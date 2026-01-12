Mata Uang Hak Penarikan Khusus (SDR) adalah sejenis mata uang cadangan moneter internasional yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). SDR bukanlah mata uang tradisional dalam arti digunakan untuk transaksi sehari-hari oleh individu atau bisnis. Sebaliknya, SDR berfungsi sebagai aset cadangan devisa tambahan yang dimiliki oleh bank sentral nasional dan digunakan dalam transaksi antara IMF dengan negara-negara anggotanya.

Nilai SDR didasarkan pada kumpulan lima mata uang utama—dolar AS, euro, renminbi Tiongkok, yen Jepang, dan pound Inggris. Komposisi kumpulan ini ditinjau setiap lima tahun oleh IMF untuk memastikan bahwa komposisi tersebut mencerminkan pentingnya relatif mata uang-mata uang tersebut dalam sistem perdagangan dan keuangan global. Penting untuk dicatat bahwa SDR tidak terkait dengan mata uang nasional tertentu, dan nilainya berfluktuasi sesuai dengan nilai tukar mata uang-mata uang dalam kumpulan tersebut.

SDR memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas bagi sistem ekonomi global. SDR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 sebagai respons atas keterbatasan emas dan dolar AS dalam perekonomian global. Pada masa-masa krisis keuangan atau ketidakstabilan, IMF dapat memutuskan untuk mengalokasikan SDR tambahan kepada negara-negara anggotanya. Hal ini dapat membantu melengkapi cadangan resmi suatu negara dan menstabilkan perekonomiannya.

Dalam sistem keuangan internasional, SDR digunakan dalam transaksi antara negara-negara anggota IMF dengan IMF sendiri. Misalnya, suatu negara yang mengalami defisit neraca pembayaran dapat menukar SDR-nya menjadi mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Sebaliknya, negara-negara dengan posisi luar negeri yang kuat sering kali menyediakan mata uang-mata uang yang dapat digunakan secara bebas tersebut.

Singkatnya, Mata Uang Hak Penarikan Khusus berfungsi sebagai alat unik untuk mengelola likuiditas global, bertindak sebagai penyangga bagi ekonomi nasional pada masa-masa krisis keuangan. Meskipun SDR tidak berfungsi sebagai mata uang tradisional dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, SDR memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.