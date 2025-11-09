Tokenomi Mitosis (MITO)

Tokenomi Mitosis (MITO)

Telusuri wawasan utama tentang Mitosis (MITO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:42:16 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Mitosis (MITO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Mitosis (MITO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 16.65M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 196.27M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 84.85M
All-Time High:
$ 0.44258
All-Time Low:
--
Harga Saat Ini:
$ 0.08485
Informasi Mitosis (MITO)

Mitosis adalah protokol DeFi yang mengubah posisi likuiditas yang tidak likuid menjadi blok penyusun yang dapat diprogram dan dikomposisi dengan mengubah simpanan pengguna menjadi Aset Vanilla di Rantai Mitosis, yang kemudian dapat dikomitmenkan untuk peluang penghasil imbal hasil melalui Matrix (kampanye terkurasi) atau EOL (alokasi berbasis tata kelola kolektif). Protokol ini memecahkan masalah inefisiensi likuiditas DeFi dengan menggabungkan simpanan individu untuk memberikan daya tawar kolektif dalam mengakses imbal hasil premium yang sebelumnya eksklusif bagi peserta besar, sekaligus memungkinkan token posisi (miAssets/maAssets) untuk diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digabungkan menjadi instrumen keuangan yang canggih. Melalui sistem tiga tokennya (MITO, gMITO, LMITO) dan mekanisme tata kelola/governance, Mitosis menciptakan penyelarasan insentif berkelanjutan yang mendemokratisasi akses ke imbal hasil superior sekaligus memungkinkan kapabilitas rekayasa keuangan canggih yang sebelumnya tidak tersedia dalam keuangan terdesentralisasi.

Situs Web Resmi:
https://mitosis.org/
Whitepaper:
https://drive.google.com/drive/folders/1W2m-Fj4e11W23P4FIjJiVbsSvDMV1rZF?usp=drive_link
Explorer Blok:
https://mitoscan.io

Tokenomi Mitosis (MITO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Mitosis (MITO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MITO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MITO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MITO, jelajahi harga live token MITO!

Cara Membeli MITO

Tertarik untuk menambahkan Mitosis (MITO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli MITO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Mitosis (MITO)

Menganalisis riwayat harga MITO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga MITO

Ingin mengetahui arah MITO? Halaman prediksi harga MITO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

