Tokenomi MTP (MTP)

Telusuri wawasan utama tentang MTP (MTP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:44:13 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga MTP (MTP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MTP (MTP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 628.94K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 880.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 714.70K
All-Time High:
$ 0.0648
All-Time Low:
$ 0.000592581178461329
Harga Saat Ini:
$ 0.0007147
Informasi MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

Situs Web Resmi:
https://multiple.cc/
Whitepaper:
https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

Tokenomi MTP (MTP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MTP (MTP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MTP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MTP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MTP, jelajahi harga live token MTP!

Cara Membeli MTP

Tertarik untuk menambahkan MTP (MTP) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli MTP, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga MTP (MTP)

Menganalisis riwayat harga MTP membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga MTP

Ingin mengetahui arah MTP? Halaman prediksi harga MTP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

