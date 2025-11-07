BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Metis hari ini adalah 9.331 USD. Lacak informasi harga aktual METIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METIS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Metis hari ini adalah 9.331 USD. Lacak informasi harga aktual METIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang METIS

Info Harga METIS

Penjelasan METIS

Whitepaper METIS

Situs Web Resmi METIS

Tokenomi METIS

Prakiraan Harga METIS

Riwayat METIS

Panduan Membeli METIS

Konverter METIS ke Mata Uang Fiat

Spot METIS

Futures USDT-M METIS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Metis

Harga Metis(METIS)

Harga Live 1 METIS ke USD:

$9.321
$9.321$9.321
+4.22%1D
USD
Grafik Harga Live Metis (METIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:40 (UTC+8)

Informasi Harga Metis (METIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 7.903
$ 7.903$ 7.903
Low 24 Jam
$ 11.097
$ 11.097$ 11.097
High 24 Jam

$ 7.903
$ 7.903$ 7.903

$ 11.097
$ 11.097$ 11.097

$ 322.9957981463216
$ 322.9957981463216$ 322.9957981463216

$ 3.29299133
$ 3.29299133$ 3.29299133

+1.93%

+4.22%

+5.86%

+5.86%

Harga aktual Metis (METIS) adalah $ 9.331. Selama 24 jam terakhir, METIS diperdagangkan antara low $ 7.903 dan high $ 11.097, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMETIS adalah $ 322.9957981463216, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.29299133.

Dalam hal kinerja jangka pendek, METIS telah berubah sebesar +1.93% selama 1 jam terakhir, +4.22% selama 24 jam, dan +5.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metis (METIS)

No.451

$ 62.49M
$ 62.49M$ 62.49M

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

$ 93.31M
$ 93.31M$ 93.31M

6.70M
6.70M 6.70M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

66.96%

ETH

Kapitalisasi Pasar Metis saat ini adalah $ 62.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.98M. Suplai beredar METIS adalah 6.70M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.31M.

Riwayat Harga Metis (METIS) USD

Pantau perubahan harga Metis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.37742+4.22%
30 Days$ -3.389-26.65%
60 Hari$ -5.619-37.59%
90 Hari$ -6.839-42.30%
Perubahan Harga Metis Hari Ini

Hari ini, METIS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.37742 (+4.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Metis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.389 (-26.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Metis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, METIS terlihat mengalami perubahan $ -5.619 (-37.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Metis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -6.839 (-42.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Metis (METIS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Metis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Metis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa METIS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Metis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Metis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Metis (USD)

Berapa nilai Metis (METIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metis (METIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metis.

Cek prediksi harga Metis sekarang!

Tokenomi Metis (METIS)

Memahami tokenomi Metis (METIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METIS sekarang!

Cara membeli Metis (METIS)

Ingin mengetahui cara membeli Metis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Metis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METIS ke Mata Uang Lokal

