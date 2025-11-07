Apa yang dimaksud dengan Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sumber Daya Kava Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kava Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kava Labs Berapa nilai Kava Labs (KAVA) hari ini? Harga live KAVA dalam USD adalah 0.1114 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KAVA ke USD saat ini? $ 0.1114 . Cobalah Harga KAVA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kava Labs? Kapitalisasi pasar KAVA adalah $ 120.63M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KAVA? Suplai beredar KAVA adalah 1.08B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KAVA? KAVA mencapai harga ATH sebesar 9.19263002 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KAVA? KAVA mencapai harga ATL 0.029708315116597328 USD . Berapa volume perdagangan KAVA? Volume perdagangan 24 jam live KAVA adalah $ 306.99K USD . Akankah harga KAVA naik lebih tinggi tahun ini? KAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

