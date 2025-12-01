Tabel Konversi MarsDAO ke Tugrik Mongolia
Tabel Konversi MDAO ke MNT
- 1 MDAO28.02 MNT
- 2 MDAO56.05 MNT
- 3 MDAO84.07 MNT
- 4 MDAO112.10 MNT
- 5 MDAO140.12 MNT
- 6 MDAO168.15 MNT
- 7 MDAO196.17 MNT
- 8 MDAO224.20 MNT
- 9 MDAO252.22 MNT
- 10 MDAO280.24 MNT
- 50 MDAO1,401.22 MNT
- 100 MDAO2,802.45 MNT
- 1,000 MDAO28,024.48 MNT
- 5,000 MDAO140,122.42 MNT
- 10,000 MDAO280,244.83 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MarsDAO ke Tugrik Mongolia (MDAO ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 MDAO hingga 10,000 MDAO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MDAO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MDAO ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke MDAO
- 1 MNT0.03568 MDAO
- 2 MNT0.07136 MDAO
- 3 MNT0.1070 MDAO
- 4 MNT0.1427 MDAO
- 5 MNT0.1784 MDAO
- 6 MNT0.2140 MDAO
- 7 MNT0.2497 MDAO
- 8 MNT0.2854 MDAO
- 9 MNT0.3211 MDAO
- 10 MNT0.3568 MDAO
- 50 MNT1.784 MDAO
- 100 MNT3.568 MDAO
- 1,000 MNT35.68 MDAO
- 5,000 MNT178.4 MDAO
- 10,000 MNT356.8 MDAO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tugrik Mongolia ke MarsDAO (MNT ke MDAO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MarsDAO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MarsDAO (MDAO) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 28.02 MNT , yang mencerminkan perubahan 0.56% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MarsDAO Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.56%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren MDAO ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MarsDAO terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MarsDAO saat ini.
Ringkasan Konversi MDAO ke MNT
Per | 1 MDAO = 28.02 MNT | 1 MNT = 0.03568 MDAO
Kurs untuk 1 MDAO ke MNT hari ini adalah 28.02 MNT.
Pembelian 5 MDAO akan dikenai biaya 140.12 MNT, sedangkan 10 MDAO memiliki nilai 280.24 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.03568 MDAO.
50 MNT dapat dikonversi ke 1.784 MDAO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MDAO ke MNT telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.56%, sehingga mencapai high senilai -- MNT dan low senilai -- MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MDAO adalah -- MNT yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MDAO telah berubah sebesar -- MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang MarsDAO (MDAO)
Setelah menghitung harga MarsDAO (MDAO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MarsDAO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MDAO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MarsDAO, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MDAO ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, MarsDAO (MDAO) telah berfluktuasi antara -- MNT dan -- MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 27.772489851258065 MNT dan high 30.83190023487269 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MDAO ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 35.49
|₮ 141.96
|Low
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Rata-rata
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 35.49
|Volatilitas
|+2.39%
|+10.09%
|+56.45%
|+89.76%
|Perubahan
|-1.05%
|-7.52%
|-19.79%
|-83.04%
Prakiraan Harga MarsDAO dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MarsDAO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MDAO ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MDAO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MarsDAO dapat mencapai sekitar ₮29.43MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MDAO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MDAO mungkin naik menjadi sekitar ₮35.77 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MarsDAO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MDAO yang Tersedia di MEXC
MDAO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MDAO, yang mencakup pasar tempat MarsDAO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MDAO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MDAO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MarsDAO untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MarsDAO
Ingin menambahkan MarsDAO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MarsDAO › atau Mulai sekarang ›
MDAO dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MarsDAO (MDAO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MarsDAO
- Harga Saat Ini (USD): $0.007896
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MDAO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD MDAO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MDAO] [MDAO ke USD]
Tugrik Mongolia (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.00028188048234793935
- Perubahan 7 Hari: +0.64%
- Tren 30 Hari: +0.64%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MDAO yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MDAO dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MDAO ke MNT?
Kurs antara MarsDAO (MDAO) dan Tugrik Mongolia (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MDAO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MDAO ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MDAO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MarsDAO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MDAO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan MDAO ke MNT Seketika
Gunakan konverter MDAO ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MDAO ke MNT?
Masukkan Jumlah MDAO
Mulailah dengan memasukkan jumlah MDAO yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MDAO ke MNT Secara Live
Lihat kurs MDAO ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MDAO dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MDAO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MDAO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MDAO ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs MDAO ke MNT didasarkan pada nilai MDAO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MDAO ke MNT begitu sering berubah?
Kurs MDAO ke MNT sangat sering berubah karena MarsDAO dan Tugrik Mongolia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MDAO ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MDAO ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MDAO ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MDAO ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MDAO ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MDAO terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MDAO terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MDAO ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MDAO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MDAO ke MNT?
Halving MarsDAO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MDAO ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs MDAO ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MDAO keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MDAO ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MarsDAO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MDAO ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MDAO ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MarsDAO dan Tugrik Mongolia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MarsDAO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MDAO ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke MDAO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MDAO ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MDAO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MDAO ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MDAO ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MDAO ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MarsDAO Selengkapnya
Harga MarsDAO
Pelajari selengkapnya tentang MarsDAO (MDAO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MarsDAO
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MDAO untuk lebih memahami kemungkinan arah MarsDAO.
Cara Membeli MarsDAO
Ingin membeli MarsDAO? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MDAO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MDAO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MDAO USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MDAO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MDAO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi MarsDAO ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MNT
Mengapa Harus Membeli MarsDAO dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MarsDAO.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MarsDAO dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.