Apa yang dimaksud dengan Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Prediksi Harga Metis (USD)

Berapa nilai Metis (METIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metis (METIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metis.

Cek prediksi harga Metis sekarang!

Tokenomi Metis (METIS)

Memahami tokenomi Metis (METIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METIS sekarang!

Sumber Daya Metis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metis Berapa nilai Metis (METIS) hari ini? Harga live METIS dalam USD adalah 9.331 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga METIS ke USD saat ini? $ 9.331 . Cobalah Harga METIS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Metis? Kapitalisasi pasar METIS adalah $ 62.49M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar METIS? Suplai beredar METIS adalah 6.70M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) METIS? METIS mencapai harga ATH sebesar 322.9957981463216 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) METIS? METIS mencapai harga ATL 3.29299133 USD . Berapa volume perdagangan METIS? Volume perdagangan 24 jam live METIS adalah $ 3.98M USD . Akankah harga METIS naik lebih tinggi tahun ini? METIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

