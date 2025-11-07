BursaDEX+
Harga live Mitosis hari ini adalah 0.08904 USD. Lacak informasi harga aktual MITO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MITO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MITO

Info Harga MITO

Penjelasan MITO

Whitepaper MITO

Situs Web Resmi MITO

Tokenomi MITO

Prakiraan Harga MITO

Riwayat MITO

Panduan Membeli MITO

Konverter MITO ke Mata Uang Fiat

Spot MITO

Futures USDT-M MITO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mitosis

Harga Mitosis(MITO)

Harga Live 1 MITO ke USD:

$0.08904
$0.08904$0.08904
+2.75%1D
USD
Grafik Harga Live Mitosis (MITO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:02 (UTC+8)

Informasi Harga Mitosis (MITO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0792
$ 0.0792$ 0.0792
Low 24 Jam
$ 0.13729
$ 0.13729$ 0.13729
High 24 Jam

$ 0.0792
$ 0.0792$ 0.0792

$ 0.13729
$ 0.13729$ 0.13729

--
----

--
----

+4.56%

+2.75%

-9.78%

-9.78%

Harga aktual Mitosis (MITO) adalah $ 0.08904. Selama 24 jam terakhir, MITO diperdagangkan antara low $ 0.0792 dan high $ 0.13729, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMITO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MITO telah berubah sebesar +4.56% selama 1 jam terakhir, +2.75% selama 24 jam, dan -9.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mitosis (MITO)

$ 17.48M
$ 17.48M$ 17.48M

$ 559.87K
$ 559.87K$ 559.87K

$ 89.04M
$ 89.04M$ 89.04M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

Kapitalisasi Pasar Mitosis saat ini adalah $ 17.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 559.87K. Suplai beredar MITO adalah 196.27M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.04M.

Riwayat Harga Mitosis (MITO) USD

Pantau perubahan harga Mitosis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0023831+2.75%
30 Days$ -0.07263-44.93%
60 Hari$ -0.13552-60.35%
90 Hari$ +0.07904+790.40%
Perubahan Harga Mitosis Hari Ini

Hari ini, MITO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0023831 (+2.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mitosis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07263 (-44.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mitosis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MITO terlihat mengalami perubahan $ -0.13552 (-60.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mitosis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.07904 (+790.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mitosis (MITO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mitosis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mitosis (MITO)

Mitosis adalah protokol DeFi yang mengubah posisi likuiditas yang tidak likuid menjadi blok penyusun yang dapat diprogram dan dikomposisi dengan mengubah simpanan pengguna menjadi Aset Vanilla di Rantai Mitosis, yang kemudian dapat dikomitmenkan untuk peluang penghasil imbal hasil melalui Matrix (kampanye terkurasi) atau EOL (alokasi berbasis tata kelola kolektif). Protokol ini memecahkan masalah inefisiensi likuiditas DeFi dengan menggabungkan simpanan individu untuk memberikan daya tawar kolektif dalam mengakses imbal hasil premium yang sebelumnya eksklusif bagi peserta besar, sekaligus memungkinkan token posisi (miAssets/maAssets) untuk diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digabungkan menjadi instrumen keuangan yang canggih. Melalui sistem tiga tokennya (MITO, gMITO, LMITO) dan mekanisme tata kelola/governance, Mitosis menciptakan penyelarasan insentif berkelanjutan yang mendemokratisasi akses ke imbal hasil superior sekaligus memungkinkan kapabilitas rekayasa keuangan canggih yang sebelumnya tidak tersedia dalam keuangan terdesentralisasi.

Mitosis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mitosis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MITO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mitosis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mitosis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mitosis (USD)

Berapa nilai Mitosis (MITO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mitosis (MITO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mitosis.

Cek prediksi harga Mitosis sekarang!

Tokenomi Mitosis (MITO)

Memahami tokenomi Mitosis (MITO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MITO sekarang!