1 Metis(METIS) ke VND
245,545.265
1 Metis(METIS) ke AUD
A$14.36974
1 Metis(METIS) ke GBP
7.09156
1 Metis(METIS) ke EUR
8.02466
1 Metis(METIS) ke USD
$9.331
1 Metis(METIS) ke MYR
RM39.00358
1 Metis(METIS) ke TRY
392.8351
1 Metis(METIS) ke JPY
¥1,427.643
1 Metis(METIS) ke ARS
ARS$13,542.73347
1 Metis(METIS) ke RUB
758.23706
1 Metis(METIS) ke INR
827.37977
1 Metis(METIS) ke IDR
Rp155,516.60446
1 Metis(METIS) ke PHP
550.71562
1 Metis(METIS) ke EGP
￡E.441.3563
1 Metis(METIS) ke BRL
R$49.92085
1 Metis(METIS) ke CAD
C$13.15671
1 Metis(METIS) ke BDT
1,138.47531
1 Metis(METIS) ke NGN
13,425.81604
1 Metis(METIS) ke COP
$35,750.88671
1 Metis(METIS) ke ZAR
R.161.98616
1 Metis(METIS) ke UAH
392.46186
1 Metis(METIS) ke TZS
T.Sh.22,926.267
1 Metis(METIS) ke VES
Bs2,080.813
1 Metis(METIS) ke CLP
$8,789.802
1 Metis(METIS) ke PKR
Rs2,637.31384
1 Metis(METIS) ke KZT
4,908.38593
1 Metis(METIS) ke THB
฿302.3244
1 Metis(METIS) ke TWD
NT$289.16769
1 Metis(METIS) ke AED
د.إ34.24477
1 Metis(METIS) ke CHF
Fr7.4648
1 Metis(METIS) ke HKD
HK$72.50187
1 Metis(METIS) ke AMD
֏3,568.1744
1 Metis(METIS) ke MAD
.د.م86.7783
1 Metis(METIS) ke MXN
$173.27667
1 Metis(METIS) ke SAR
ريال34.99125
1 Metis(METIS) ke ETB
Br1,432.21519
1 Metis(METIS) ke KES
KSh1,205.00534
1 Metis(METIS) ke JOD
د.أ6.615679
1 Metis(METIS) ke PLN
34.33808
1 Metis(METIS) ke RON
лв41.0564
1 Metis(METIS) ke SEK
kr89.20436
1 Metis(METIS) ke BGN
лв15.76939
1 Metis(METIS) ke HUF
Ft3,119.63323
1 Metis(METIS) ke CZK
196.79079
1 Metis(METIS) ke KWD
د.ك2.855286
1 Metis(METIS) ke ILS
30.51237
1 Metis(METIS) ke BOB
Bs64.3839
1 Metis(METIS) ke AZN
15.8627
1 Metis(METIS) ke TJS
SM86.03182
1 Metis(METIS) ke GEL
25.28701
1 Metis(METIS) ke AOA
Kz8,513.6044
1 Metis(METIS) ke BHD
.د.ب3.508456
1 Metis(METIS) ke BMD
$9.331
1 Metis(METIS) ke DKK
kr60.27826
1 Metis(METIS) ke HNL
L245.21868
1 Metis(METIS) ke MUR
429.226
1 Metis(METIS) ke NAD
$162.07947
1 Metis(METIS) ke NOK
kr95.1762
1 Metis(METIS) ke NZD
$16.51587
1 Metis(METIS) ke PAB
B/.9.331
1 Metis(METIS) ke PGK
K39.84337
1 Metis(METIS) ke QAR
ر.ق33.96484
1 Metis(METIS) ke RSD
дин.947.18981
1 Metis(METIS) ke UZS
soʻm111,083.31556
1 Metis(METIS) ke ALL
L782.59097
1 Metis(METIS) ke ANG
ƒ16.70249
1 Metis(METIS) ke AWG
ƒ16.7958
1 Metis(METIS) ke BBD
$18.662
1 Metis(METIS) ke BAM
KM15.76939
1 Metis(METIS) ke BIF
Fr27,517.119
1 Metis(METIS) ke BND
$12.1303
1 Metis(METIS) ke BSD
$9.331
1 Metis(METIS) ke JMD
$1,496.22585
1 Metis(METIS) ke KHR
37,473.85586
1 Metis(METIS) ke KMF
Fr3,984.337
1 Metis(METIS) ke LAK
202,847.82203
1 Metis(METIS) ke LKR
රු2,844.74197
1 Metis(METIS) ke MDL
L159.65341
1 Metis(METIS) ke MGA
Ar42,031.4895
1 Metis(METIS) ke MOP
P74.648
1 Metis(METIS) ke MVR
143.6974
1 Metis(METIS) ke MWK
MK16,171.5561
1 Metis(METIS) ke MZN
MT596.71745
1 Metis(METIS) ke NPR
रु1,322.2027
1 Metis(METIS) ke PYG
66,175.452
1 Metis(METIS) ke RWF
Fr13,557.943
1 Metis(METIS) ke SBD
$76.70082
1 Metis(METIS) ke SCR
140.52486
1 Metis(METIS) ke SRD
$359.2435
1 Metis(METIS) ke SVC
$81.55294
1 Metis(METIS) ke SZL
L161.89285
1 Metis(METIS) ke TMT
m32.6585
1 Metis(METIS) ke TND
د.ت27.610429
1 Metis(METIS) ke TTD
$63.17087
1 Metis(METIS) ke UGX
Sh32,621.176
1 Metis(METIS) ke XAF
Fr5,300.008
1 Metis(METIS) ke XCD
$25.1937
1 Metis(METIS) ke XOF
Fr5,300.008
1 Metis(METIS) ke XPF
Fr961.093
1 Metis(METIS) ke BWP
P125.50195
1 Metis(METIS) ke BZD
$18.75531
1 Metis(METIS) ke CVE
$894.28304
1 Metis(METIS) ke DJF
Fr1,660.918
1 Metis(METIS) ke DOP
$599.9833
1 Metis(METIS) ke DZD
د.ج1,217.50888
1 Metis(METIS) ke FJD
$21.27468
1 Metis(METIS) ke GNF
Fr81,133.045
1 Metis(METIS) ke GTQ
Q71.47546
1 Metis(METIS) ke GYD
$1,951.67196
1 Metis(METIS) ke ISK
kr1,175.706

Sumber Daya Metis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Metis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metis

Berapa nilai Metis (METIS) hari ini?
Harga live METIS dalam USD adalah 9.331 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga METIS ke USD saat ini?
Harga METIS ke USD saat ini adalah $ 9.331. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metis?
Kapitalisasi pasar METIS adalah $ 62.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar METIS?
Suplai beredar METIS adalah 6.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) METIS?
METIS mencapai harga ATH sebesar 322.9957981463216 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) METIS?
METIS mencapai harga ATL 3.29299133 USD.
Berapa volume perdagangan METIS?
Volume perdagangan 24 jam live METIS adalah $ 3.98M USD.
Akankah harga METIS naik lebih tinggi tahun ini?
METIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Metis (METIS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator METIS ke USD

Jumlah

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 9.331 USD

Perdagangkan METIS

METIS/USDT
$9.321
$9.321$9.321
+4.08%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,256.92
$101,256.92$101,256.92

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.31
$3,329.31$3,329.31

+0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0857
$1.0857$1.0857

+26.53%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,256.92
$101,256.92$101,256.92

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.31
$3,329.31$3,329.31

+0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2198
$2.2198$2.2198

-0.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0165
$1.0165$1.0165

+0.03%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003993
$0.0003993$0.0003993

+166.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.413
$4.413$4.413

+341.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007860
$0.007860$0.007860

+268.32%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002261
$0.0000002261$0.0000002261

+50.73%