón (FRTS ke SVC) di berbagai rentang nilai, dari 1 FRTS hingga 10,000 FRTS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FRTS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SVC terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FRTS ke SVC khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SVC ke FRTS
- 1 SVC13,824 FRTS
- 2 SVC27,648 FRTS
- 3 SVC41,472 FRTS
- 4 SVC55,296 FRTS
- 5 SVC69,121 FRTS
- 6 SVC82,945 FRTS
- 7 SVC96,769 FRTS
- 8 SVC110,593 FRTS
- 9 SVC124,417 FRTS
- 10 SVC138,242 FRTS
- 50 SVC691,210 FRTS
- 100 SVC1,382,421 FRTS
- 1,000 SVC13,824,217 FRTS
- 5,000 SVC69,121,086 FRTS
- 10,000 SVC138,242,172 FRTS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Salvadoran Colón ke Fruits (SVC ke FRTS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SVC hingga 10,000 SVC. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Fruits yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SVC yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Fruits (FRTS) saat ini diperdagangkan seharga ₡ 0.00 SVC , yang mencerminkan perubahan 0.12% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₡507.83K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₡1.52M SVC. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Fruits Harga khusus dari kami.
184.36B SVC
Suplai Peredaran
507.83K
Volume Trading 24 Jam
1.52M SVC
Kapitalisasi Pasar
0.12%
Perubahan Harga (1 Hari)
₡ 0.000008401
High 24 Jam
₡ 0.000007853
Low 24 Jam
Grafik tren FRTS ke SVC di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Fruits terhadap SVC. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Fruits saat ini.
Ringkasan Konversi FRTS ke SVC
Per | 1 FRTS = 0.00 SVC | 1 SVC = 13,824 FRTS
Kurs untuk 1 FRTS ke SVC hari ini adalah 0.00 SVC.
Pembelian 5 FRTS akan dikenai biaya 0.00 SVC, sedangkan 10 FRTS memiliki nilai 0.00 SVC.
1 SVC dapat di-trade dengan 13,824 FRTS.
50 SVC dapat dikonversi ke 691,210 FRTS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FRTS ke SVC telah berubah sebesar -1.26% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.12%, sehingga mencapai high senilai 0.00007351822841325092 SVC dan low senilai 0.00006872261013322931 SVC.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FRTS adalah 0.00009322576922823022 SVC yang menunjukkan perubahan -22.42% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FRTS telah berubah sebesar 0.00001881492573366141 SVC, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +35.17% pada nilainya.
Semua Tentang Fruits (FRTS)
Setelah menghitung harga Fruits (FRTS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Fruits langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FRTS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Fruits, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FRTS ke SVC
Dalam 24 jam terakhir, Fruits (FRTS) telah berfluktuasi antara 0.00006872261013322931 SVC dan 0.00007351822841325092 SVC, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00006734868299825963 SVC dan high 0.00007411330513412951 SVC. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FRTS ke SVC secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|Low
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|Rata-rata
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|Volatilitas
|+6.89%
|+9.27%
|+31.40%
|+115.33%
|Perubahan
|+3.85%
|-0.88%
|-22.43%
|+35.14%
Prakiraan Harga Fruits dalam SVC untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Fruits dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FRTS ke SVC untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FRTS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Fruits dapat mencapai sekitar ₡0.00SVC, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FRTS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FRTS mungkin naik menjadi sekitar ₡0.00 SVC, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Fruits kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FRTS yang Tersedia di MEXC
FRTS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FRTS, yang mencakup pasar tempat Fruits dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FRTS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FRTS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Fruits untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Fruits
Ingin menambahkan Fruits ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Fruits › atau Mulai sekarang ›
FRTS dan SVC dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Fruits (FRTS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Fruits
- Harga Saat Ini (USD): $0.000008266
- Perubahan 7 Hari: -1.26%
- Tren 30 Hari: -22.42%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FRTS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SVC, harga USD FRTS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FRTS] [FRTS ke USD]
Salvadoran Colón (SVC) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SVC/USD): 0.11429612502990273
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SVC yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FRTS yang sama.
- SVC yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FRTS dengan SVC secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FRTS ke SVC?
Kurs antara Fruits (FRTS) dan Salvadoran Colón (SVC) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FRTS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FRTS ke SVC. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SVC memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SVC
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SVC. Ketika SVC melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FRTS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Fruits, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FRTS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SVC.
Konversikan FRTS ke SVC Seketika
Gunakan konverter FRTS ke SVC kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FRTS ke SVC?
Masukkan Jumlah FRTS
Mulailah dengan memasukkan jumlah FRTS yang ingin Anda konversi ke SVC menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FRTS ke SVC Secara Live
Lihat kurs FRTS ke SVC yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FRTS dan SVC.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FRTS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FRTS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FRTS ke SVC dihitung?
Perhitungan kurs FRTS ke SVC didasarkan pada nilai FRTS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SVC menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FRTS ke SVC begitu sering berubah?
Kurs FRTS ke SVC sangat sering berubah karena Fruits dan Salvadoran Colón terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FRTS ke SVC yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FRTS ke SVC dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FRTS ke SVC dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FRTS ke SVC atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FRTS ke SVC dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FRTS terhadap SVC dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FRTS terhadap SVC dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FRTS ke SVC?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SVC, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FRTS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FRTS ke SVC?
Halving Fruits, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FRTS ke SVC.
Bisakah saya membandingkan kurs FRTS ke SVC dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FRTS keSVC wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FRTS ke SVC sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Fruits, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FRTS ke SVC dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SVC dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FRTS ke SVC dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Fruits dan Salvadoran Colón?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Fruits dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FRTS ke SVC dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SVC Anda ke FRTS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FRTS ke SVC merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FRTS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FRTS ke SVC dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FRTS ke SVC selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SVC terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FRTS ke SVC yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Fruits Selengkapnya
Harga Fruits
Pelajari selengkapnya tentang Fruits (FRTS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Fruits
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FRTS untuk lebih memahami kemungkinan arah Fruits.
Cara Membeli Fruits
Ingin membeli Fruits? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FRTS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FRTS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
FRTS USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada FRTS dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FRTS USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Fruits ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SVC
Mengapa Harus Membeli Fruits dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Fruits.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Fruits dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.