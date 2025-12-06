Tabel Konversi MultiBank Group ke Fijian Dollar
Tabel Konversi MBG ke FJD
- 1 MBG1.11 FJD
- 2 MBG2.22 FJD
- 3 MBG3.33 FJD
- 4 MBG4.44 FJD
- 5 MBG5.55 FJD
- 6 MBG6.66 FJD
- 7 MBG7.77 FJD
- 8 MBG8.88 FJD
- 9 MBG9.99 FJD
- 10 MBG11.10 FJD
- 50 MBG55.51 FJD
- 100 MBG111.02 FJD
- 1,000 MBG1,110.16 FJD
- 5,000 MBG5,550.80 FJD
- 10,000 MBG11,101.59 FJD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MultiBank Group ke Fijian Dollar (MBG ke FJD) di berbagai rentang nilai, dari 1 MBG hingga 10,000 MBG. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MBG yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar FJD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MBG ke FJD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi FJD ke MBG
- 1 FJD0.9007 MBG
- 2 FJD1.801 MBG
- 3 FJD2.702 MBG
- 4 FJD3.603 MBG
- 5 FJD4.503 MBG
- 6 FJD5.404 MBG
- 7 FJD6.305 MBG
- 8 FJD7.206 MBG
- 9 FJD8.106 MBG
- 10 FJD9.00771 MBG
- 50 FJD45.038 MBG
- 100 FJD90.077 MBG
- 1,000 FJD900.7 MBG
- 5,000 FJD4,503 MBG
- 10,000 FJD9,007 MBG
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Fijian Dollar ke MultiBank Group (FJD ke MBG) di berbagai rentang jumlah, dari 1 FJD hingga 10,000 FJD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MultiBank Group yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah FJD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MultiBank Group (MBG) saat ini diperdagangkan seharga FJ$ 1.11 FJD , yang mencerminkan perubahan 3.78% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FJ$17.75M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FJ$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MultiBank Group Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
17.75M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.78%
Perubahan Harga (1 Hari)
FJ$ 0.4964
High 24 Jam
FJ$ 0.468
Low 24 Jam
Grafik tren MBG ke FJD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MultiBank Group terhadap FJD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MultiBank Group saat ini.
Ringkasan Konversi MBG ke FJD
Per | 1 MBG = 1.11 FJD | 1 FJD = 0.9007 MBG
Kurs untuk 1 MBG ke FJD hari ini adalah 1.11 FJD.
Pembelian 5 MBG akan dikenai biaya 5.55 FJD, sedangkan 10 MBG memiliki nilai 11.10 FJD.
1 FJD dapat di-trade dengan 0.9007 MBG.
50 FJD dapat dikonversi ke 45.038 MBG, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MBG ke FJD telah berubah sebesar +7.01% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.78%, sehingga mencapai high senilai 1.1216835739133912 FJD dan low senilai 1.0575098964372827 FJD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MBG adalah 1.1553521582230397 FJD yang menunjukkan perubahan -3.92% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MBG telah berubah sebesar -2.3251659902435122 FJD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -67.69% pada nilainya.
Semua Tentang MultiBank Group (MBG)
Setelah menghitung harga MultiBank Group (MBG), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MultiBank Group langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MBG. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MultiBank Group, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MBG ke FJD
Dalam 24 jam terakhir, MultiBank Group (MBG) telah berfluktuasi antara 1.0575098964372827 FJD dan 1.1216835739133912 FJD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.9809082180415051 FJD dan high 1.1216835739133912 FJD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MBG ke FJD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FJ$ 1.1
|FJ$ 1.1
|FJ$ 2.03
|FJ$ 3.43
|Low
|FJ$ 1.03
|FJ$ 0.97
|FJ$ 0.88
|FJ$ 0.88
|Rata-rata
|FJ$ 1.08
|FJ$ 1.01
|FJ$ 1.12
|FJ$ 1.92
|Volatilitas
|+5.92%
|+13.58%
|+98.14%
|+74.10%
|Perubahan
|+2.58%
|+7.28%
|-3.73%
|-67.66%
Prakiraan Harga MultiBank Group dalam FJD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MultiBank Group dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MBG ke FJD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MBG untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MultiBank Group dapat mencapai sekitar FJ$1.17FJD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MBG untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MBG mungkin naik menjadi sekitar FJ$1.42 FJD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MultiBank Group kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MBG yang Tersedia di MEXC
MBG/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MBG, yang mencakup pasar tempat MultiBank Group dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MBG pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MBG dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MultiBank Group untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MultiBank Group
Ingin menambahkan MultiBank Group ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MultiBank Group › atau Mulai sekarang ›
MBG dan FJD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MultiBank Group (MBG) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MultiBank Group
- Harga Saat Ini (USD): $0.4913
- Perubahan 7 Hari: +7.01%
- Tren 30 Hari: -3.92%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MBG, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke FJD, harga USD MBG tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MBG] [MBG ke USD]
Fijian Dollar (FJD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (FJD/USD): 0.442389789643655
- Perubahan 7 Hari: +1.18%
- Tren 30 Hari: +1.18%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- FJD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MBG yang sama.
- FJD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MBG dengan FJD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MBG ke FJD?
Kurs antara MultiBank Group (MBG) dan Fijian Dollar (FJD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MBG, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MBG ke FJD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit FJD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal FJD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan FJD. Ketika FJD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MBG, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MultiBank Group, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MBG dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke FJD.
Konversikan MBG ke FJD Seketika
Gunakan konverter MBG ke FJD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MBG ke FJD?
Masukkan Jumlah MBG
Mulailah dengan memasukkan jumlah MBG yang ingin Anda konversi ke FJD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MBG ke FJD Secara Live
Lihat kurs MBG ke FJD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MBG dan FJD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MBG ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MBG dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MBG ke FJD dihitung?
Perhitungan kurs MBG ke FJD didasarkan pada nilai MBG saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke FJD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MBG ke FJD begitu sering berubah?
Kurs MBG ke FJD sangat sering berubah karena MultiBank Group dan Fijian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MBG ke FJD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MBG ke FJD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MBG ke FJD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MBG ke FJD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MBG ke FJD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MBG terhadap FJD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MBG terhadap FJD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MBG ke FJD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan FJD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MBG tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MBG ke FJD?
Halving MultiBank Group, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MBG ke FJD.
Bisakah saya membandingkan kurs MBG ke FJD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MBG keFJD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MBG ke FJD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MultiBank Group, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MBG ke FJD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas FJD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MBG ke FJD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MultiBank Group dan Fijian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MultiBank Group dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MBG ke FJD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan FJD Anda ke MBG dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MBG ke FJD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MBG dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MBG ke FJD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MBG ke FJD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai FJD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MBG ke FJD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MultiBank Group Selengkapnya
Harga MultiBank Group
Pelajari selengkapnya tentang MultiBank Group (MBG) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MultiBank Group
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MBG untuk lebih memahami kemungkinan arah MultiBank Group.
Cara Membeli MultiBank Group
Ingin membeli MultiBank Group? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MBG/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MBG/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MBG USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MBG dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MBG USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi MultiBank Group ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke FJD
Mengapa Harus Membeli MultiBank Group dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MultiBank Group.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MultiBank Group dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.