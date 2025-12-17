Tabel Konversi Kava Labs ke Dolar Amerika Serikat
Tabel Konversi KAVA ke USD
- 1 KAVA0.08 USD
- 2 KAVA0.16 USD
- 3 KAVA0.24 USD
- 4 KAVA0.31 USD
- 5 KAVA0.39 USD
- 6 KAVA0.47 USD
- 7 KAVA0.55 USD
- 8 KAVA0.63 USD
- 9 KAVA0.71 USD
- 10 KAVA0.79 USD
- 50 KAVA3.93 USD
- 100 KAVA7.85 USD
- 1,000 KAVA78.50 USD
- 5,000 KAVA392.50 USD
- 10,000 KAVA785.00 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Kava Labs ke Dolar Amerika Serikat (KAVA ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 KAVA hingga 10,000 KAVA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KAVA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KAVA ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke KAVA
- 1 USD12.73 KAVA
- 2 USD25.47 KAVA
- 3 USD38.21 KAVA
- 4 USD50.95 KAVA
- 5 USD63.69 KAVA
- 6 USD76.43 KAVA
- 7 USD89.17 KAVA
- 8 USD101.9 KAVA
- 9 USD114.6 KAVA
- 10 USD127.3 KAVA
- 50 USD636.9 KAVA
- 100 USD1,273 KAVA
- 1,000 USD12,738 KAVA
- 5,000 USD63,693 KAVA
- 10,000 USD127,387 KAVA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dolar Amerika Serikat ke Kava Labs (USD ke KAVA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Kava Labs yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Kava Labs (KAVA) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.08 USD , yang mencerminkan perubahan -5.18% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Kava Labs Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-5.18%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren KAVA ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Kava Labs terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Kava Labs saat ini.
Ringkasan Konversi KAVA ke USD
Per | 1 KAVA = 0.08 USD | 1 USD = 12.73 KAVA
Kurs untuk 1 KAVA ke USD hari ini adalah 0.08 USD.
Pembelian 5 KAVA akan dikenai biaya 0.39 USD, sedangkan 10 KAVA memiliki nilai 0.79 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 12.73 KAVA.
50 USD dapat dikonversi ke 636.9 KAVA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KAVA ke USD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.18%, sehingga mencapai high senilai -- USD dan low senilai -- USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KAVA adalah -- USD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KAVA telah berubah sebesar -- USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Kava Labs (KAVA)
Setelah menghitung harga Kava Labs (KAVA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Kava Labs langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KAVA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Kava Labs, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KAVA ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Kava Labs (KAVA) telah berfluktuasi antara -- USD dan -- USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.07798027487146658 USD dan high 0.1068277752215576 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KAVA ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.08
|$ 0.1
|$ 0.13
|$ 0.35
|Low
|$ 0.07
|$ 0.07
|$ 0.07
|$ 0.03
|Rata-rata
|$ 0.08
|$ 0.09
|$ 0.11
|$ 0.17
|Volatilitas
|+11.38%
|+27.00%
|+42.89%
|+90.77%
|Perubahan
|-10.04%
|-26.49%
|-38.04%
|-77.69%
Prakiraan Harga Kava Labs dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Kava Labs dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KAVA ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KAVA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Kava Labs dapat mencapai sekitar $0.08USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KAVA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KAVA mungkin naik menjadi sekitar $0.10 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Kava Labs kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan KAVA yang Tersedia di MEXC
KAVA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot KAVA, yang mencakup pasar tempat Kava Labs dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual KAVA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
KAVAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures KAVA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Kava Labs untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Kava Labs
Ingin menambahkan Kava Labs ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Kava Labs › atau Mulai sekarang ›
KAVA dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.747845
- Perubahan 7 Hari: +2.20%
- Tren 30 Hari: +2.20%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.85163
- Perubahan 7 Hari: +1.67%
- Tren 30 Hari: +1.67%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 80.499994
- Perubahan 7 Hari: +0.18%
- Tren 30 Hari: +0.18%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli KAVA.
- USD yang lebih lemah membuat KAVA relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KAVA dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KAVA ke USD?
Kurs antara Kava Labs (KAVA) dan Dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KAVA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KAVA ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KAVA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Kava Labs, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KAVA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan KAVA ke USD Seketika
Gunakan konverter KAVA ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KAVA ke USD?
Masukkan Jumlah KAVA
Mulailah dengan memasukkan jumlah KAVA yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KAVA ke USD Secara Live
Lihat kurs KAVA ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KAVA dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KAVA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KAVA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KAVA ke USD dihitung?
Perhitungan kurs KAVA ke USD didasarkan pada nilai KAVA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KAVA ke USD begitu sering berubah?
Kurs KAVA ke USD sangat sering berubah karena Kava Labs dan Dolar Amerika Serikat terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KAVA ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KAVA ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KAVA ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KAVA ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KAVA ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KAVA terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KAVA terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KAVA ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KAVA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KAVA ke USD?
Halving Kava Labs, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KAVA ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs KAVA ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KAVA keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KAVA ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Kava Labs, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KAVA ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KAVA ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Kava Labs dan Dolar Amerika Serikat?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Kava Labs dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KAVA ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke KAVA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KAVA ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KAVA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KAVA ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KAVA ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KAVA ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Kava Labs Selengkapnya
Harga Kava Labs
Pelajari selengkapnya tentang Kava Labs (KAVA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Kava Labs
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar KAVA untuk lebih memahami kemungkinan arah Kava Labs.
Cara Membeli Kava Labs
Ingin membeli Kava Labs? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
KAVA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan KAVA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Kava Labs ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke USD
Mengapa Harus Membeli Kava Labs dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Kava Labs.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Kava Labs dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.