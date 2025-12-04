Tabel Konversi iShares Gold Trust ke Euro
Tabel Konversi IAUON ke EUR
- 1 IAUON67.64 EUR
- 2 IAUON135.28 EUR
- 3 IAUON202.93 EUR
- 4 IAUON270.57 EUR
- 5 IAUON338.21 EUR
- 6 IAUON405.85 EUR
- 7 IAUON473.49 EUR
- 8 IAUON541.13 EUR
- 9 IAUON608.78 EUR
- 10 IAUON676.42 EUR
- 50 IAUON3,382.09 EUR
- 100 IAUON6,764.18 EUR
- 1,000 IAUON67,641.79 EUR
- 5,000 IAUON338,208.93 EUR
- 10,000 IAUON676,417.85 EUR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual iShares Gold Trust ke Euro (IAUON ke EUR) di berbagai rentang nilai, dari 1 IAUON hingga 10,000 IAUON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah IAUON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar EUR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah IAUON ke EUR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi EUR ke IAUON
- 1 EUR0.01478 IAUON
- 2 EUR0.02956 IAUON
- 3 EUR0.04435 IAUON
- 4 EUR0.05913 IAUON
- 5 EUR0.07391 IAUON
- 6 EUR0.08870 IAUON
- 7 EUR0.1034 IAUON
- 8 EUR0.1182 IAUON
- 9 EUR0.1330 IAUON
- 10 EUR0.1478 IAUON
- 50 EUR0.7391 IAUON
- 100 EUR1.478 IAUON
- 1,000 EUR14.78 IAUON
- 5,000 EUR73.91 IAUON
- 10,000 EUR147.8 IAUON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Euro ke iShares Gold Trust (EUR ke IAUON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 EUR hingga 10,000 EUR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah iShares Gold Trust yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah EUR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
iShares Gold Trust (IAUON) saat ini diperdagangkan seharga € 67.64 EUR , yang mencerminkan perubahan -0.49% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai €65.50K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar €8.08M EUR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman iShares Gold Trust Harga khusus dari kami.
102.32K EUR
Suplai Peredaran
65.50K
Volume Trading 24 Jam
8.08M EUR
Kapitalisasi Pasar
-0.49%
Perubahan Harga (1 Hari)
€ 79.86
High 24 Jam
€ 78.66
Low 24 Jam
Grafik tren IAUON ke EUR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi iShares Gold Trust terhadap EUR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga iShares Gold Trust saat ini.
Ringkasan Konversi IAUON ke EUR
Per | 1 IAUON = 67.64 EUR | 1 EUR = 0.01478 IAUON
Kurs untuk 1 IAUON ke EUR hari ini adalah 67.64 EUR.
Pembelian 5 IAUON akan dikenai biaya 338.21 EUR, sedangkan 10 IAUON memiliki nilai 676.42 EUR.
1 EUR dapat di-trade dengan 0.01478 IAUON.
50 EUR dapat dikonversi ke 0.7391 IAUON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 IAUON ke EUR telah berubah sebesar +1.10% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.49%, sehingga mencapai high senilai 68.37813876057352 EUR dan low senilai 67.3506686063951 EUR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 IAUON adalah 64.31963165156878 EUR yang menunjukkan perubahan +5.16% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, IAUON telah berubah sebesar 24.81340422340872 EUR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +57.96% pada nilainya.
Semua Tentang iShares Gold Trust (IAUON)
Setelah menghitung harga iShares Gold Trust (IAUON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang iShares Gold Trust langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan IAUON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli iShares Gold Trust, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga IAUON ke EUR
Dalam 24 jam terakhir, iShares Gold Trust (IAUON) telah berfluktuasi antara 67.3506686063951 EUR dan 68.37813876057352 EUR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 66.58862824204611 EUR dan high 68.78056457096007 EUR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas IAUON ke EUR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|€ 68.37
|€ 68.78
|€ 68.78
|€ 70.71
|Low
|€ 67.35
|€ 66.58
|€ 63.32
|€ 42.81
|Rata-rata
|€ 67.76
|€ 67.36
|€ 66.16
|€ 64.22
|Volatilitas
|+1.51%
|+3.28%
|+8.48%
|+65.18%
|Perubahan
|-0.30%
|+1.20%
|+5.23%
|+58.06%
Prakiraan Harga iShares Gold Trust dalam EUR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga iShares Gold Trust dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan IAUON ke EUR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga IAUON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, iShares Gold Trust dapat mencapai sekitar €71.02EUR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga IAUON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, IAUON mungkin naik menjadi sekitar €86.33 EUR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga iShares Gold Trust kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan IAUON yang Tersedia di MEXC
IAUON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot IAUON, yang mencakup pasar tempat iShares Gold Trust dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual IAUON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures IAUON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures iShares Gold Trust untuk perdagangan strategis.
IAUON dan EUR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
iShares Gold Trust (IAUON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga iShares Gold Trust
- Harga Saat Ini (USD): $79
- Perubahan 7 Hari: +1.10%
- Tren 30 Hari: +5.16%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk IAUON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EUR, harga USD IAUON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga IAUON] [IAUON ke USD]
Euro (EUR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EUR/USD): 1.1677536506898505
- Perubahan 7 Hari: +1.71%
- Tren 30 Hari: +1.71%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EUR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah IAUON yang sama.
- EUR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs IAUON ke EUR?
Kurs antara iShares Gold Trust (IAUON) dan Euro (EUR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam IAUON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs IAUON ke EUR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EUR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EUR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EUR. Ketika EUR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti IAUON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti iShares Gold Trust, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap IAUON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EUR.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs IAUON ke EUR dihitung?
Perhitungan kurs IAUON ke EUR didasarkan pada nilai IAUON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke EUR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs IAUON ke EUR begitu sering berubah?
Kurs IAUON ke EUR sangat sering berubah karena iShares Gold Trust dan Euro terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs IAUON ke EUR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs IAUON ke EUR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs IAUON ke EUR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan IAUON ke EUR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi IAUON ke EUR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren IAUON terhadap EUR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga IAUON terhadap EUR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar IAUON ke EUR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan EUR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun IAUON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs IAUON ke EUR?
Halving iShares Gold Trust, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs IAUON ke EUR.
Bisakah saya membandingkan kurs IAUON ke EUR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs IAUON keEUR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs IAUON ke EUR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga iShares Gold Trust, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi IAUON ke EUR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas EUR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target IAUON ke EUR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi iShares Gold Trust dan Euro?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk iShares Gold Trust dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan IAUON ke EUR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan EUR Anda ke IAUON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah IAUON ke EUR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga IAUON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar IAUON ke EUR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs IAUON ke EUR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai EUR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs IAUON ke EUR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
