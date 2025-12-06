Tabel Konversi Metis ke Malaysian Ringgit
Tabel Konversi METIS ke MYR
- 1 METIS27.07 MYR
- 2 METIS54.15 MYR
- 3 METIS81.22 MYR
- 4 METIS108.30 MYR
- 5 METIS135.37 MYR
- 6 METIS162.45 MYR
- 7 METIS189.52 MYR
- 8 METIS216.59 MYR
- 9 METIS243.67 MYR
- 10 METIS270.74 MYR
- 50 METIS1,353.72 MYR
- 100 METIS2,707.43 MYR
- 1,000 METIS27,074.32 MYR
- 5,000 METIS135,371.60 MYR
- 10,000 METIS270,743.20 MYR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Metis ke Malaysian Ringgit (METIS ke MYR) di berbagai rentang nilai, dari 1 METIS hingga 10,000 METIS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah METIS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MYR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah METIS ke MYR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MYR ke METIS
- 1 MYR0.03693 METIS
- 2 MYR0.07387 METIS
- 3 MYR0.1108 METIS
- 4 MYR0.1477 METIS
- 5 MYR0.1846 METIS
- 6 MYR0.2216 METIS
- 7 MYR0.2585 METIS
- 8 MYR0.2954 METIS
- 9 MYR0.3324 METIS
- 10 MYR0.3693 METIS
- 50 MYR1.846 METIS
- 100 MYR3.693 METIS
- 1,000 MYR36.93 METIS
- 5,000 MYR184.6 METIS
- 10,000 MYR369.3 METIS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malaysian Ringgit ke Metis (MYR ke METIS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MYR hingga 10,000 MYR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Metis yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MYR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Metis (METIS) saat ini diperdagangkan seharga RM 27.07 MYR , yang mencerminkan perubahan -1.96% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM1.27M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM183.02M MYR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Metis Harga khusus dari kami.
27.78M MYR
Suplai Peredaran
1.27M
Volume Trading 24 Jam
183.02M MYR
Kapitalisasi Pasar
-1.96%
Perubahan Harga (1 Hari)
RM 7.013
High 24 Jam
RM 6.447
Low 24 Jam
Grafik tren METIS ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Metis terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Metis saat ini.
Ringkasan Konversi METIS ke MYR
Per | 1 METIS = 27.07 MYR | 1 MYR = 0.03693 METIS
Kurs untuk 1 METIS ke MYR hari ini adalah 27.07 MYR.
Pembelian 5 METIS akan dikenai biaya 135.37 MYR, sedangkan 10 METIS memiliki nilai 270.74 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 0.03693 METIS.
50 MYR dapat dikonversi ke 1.846 METIS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 METIS ke MYR telah berubah sebesar -14.47% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.96%, sehingga mencapai high senilai 28.820917395085672 MYR dan low senilai 26.494860180538616 MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 METIS adalah 32.62233598776416 MYR yang menunjukkan perubahan -17.01% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, METIS telah berubah sebesar -34.61140258112242 MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -56.11% pada nilainya.
Semua Tentang Metis (METIS)
Setelah menghitung harga Metis (METIS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Metis langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan METIS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Metis, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga METIS ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, Metis (METIS) telah berfluktuasi antara 26.494860180538616 MYR dan 28.820917395085672 MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 26.494860180538616 MYR dan high 33.29220758841994 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas METIS ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 28.8
|RM 33.28
|RM 50.54
|RM 72.04
|Low
|RM 26.46
|RM 26.46
|RM 26.46
|RM 16.89
|Rata-rata
|RM 27.49
|RM 29.21
|RM 33.9
|RM 44.83
|Volatilitas
|+8.15%
|+21.47%
|+73.83%
|+88.99%
|Perubahan
|-5.18%
|-14.56%
|-17.08%
|-56.35%
Prakiraan Harga Metis dalam MYR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Metis dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan METIS ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga METIS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Metis dapat mencapai sekitar RM28.43MYR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga METIS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, METIS mungkin naik menjadi sekitar RM34.55 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Metis kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
METIS dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Metis (METIS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Metis
- Harga Saat Ini (USD): $6.588
- Perubahan 7 Hari: -14.47%
- Tren 30 Hari: -17.01%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk METIS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD METIS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga METIS] [METIS ke USD]
Malaysian Ringgit (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): 0.24324750993605268
- Perubahan 7 Hari: +1.56%
- Tren 30 Hari: +1.56%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah METIS yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli METIS dengan MYR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs METIS ke MYR?
Kurs antara Metis (METIS) dan Malaysian Ringgit (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam METIS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs METIS ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti METIS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Metis, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap METIS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
Konversikan METIS ke MYR Seketika
Gunakan konverter METIS ke MYR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi METIS ke MYR?
Masukkan Jumlah METIS
Mulailah dengan memasukkan jumlah METIS yang ingin Anda konversi ke MYR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs METIS ke MYR Secara Live
Lihat kurs METIS ke MYR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang METIS dan MYR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan METIS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli METIS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs METIS ke MYR dihitung?
Perhitungan kurs METIS ke MYR didasarkan pada nilai METIS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs METIS ke MYR begitu sering berubah?
Kurs METIS ke MYR sangat sering berubah karena Metis dan Malaysian Ringgit terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs METIS ke MYR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs METIS ke MYR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs METIS ke MYR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan METIS ke MYR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi METIS ke MYR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren METIS terhadap MYR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga METIS terhadap MYR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar METIS ke MYR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun METIS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs METIS ke MYR?
Halving Metis, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs METIS ke MYR.
Bisakah saya membandingkan kurs METIS ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs METIS keMYR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs METIS ke MYR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Metis, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi METIS ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MYR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target METIS ke MYR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Metis dan Malaysian Ringgit?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Metis dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan METIS ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MYR Anda ke METIS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah METIS ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga METIS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar METIS ke MYR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs METIS ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MYR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs METIS ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.