Cara membeli Mitosis (MITO)

Ingin mengetahui cara membeli Mitosis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mitosis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MITO ke Mata Uang Lokal

1 Mitosis(MITO) ke VND
2,343.0876
1 Mitosis(MITO) ke AUD
A$0.1371216
1 Mitosis(MITO) ke GBP
0.0676704
1 Mitosis(MITO) ke EUR
0.0765744
1 Mitosis(MITO) ke USD
$0.08904
1 Mitosis(MITO) ke MYR
RM0.3721872
1 Mitosis(MITO) ke TRY
3.748584
1 Mitosis(MITO) ke JPY
¥13.62312
1 Mitosis(MITO) ke ARS
ARS$129.2299848
1 Mitosis(MITO) ke RUB
7.2327192
1 Mitosis(MITO) ke INR
7.8951768
1 Mitosis(MITO) ke IDR
Rp1,483.9994064
1 Mitosis(MITO) ke PHP
5.2551408
1 Mitosis(MITO) ke EGP
￡E.4.211592
1 Mitosis(MITO) ke BRL
R$0.476364
1 Mitosis(MITO) ke CAD
C$0.1255464
1 Mitosis(MITO) ke BDT
10.8637704
1 Mitosis(MITO) ke NGN
128.1143136
1 Mitosis(MITO) ke COP
$341.1487464
1 Mitosis(MITO) ke ZAR
R.1.5457344
1 Mitosis(MITO) ke UAH
3.7450224
1 Mitosis(MITO) ke TZS
T.Sh.218.77128
1 Mitosis(MITO) ke VES
Bs20.21208
1 Mitosis(MITO) ke CLP
$83.96472
1 Mitosis(MITO) ke PKR
Rs25.1662656
1 Mitosis(MITO) ke KZT
46.8377112
1 Mitosis(MITO) ke THB
฿2.8857864
1 Mitosis(MITO) ke TWD
NT$2.7593496
1 Mitosis(MITO) ke AED
د.إ0.3267768
1 Mitosis(MITO) ke CHF
Fr0.071232
1 Mitosis(MITO) ke HKD
HK$0.6918408
1 Mitosis(MITO) ke AMD
֏34.048896
1 Mitosis(MITO) ke MAD
.د.م0.828072
1 Mitosis(MITO) ke MXN
$1.6543632
1 Mitosis(MITO) ke SAR
ريال0.3339
1 Mitosis(MITO) ke ETB
Br13.6667496
1 Mitosis(MITO) ke KES
KSh11.4986256
1 Mitosis(MITO) ke JOD
د.أ0.06312936
1 Mitosis(MITO) ke PLN
0.3276672
1 Mitosis(MITO) ke RON
лв0.391776
1 Mitosis(MITO) ke SEK
kr0.8512224
1 Mitosis(MITO) ke BGN
лв0.1504776
1 Mitosis(MITO) ke HUF
Ft29.7687432
1 Mitosis(MITO) ke CZK
1.8769632
1 Mitosis(MITO) ke KWD
د.ك0.02724624
1 Mitosis(MITO) ke ILS
0.2911608
1 Mitosis(MITO) ke BOB
Bs0.614376
1 Mitosis(MITO) ke AZN
0.151368
1 Mitosis(MITO) ke TJS
SM0.8209488
1 Mitosis(MITO) ke GEL
0.2412984
1 Mitosis(MITO) ke AOA
Kz81.240096
1 Mitosis(MITO) ke BHD
.د.ب0.03347904
1 Mitosis(MITO) ke BMD
$0.08904
1 Mitosis(MITO) ke DKK
kr0.5751984
1 Mitosis(MITO) ke HNL
L2.3399712
1 Mitosis(MITO) ke MUR
4.09584
1 Mitosis(MITO) ke NAD
$1.5466248
1 Mitosis(MITO) ke NOK
kr0.908208
1 Mitosis(MITO) ke NZD
$0.1576008
1 Mitosis(MITO) ke PAB
B/.0.08904
1 Mitosis(MITO) ke PGK
K0.3802008
1 Mitosis(MITO) ke QAR
ر.ق0.3241056
1 Mitosis(MITO) ke RSD
дин.9.0384504
1 Mitosis(MITO) ke UZS
soʻm1,059.9998304
1 Mitosis(MITO) ke ALL
L7.4677848
1 Mitosis(MITO) ke ANG
ƒ0.1593816
1 Mitosis(MITO) ke AWG
ƒ0.160272
