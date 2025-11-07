BursaDEX+
Harga live Kava Labs hari ini adalah 0.1114 USD. Lacak informasi harga aktual KAVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Kava Labs(KAVA)

Harga Live 1 KAVA ke USD:

+1.27%1D
Grafik Harga Live Kava Labs (KAVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:53 (UTC+8)

Informasi Harga Kava Labs (KAVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1081
Low 24 Jam
$ 0.1145
High 24 Jam

$ 0.1081
$ 0.1145
$ 9.19263002
$ 0.029708315116597328
+0.45%

+1.27%

-12.77%

-12.77%

Harga aktual Kava Labs (KAVA) adalah $ 0.1114. Selama 24 jam terakhir, KAVA diperdagangkan antara low $ 0.1081 dan high $ 0.1145, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKAVA adalah $ 9.19263002, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029708315116597328.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KAVA telah berubah sebesar +0.45% selama 1 jam terakhir, +1.27% selama 24 jam, dan -12.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kava Labs (KAVA)

No.273

$ 120.63M
$ 306.99K
$ 120.63M
1.08B
--
1,082,847,745
0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
KAVA

Kapitalisasi Pasar Kava Labs saat ini adalah $ 120.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 306.99K. Suplai beredar KAVA adalah 1.08B, dan total suplainya sebesar 1082847745. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 120.63M.

Riwayat Harga Kava Labs (KAVA) USD

Pantau perubahan harga Kava Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001396+1.27%
30 Days$ -0.2124-65.60%
60 Hari$ -0.2543-69.54%
90 Hari$ -0.2813-71.64%
Perubahan Harga Kava Labs Hari Ini

Hari ini, KAVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001396 (+1.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kava Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2124 (-65.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kava Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KAVA terlihat mengalami perubahan $ -0.2543 (-69.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kava Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2813 (-71.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kava Labs (KAVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kava Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kava Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KAVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kava Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kava Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kava Labs (USD)

Berapa nilai Kava Labs (KAVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kava Labs (KAVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kava Labs.

Cek prediksi harga Kava Labs sekarang!

Tokenomi Kava Labs (KAVA)

Memahami tokenomi Kava Labs (KAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAVA sekarang!

Cara membeli Kava Labs (KAVA)

Ingin mengetahui cara membeli Kava Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kava Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KAVA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Kava Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kava Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kava Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kava Labs

Berapa nilai Kava Labs (KAVA) hari ini?
Harga live KAVA dalam USD adalah 0.1114 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KAVA ke USD saat ini?
Harga KAVA ke USD saat ini adalah $ 0.1114. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kava Labs?
Kapitalisasi pasar KAVA adalah $ 120.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KAVA?
Suplai beredar KAVA adalah 1.08B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KAVA?
KAVA mencapai harga ATH sebesar 9.19263002 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KAVA?
KAVA mencapai harga ATL 0.029708315116597328 USD.
Berapa volume perdagangan KAVA?
Volume perdagangan 24 jam live KAVA adalah $ 306.99K USD.
Akankah harga KAVA naik lebih tinggi tahun ini?
KAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:42:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

