Tabel Konversi Heroes of Mavia ke Chinese Yuan
Tabel Konversi MAVIA ke CNY
- 1 MAVIA0.36 CNY
- 2 MAVIA0.72 CNY
- 3 MAVIA1.08 CNY
- 4 MAVIA1.44 CNY
- 5 MAVIA1.80 CNY
- 6 MAVIA2.16 CNY
- 7 MAVIA2.52 CNY
- 8 MAVIA2.88 CNY
- 9 MAVIA3.24 CNY
- 10 MAVIA3.60 CNY
- 50 MAVIA18.00 CNY
- 100 MAVIA36.01 CNY
- 1,000 MAVIA360.09 CNY
- 5,000 MAVIA1,800.46 CNY
- 10,000 MAVIA3,600.92 CNY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Heroes of Mavia ke Chinese Yuan (MAVIA ke CNY) di berbagai rentang nilai, dari 1 MAVIA hingga 10,000 MAVIA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MAVIA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CNY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MAVIA ke CNY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CNY ke MAVIA
- 1 CNY2.777 MAVIA
- 2 CNY5.554 MAVIA
- 3 CNY8.331 MAVIA
- 4 CNY11.10 MAVIA
- 5 CNY13.88 MAVIA
- 6 CNY16.66 MAVIA
- 7 CNY19.43 MAVIA
- 8 CNY22.21 MAVIA
- 9 CNY24.99 MAVIA
- 10 CNY27.77 MAVIA
- 50 CNY138.8 MAVIA
- 100 CNY277.7 MAVIA
- 1,000 CNY2,777 MAVIA
- 5,000 CNY13,885 MAVIA
- 10,000 CNY27,770 MAVIA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Chinese Yuan ke Heroes of Mavia (CNY ke MAVIA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CNY hingga 10,000 CNY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Heroes of Mavia yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CNY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Heroes of Mavia (MAVIA) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 0.36 CNY , yang mencerminkan perubahan -1.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥790.90K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥80.89M CNY. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Heroes of Mavia Harga khusus dari kami.
1.59B CNY
Suplai Peredaran
790.90K
Volume Trading 24 Jam
80.89M CNY
Kapitalisasi Pasar
-1.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0.05847
High 24 Jam
¥ 0.05019
Low 24 Jam
Grafik tren MAVIA ke CNY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Heroes of Mavia terhadap CNY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Heroes of Mavia saat ini.
Ringkasan Konversi MAVIA ke CNY
Per | 1 MAVIA = 0.36 CNY | 1 CNY = 2.777 MAVIA
Kurs untuk 1 MAVIA ke CNY hari ini adalah 0.36 CNY.
Pembelian 5 MAVIA akan dikenai biaya 1.80 CNY, sedangkan 10 MAVIA memiliki nilai 3.60 CNY.
1 CNY dapat di-trade dengan 2.777 MAVIA.
50 CNY dapat dikonversi ke 138.8 MAVIA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MAVIA ke CNY telah berubah sebesar -11.15% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.69%, sehingga mencapai high senilai 0.413240214402815 CNY dan low senilai 0.3547208202647047 CNY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MAVIA adalah 0.6835036965092567 CNY yang menunjukkan perubahan -47.32% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MAVIA telah berubah sebesar -0.6265391655004199 CNY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -63.51% pada nilainya.
Semua Tentang Heroes of Mavia (MAVIA)
Setelah menghitung harga Heroes of Mavia (MAVIA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Heroes of Mavia langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MAVIA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Heroes of Mavia, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MAVIA ke CNY
Dalam 24 jam terakhir, Heroes of Mavia (MAVIA) telah berfluktuasi antara 0.3547208202647047 CNY dan 0.413240214402815 CNY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.32510774521172375 CNY dan high 0.5121153743052501 CNY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MAVIA ke CNY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 0.35
|¥ 0.49
|¥ 0.63
|¥ 1.83
|Low
|¥ 0.35
|¥ 0.28
|¥ 0.28
|¥ 0.28
|Rata-rata
|¥ 0.35
|¥ 0.35
|¥ 0.42
|¥ 0.7
|Volatilitas
|+14.52%
|+46.17%
|+53.88%
|+157.47%
|Perubahan
|-10.78%
|-11.25%
|-49.00%
|-63.48%
Prakiraan Harga Heroes of Mavia dalam CNY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Heroes of Mavia dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MAVIA ke CNY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MAVIA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Heroes of Mavia dapat mencapai sekitar ¥0.38CNY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MAVIA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MAVIA mungkin naik menjadi sekitar ¥0.46 CNY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Heroes of Mavia kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MAVIA yang Tersedia di MEXC
MAVIA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MAVIA, yang mencakup pasar tempat Heroes of Mavia dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MAVIA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
MAVIAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MAVIA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Heroes of Mavia untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Heroes of Mavia
Ingin menambahkan Heroes of Mavia ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Heroes of Mavia › atau Mulai sekarang ›
MAVIA dan CNY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Heroes of Mavia (MAVIA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Heroes of Mavia
- Harga Saat Ini (USD): $0.05095
- Perubahan 7 Hari: -11.15%
- Tren 30 Hari: -47.32%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MAVIA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CNY, harga USD MAVIA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MAVIA] [MAVIA ke USD]
Chinese Yuan (CNY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CNY/USD): 0.14144063510239738
- Perubahan 7 Hari: +0.69%
- Tren 30 Hari: +0.69%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CNY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MAVIA yang sama.
- CNY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MAVIA dengan CNY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MAVIA ke CNY?
Kurs antara Heroes of Mavia (MAVIA) dan Chinese Yuan (CNY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MAVIA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MAVIA ke CNY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CNY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CNY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CNY. Ketika CNY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MAVIA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Heroes of Mavia, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MAVIA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CNY.
Konversikan MAVIA ke CNY Seketika
Gunakan konverter MAVIA ke CNY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MAVIA ke CNY?
Masukkan Jumlah MAVIA
Mulailah dengan memasukkan jumlah MAVIA yang ingin Anda konversi ke CNY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MAVIA ke CNY Secara Live
Lihat kurs MAVIA ke CNY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MAVIA dan CNY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MAVIA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MAVIA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MAVIA ke CNY dihitung?
Perhitungan kurs MAVIA ke CNY didasarkan pada nilai MAVIA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CNY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MAVIA ke CNY begitu sering berubah?
Kurs MAVIA ke CNY sangat sering berubah karena Heroes of Mavia dan Chinese Yuan terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MAVIA ke CNY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MAVIA ke CNY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MAVIA ke CNY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MAVIA ke CNY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MAVIA ke CNY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MAVIA terhadap CNY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MAVIA terhadap CNY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MAVIA ke CNY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CNY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MAVIA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MAVIA ke CNY?
Halving Heroes of Mavia, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MAVIA ke CNY.
Bisakah saya membandingkan kurs MAVIA ke CNY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MAVIA keCNY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MAVIA ke CNY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Heroes of Mavia, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MAVIA ke CNY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CNY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MAVIA ke CNY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Heroes of Mavia dan Chinese Yuan?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Heroes of Mavia dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MAVIA ke CNY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CNY Anda ke MAVIA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MAVIA ke CNY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MAVIA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MAVIA ke CNY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MAVIA ke CNY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CNY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MAVIA ke CNY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.