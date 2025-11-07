BursaDEX+
Harga live MarsDAO hari ini adalah 0.00904 USD. Lacak informasi harga aktual MDAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MDAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MarsDAO(MDAO)

Harga Live 1 MDAO ke USD:

$0.00902
-10.42%1D
USD
Grafik Harga Live MarsDAO (MDAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:35 (UTC+8)

Informasi Harga MarsDAO (MDAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00838
Low 24 Jam
$ 0.01055
High 24 Jam

$ 0.00838
$ 0.01055
$ 0.6465163509478522
$ 0.008719213773590813
-6.62%

-10.42%

-40.14%

-40.14%

Harga aktual MarsDAO (MDAO) adalah $ 0.00904. Selama 24 jam terakhir, MDAO diperdagangkan antara low $ 0.00838 dan high $ 0.01055, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMDAO adalah $ 0.6465163509478522, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008719213773590813.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MDAO telah berubah sebesar -6.62% selama 1 jam terakhir, -10.42% selama 24 jam, dan -40.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MarsDAO (MDAO)

No.2367

$ 638.22K
$ 50.80K
$ 904.00K
70.60M
100,000,000
95,968,858.05331515
70.59%

BSC

Kapitalisasi Pasar MarsDAO saat ini adalah $ 638.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 50.80K. Suplai beredar MDAO adalah 70.60M, dan total suplainya sebesar 95968858.05331515. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 904.00K.

Riwayat Harga MarsDAO (MDAO) USD

Pantau perubahan harga MarsDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010492-10.42%
30 Days$ -0.02092-69.83%
60 Hari$ -0.04071-81.83%
90 Hari$ -0.01677-64.98%
Perubahan Harga MarsDAO Hari Ini

Hari ini, MDAO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0010492 (-10.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MarsDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02092 (-69.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MarsDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MDAO terlihat mengalami perubahan $ -0.04071 (-81.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MarsDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01677 (-64.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MarsDAO (MDAO)?

Lihat halaman Riwayat Harga MarsDAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MarsDAO (MDAO)

Komunitas pemegang token MarsDAO mengembangkan produk yang dirancang untuk menyelesaikan tiga tugas utama: 1. Memberikan keuntungan transparan di pasar mata uang kripto bagi pemegang token, 2. Memfasilitasi interaksi dengan pasar yang berkembang pesat, 3. Memecahkan masalah inflasi dengan model deflasi MarsDAO.

MarsDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MarsDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MDAO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MarsDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MarsDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MarsDAO (USD)

Berapa nilai MarsDAO (MDAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MarsDAO (MDAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MarsDAO.

Cek prediksi harga MarsDAO sekarang!

Tokenomi MarsDAO (MDAO)

Memahami tokenomi MarsDAO (MDAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MDAO sekarang!

Cara membeli MarsDAO (MDAO)

Ingin mengetahui cara membeli MarsDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MarsDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MDAO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya MarsDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MarsDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MarsDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MarsDAO

Berapa nilai MarsDAO (MDAO) hari ini?
Harga live MDAO dalam USD adalah 0.00904 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MDAO ke USD saat ini?
Harga MDAO ke USD saat ini adalah $ 0.00904. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MarsDAO?
Kapitalisasi pasar MDAO adalah $ 638.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MDAO?
Suplai beredar MDAO adalah 70.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MDAO?
MDAO mencapai harga ATH sebesar 0.6465163509478522 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MDAO?
MDAO mencapai harga ATL 0.008719213773590813 USD.
Berapa volume perdagangan MDAO?
Volume perdagangan 24 jam live MDAO adalah $ 50.80K USD.
Akankah harga MDAO naik lebih tinggi tahun ini?
MDAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MDAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

