Harga Mitosis Menunjukkan Harapan Breakout Besar; Pola Cup-And-Handle Mengisyaratkan MITO Menargetkan Rally 50% ke Level $0.115305

Mitosis (MITO), sebuah cryptocurrency yang menggerakkan blockchain Layer-1 Mitosis yang bertujuan meningkatkan likuiditas DeFi dengan membuatnya lebih mudah diakses dan fleksibel, tampaknya siap untuk mendorong momentum pasarnya, menurut data yang dirilis hari ini oleh analis pasar Crypto Ronald. Setelah naik 5,4% dan 0,2% selama seminggu dan sebulan terakhir, token DeFi ini menampilkan pengaturan kenaikan yang menjanjikan, memproyeksikan potensi lonjakan harga 50% ke depan.

Data on-chain menunjukkan bahwa MITO adalah aset kripto yang relatif baru yang memulai perdagangan publiknya di bursa kripto terkemuka (seperti Binance dan beberapa lainnya) tahun lalu, pada 20 Agustus 2025, untuk memungkinkan pengguna umum mengakses dan berinteraksi dengan token terdesentralisasi tersebut.

Kehadiran Pola Cup and Handle dan Implikasinya

Hari ini, analis mengidentifikasi formasi pola cup-and-handle klasik pada grafik perdagangan bulanan MITO, menunjukkan breakout bullish sudah dekat. Pengaturan pola Cup and Handle menunjukkan bahwa sementara pergerakan bullish aset terus berlanjut, MITO bersiap untuk mendorong momentum lebih tinggi.

Pola cup-and-handle, yang menyerupai cangkir teh, menunjukkan bahwa harga MITO baru-baru ini membentuk dasar bulat (cup) dan diikuti oleh koreksi saat ini (handle) sebelum mengalami breakout yang akan datang. Harga MITO, yang saat ini diperdagangkan di $0,07712, telah naik 4,4% selama 24 jam terakhir, menunjukkan pergerakan konsolidatifnya.

Menurut analis, pola breakout dapat mendorong harga Mitosis naik 50% segera. Dengan mengukur kedalaman cup dan menambahkannya ke titik breakout, target harga proyeksi MITO adalah $0,115305, yang diperkirakan akan mencapai level tersebut dalam beberapa hari atau minggu mendatang.

Meskipun pergerakan terukur pola memproyeksikan target sekitar $0,115305, reli dapat mengalami resistensi sebelum mencapai titik tersebut. Grafik bulanan Mitosis menunjukkan pengaturan cup-and-handle yang telah selesai dengan garis leher yang miring ke bawah yang mengharuskan pembeli menyerap tekanan jual di berbagai level harga daripada menembus satu titik resistensi tunggal.

Struktur Teknis Didukung oleh Aliran Likuiditas

Harga Mitosis saat ini adalah $0,07712.

Sejak peluncuran publik tokennya akhir Agustus tahun lalu, TVL Mitosis tumbuh dari terendah $77,22 juta menjadi ATH $438,74 juta, tercatat pada bulan Oktober. Salah satu katalis di balik pertumbuhan jaringan Mitosis adalah kemampuan inovatifnya yang memungkinkan pengguna kripto mengoptimalkan likuiditas di seluruh platform DeFi. Kenaikan TVL jaringan yang konsisten dari bulan ke bulan mencerminkan kepercayaan pelanggan yang meningkat terhadap layanan DeFi-nya, karena klien institusional dan individu terus menyetor aset ke dalam jaringan.