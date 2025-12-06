Tabel Konversi Mitosis ke Cambodian Riel
Tabel Konversi MITO ke KHR
- 1 MITO329,52 KHR
- 2 MITO659,04 KHR
- 3 MITO988,56 KHR
- 4 MITO1.318,08 KHR
- 5 MITO1.647,60 KHR
- 6 MITO1.977,11 KHR
- 7 MITO2.306,63 KHR
- 8 MITO2.636,15 KHR
- 9 MITO2.965,67 KHR
- 10 MITO3.295,19 KHR
- 50 MITO16.475,95 KHR
- 100 MITO32.951,90 KHR
- 1.000 MITO329.519,00 KHR
- 5.000 MITO1.647.595,01 KHR
- 10.000 MITO3.295.190,03 KHR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Mitosis ke Cambodian Riel (MITO ke KHR) di berbagai rentang nilai, dari 1 MITO hingga 10,000 MITO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MITO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KHR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MITO ke KHR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KHR ke MITO
- 1 KHR0,003034 MITO
- 2 KHR0,006069 MITO
- 3 KHR0,009104 MITO
- 4 KHR0,01213 MITO
- 5 KHR0,01517 MITO
- 6 KHR0,01820 MITO
- 7 KHR0,02124 MITO
- 8 KHR0,02427 MITO
- 9 KHR0,02731 MITO
- 10 KHR0,03034 MITO
- 50 KHR0,1517 MITO
- 100 KHR0,3034 MITO
- 1.000 KHR3,0347 MITO
- 5.000 KHR15,17 MITO
- 10.000 KHR30,34 MITO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cambodian Riel ke Mitosis (KHR ke MITO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KHR hingga 10,000 KHR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Mitosis yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KHR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Mitosis (MITO) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 329,52 KHR , yang mencerminkan perubahan -%2,11 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛276,62M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛64,74B KHR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Mitosis Harga khusus dari kami.
785,57B KHR
Suplai Peredaran
276,62M
Volume Trading 24 Jam
64,74B KHR
Kapitalisasi Pasar
-%2,11
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 0,08738
High 24 Jam
៛ 0,08105
Low 24 Jam
Grafik tren MITO ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Mitosis terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Mitosis saat ini.
Ringkasan Konversi MITO ke KHR
Per | 1 MITO = 329,52 KHR | 1 KHR = 0,003034 MITO
Kurs untuk 1 MITO ke KHR hari ini adalah 329,52 KHR.
Pembelian 5 MITO akan dikenai biaya 1.647,60 KHR, sedangkan 10 MITO memiliki nilai 3.295,19 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 0,003034 MITO.
50 KHR dapat dikonversi ke 0,1517 MITO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MITO ke KHR telah berubah sebesar -%17,05 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -%2,11, sehingga mencapai high senilai 349,73120944620825 KHR dan low senilai 324,3959089679009 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MITO adalah 342,68695528478315 KHR yang menunjukkan perubahan -%3,84 pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MITO telah berubah sebesar -566,4620974241458 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -%63,20 pada nilainya.
Semua Tentang Mitosis (MITO)
Setelah menghitung harga Mitosis (MITO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Mitosis langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MITO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Mitosis, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MITO ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, Mitosis (MITO) telah berfluktuasi antara 324,3959089679009 KHR dan 349,73120944620825 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 321,7543136573665 KHR dan high 400,8020521165404 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MITO ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 320.19
|៛ 400.24
|៛ 400.24
|៛ 1761.06
|Low
|៛ 320.19
|៛ 320.19
|៛ 280.16
|៛ 160.09
|Rata-rata
|៛ 320.19
|៛ 320.19
|៛ 320.19
|៛ 520.31
|Volatilitas
|+%7,00
|+%19,87
|+%44,24
|+%171,24
|Perubahan
|-%5,42
|-%17,07
|-%3,82
|-%64,76
Prakiraan Harga Mitosis dalam KHR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Mitosis dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MITO ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MITO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Mitosis dapat mencapai sekitar ៛345,99KHR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MITO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MITO mungkin naik menjadi sekitar ៛420,56 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Mitosis kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MITO yang Tersedia di MEXC
MITO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MITO, yang mencakup pasar tempat Mitosis dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MITO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
MITOUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MITO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Mitosis untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Mitosis
Ingin menambahkan Mitosis ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Mitosis › atau Mulai sekarang ›
MITO dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Mitosis (MITO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Mitosis
- Harga Saat Ini (USD): $0.08233
- Perubahan 7 Hari: -%17,05
- Tren 30 Hari: -%3,84
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MITO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD MITO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MITO] [MITO ke USD]
Cambodian Riel (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): 0,00024976410036728515
- Perubahan 7 Hari: +%0,48
- Tren 30 Hari: +%0,48
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MITO yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MITO dengan KHR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MITO ke KHR?
Kurs antara Mitosis (MITO) dan Cambodian Riel (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MITO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MITO ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MITO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Mitosis, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MITO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
Konversikan MITO ke KHR Seketika
Gunakan konverter MITO ke KHR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MITO ke KHR?
Masukkan Jumlah MITO
Mulailah dengan memasukkan jumlah MITO yang ingin Anda konversi ke KHR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MITO ke KHR Secara Live
Lihat kurs MITO ke KHR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MITO dan KHR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MITO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MITO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MITO ke KHR dihitung?
Perhitungan kurs MITO ke KHR didasarkan pada nilai MITO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MITO ke KHR begitu sering berubah?
Kurs MITO ke KHR sangat sering berubah karena Mitosis dan Cambodian Riel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MITO ke KHR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MITO ke KHR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MITO ke KHR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MITO ke KHR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MITO ke KHR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MITO terhadap KHR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MITO terhadap KHR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MITO ke KHR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MITO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MITO ke KHR?
Halving Mitosis, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MITO ke KHR.
Bisakah saya membandingkan kurs MITO ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MITO keKHR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MITO ke KHR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Mitosis, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MITO ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KHR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MITO ke KHR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Mitosis dan Cambodian Riel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Mitosis dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MITO ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KHR Anda ke MITO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MITO ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MITO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MITO ke KHR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MITO ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KHR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MITO ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Mitosis Selengkapnya
Harga Mitosis
Pelajari selengkapnya tentang Mitosis (MITO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Mitosis
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MITO untuk lebih memahami kemungkinan arah Mitosis.
Cara Membeli Mitosis
Ingin membeli Mitosis? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MITO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MITO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Mitosis ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke KHR
Mengapa Harus Membeli Mitosis dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Mitosis.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Mitosis dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.