1 Mitosis(MITO) ke BBD
$0.17808
1 Mitosis(MITO) ke BAM
KM0.1504776
1 Mitosis(MITO) ke BIF
Fr262.57896
1 Mitosis(MITO) ke BND
$0.115752
1 Mitosis(MITO) ke BSD
$0.08904
1 Mitosis(MITO) ke JMD
$14.277564
1 Mitosis(MITO) ke KHR
357.5899824
1 Mitosis(MITO) ke KMF
Fr38.02008
1 Mitosis(MITO) ke LAK
1,935.6521352
1 Mitosis(MITO) ke LKR
රු27.1456248
1 Mitosis(MITO) ke MDL
L1.5234744
1 Mitosis(MITO) ke MGA
Ar401.08068
1 Mitosis(MITO) ke MOP
P0.71232
1 Mitosis(MITO) ke MVR
1.371216
1 Mitosis(MITO) ke MWK
MK154.315224
1 Mitosis(MITO) ke MZN
MT5.694108
1 Mitosis(MITO) ke NPR
रु12.616968
1 Mitosis(MITO) ke PYG
631.47168
1 Mitosis(MITO) ke RWF
Fr129.37512
1 Mitosis(MITO) ke SBD
$0.7319088
1 Mitosis(MITO) ke SCR
1.3409424
1 Mitosis(MITO) ke SRD
$3.42804
1 Mitosis(MITO) ke SVC
$0.7782096
1 Mitosis(MITO) ke SZL
L1.544844
1 Mitosis(MITO) ke TMT
m0.31164
1 Mitosis(MITO) ke TND
د.ت0.26346936
1 Mitosis(MITO) ke TTD
$0.6028008
1 Mitosis(MITO) ke UGX
Sh311.28384
1 Mitosis(MITO) ke XAF
Fr50.57472
1 Mitosis(MITO) ke XCD
$0.240408
1 Mitosis(MITO) ke XOF
Fr50.57472
1 Mitosis(MITO) ke XPF
Fr9.17112
1 Mitosis(MITO) ke BWP
P1.197588
1 Mitosis(MITO) ke BZD
$0.1789704
1 Mitosis(MITO) ke CVE
$8.5335936
1 Mitosis(MITO) ke DJF
Fr15.84912
1 Mitosis(MITO) ke DOP
$5.725272
1 Mitosis(MITO) ke DZD
د.ج11.6179392
1 Mitosis(MITO) ke FJD
$0.2030112
1 Mitosis(MITO) ke GNF
Fr774.2028
1 Mitosis(MITO) ke GTQ
Q0.6820464
1 Mitosis(MITO) ke GYD
$18.6236064
1 Mitosis(MITO) ke ISK
kr11.21904

Sumber Daya Mitosis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mitosis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mitosis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mitosis

Berapa nilai Mitosis (MITO) hari ini?
Harga live MITO dalam USD adalah 0.08904 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MITO ke USD saat ini?
Harga MITO ke USD saat ini adalah $ 0.08904. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mitosis?
Kapitalisasi pasar MITO adalah $ 17.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MITO?
Suplai beredar MITO adalah 196.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MITO?
MITO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MITO?
MITO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MITO?
Volume perdagangan 24 jam live MITO adalah $ 559.87K USD.
Akankah harga MITO naik lebih tinggi tahun ini?
MITO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MITO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:06:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda.

