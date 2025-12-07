Tabel Konversi DePHY ke Silver (1 troy ounce)
Tabel Konversi PHY ke XAG
- 1 PHY0.00 XAG
- 2 PHY0.00 XAG
- 3 PHY0.00 XAG
- 4 PHY0.00 XAG
- 5 PHY0.00 XAG
- 6 PHY0.00 XAG
- 7 PHY0.00 XAG
- 8 PHY0.00 XAG
- 9 PHY0.00 XAG
- 10 PHY0.00 XAG
- 50 PHY0.00 XAG
- 100 PHY0.00 XAG
- 1,000 PHY0.03 XAG
- 5,000 PHY0.15 XAG
- 10,000 PHY0.31 XAG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DePHY ke Silver (1 troy ounce) (PHY ke XAG) di berbagai rentang nilai, dari 1 PHY hingga 10,000 PHY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PHY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PHY ke XAG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAG ke PHY
- 1 XAG32,702 PHY
- 2 XAG65,405 PHY
- 3 XAG98,107 PHY
- 4 XAG130,810 PHY
- 5 XAG163,512 PHY
- 6 XAG196,215 PHY
- 7 XAG228,917 PHY
- 8 XAG261,620 PHY
- 9 XAG294,322 PHY
- 10 XAG327,025 PHY
- 50 XAG1,635,125 PHY
- 100 XAG3,270,250 PHY
- 1,000 XAG32,702,505 PHY
- 5,000 XAG163,512,526 PHY
- 10,000 XAG327,025,053 PHY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Silver (1 troy ounce) ke DePHY (XAG ke PHY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAG hingga 10,000 XAG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DePHY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DePHY (PHY) saat ini diperdagangkan seharga XAG 0.00 XAG , yang mencerminkan perubahan -2.71% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XAG1.13K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XAG2.21K XAG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DePHY Harga khusus dari kami.
1.23M XAG
Suplai Peredaran
1.13K
Volume Trading 24 Jam
2.21K XAG
Kapitalisasi Pasar
-2.71%
Perubahan Harga (1 Hari)
XAG 0.001964
High 24 Jam
XAG 0.001733
Low 24 Jam
Grafik tren PHY ke XAG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DePHY terhadap XAG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DePHY saat ini.
Ringkasan Konversi PHY ke XAG
Per | 1 PHY = 0.00 XAG | 1 XAG = 32,702 PHY
Kurs untuk 1 PHY ke XAG hari ini adalah 0.00 XAG.
Pembelian 5 PHY akan dikenai biaya 0.00 XAG, sedangkan 10 PHY memiliki nilai 0.00 XAG.
1 XAG dapat di-trade dengan 32,702 PHY.
50 XAG dapat dikonversi ke 1,635,125 PHY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PHY ke XAG telah berubah sebesar +7.76% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.71%, sehingga mencapai high senilai 0.00003355115123521591 XAG dan low senilai 0.000029604961858772487 XAG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PHY adalah 0.000038248995730981884 XAG yang menunjukkan perubahan -20.06% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PHY telah berubah sebesar -0.00009399105605710689 XAG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -75.46% pada nilainya.
Semua Tentang DePHY (PHY)
Setelah menghitung harga DePHY (PHY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DePHY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PHY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli DePHY, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PHY ke XAG
Dalam 24 jam terakhir, DePHY (PHY) telah berfluktuasi antara 0.000029604961858772487 XAG dan 0.00003355115123521591 XAG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.000026325012247183156 XAG dan high 0.00005165920638253203 XAG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PHY ke XAG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Low
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Rata-rata
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Volatilitas
|+12.66%
|+90.65%
|+98.84%
|+153.18%
|Perubahan
|-1.86%
|+9.41%
|-20.05%
|-75.78%
Prakiraan Harga DePHY dalam XAG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DePHY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PHY ke XAG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PHY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DePHY dapat mencapai sekitar XAG0.00XAG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PHY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PHY mungkin naik menjadi sekitar XAG0.00 XAG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DePHY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
PHY dan XAG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DePHY (PHY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DePHY
- Harga Saat Ini (USD): $0.00179
- Perubahan 7 Hari: +7.76%
- Tren 30 Hari: -20.06%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PHY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAG, harga USD PHY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PHY] [PHY ke USD]
Silver (1 troy ounce) (XAG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAG/USD): 58.52402411189793
- Perubahan 7 Hari: +17.39%
- Tren 30 Hari: +17.39%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PHY yang sama.
- XAG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PHY dengan XAG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PHY ke XAG?
Kurs antara DePHY (PHY) dan Silver (1 troy ounce) (XAG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PHY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PHY ke XAG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAG. Ketika XAG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PHY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DePHY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PHY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAG.
Konversikan PHY ke XAG Seketika
Gunakan konverter PHY ke XAG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PHY ke XAG?
Masukkan Jumlah PHY
Mulailah dengan memasukkan jumlah PHY yang ingin Anda konversi ke XAG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PHY ke XAG Secara Live
Lihat kurs PHY ke XAG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PHY dan XAG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PHY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PHY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PHY ke XAG dihitung?
Perhitungan kurs PHY ke XAG didasarkan pada nilai PHY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PHY ke XAG begitu sering berubah?
Kurs PHY ke XAG sangat sering berubah karena DePHY dan Silver (1 troy ounce) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PHY ke XAG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PHY ke XAG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PHY ke XAG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PHY ke XAG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PHY ke XAG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PHY terhadap XAG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PHY terhadap XAG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PHY ke XAG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PHY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PHY ke XAG?
Halving DePHY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PHY ke XAG.
Bisakah saya membandingkan kurs PHY ke XAG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PHY keXAG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PHY ke XAG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DePHY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PHY ke XAG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PHY ke XAG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DePHY dan Silver (1 troy ounce)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DePHY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PHY ke XAG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAG Anda ke PHY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PHY ke XAG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PHY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PHY ke XAG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PHY ke XAG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PHY ke XAG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
