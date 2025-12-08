Tabel Konversi PUBLIC ke Vanuatu Vatu
Tabel Konversi PUBLIC ke VUV
- 1 PUBLIC3.25 VUV
- 2 PUBLIC6.50 VUV
- 3 PUBLIC9.75 VUV
- 4 PUBLIC13.01 VUV
- 5 PUBLIC16.26 VUV
- 6 PUBLIC19.51 VUV
- 7 PUBLIC22.76 VUV
- 8 PUBLIC26.01 VUV
- 9 PUBLIC29.26 VUV
- 10 PUBLIC32.51 VUV
- 50 PUBLIC162.57 VUV
- 100 PUBLIC325.14 VUV
- 1,000 PUBLIC3,251.37 VUV
- 5,000 PUBLIC16,256.87 VUV
- 10,000 PUBLIC32,513.74 VUV
Tabel di atas menampilkan konversi aktual PUBLIC ke Vanuatu Vatu (PUBLIC ke VUV) di berbagai rentang nilai, dari 1 PUBLIC hingga 10,000 PUBLIC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PUBLIC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VUV terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PUBLIC ke VUV khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VUV ke PUBLIC
- 1 VUV0.3075 PUBLIC
- 2 VUV0.6151 PUBLIC
- 3 VUV0.9226 PUBLIC
- 4 VUV1.230 PUBLIC
- 5 VUV1.537 PUBLIC
- 6 VUV1.845 PUBLIC
- 7 VUV2.152 PUBLIC
- 8 VUV2.460 PUBLIC
- 9 VUV2.768 PUBLIC
- 10 VUV3.0756 PUBLIC
- 50 VUV15.37 PUBLIC
- 100 VUV30.75 PUBLIC
- 1,000 VUV307.5 PUBLIC
- 5,000 VUV1,537 PUBLIC
- 10,000 VUV3,075 PUBLIC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vanuatu Vatu ke PUBLIC (VUV ke PUBLIC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VUV hingga 10,000 VUV. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah PUBLIC yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VUV yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
PUBLIC (PUBLIC) saat ini diperdagangkan seharga VT 3.25 VUV , yang mencerminkan perubahan 1.52% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai VT6.94M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar VT-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PUBLIC Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
6.94M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
1.52%
Perubahan Harga (1 Hari)
VT 0.02684
High 24 Jam
VT 0.02604
Low 24 Jam
Grafik tren PUBLIC ke VUV di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PUBLIC terhadap VUV. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PUBLIC saat ini.
Ringkasan Konversi PUBLIC ke VUV
Per | 1 PUBLIC = 3.25 VUV | 1 VUV = 0.3075 PUBLIC
Kurs untuk 1 PUBLIC ke VUV hari ini adalah 3.25 VUV.
Pembelian 5 PUBLIC akan dikenai biaya 16.26 VUV, sedangkan 10 PUBLIC memiliki nilai 32.51 VUV.
1 VUV dapat di-trade dengan 0.3075 PUBLIC.
50 VUV dapat dikonversi ke 15.37 PUBLIC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PUBLIC ke VUV telah berubah sebesar +3.44% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.52%, sehingga mencapai high senilai 3.2696470342634902 VUV dan low senilai 3.1721910868934904 VUV.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PUBLIC adalah 3.711853395454864 VUV yang menunjukkan perubahan -12.41% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PUBLIC telah berubah sebesar -4.409881618492487 VUV, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -57.57% pada nilainya.
Semua Tentang PUBLIC (PUBLIC)
Setelah menghitung harga PUBLIC (PUBLIC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang PUBLIC langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PUBLIC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli PUBLIC, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PUBLIC ke VUV
Dalam 24 jam terakhir, PUBLIC (PUBLIC) telah berfluktuasi antara 3.1721910868934904 VUV dan 3.2696470342634902 VUV, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3.1149357178136157 VUV dan high 3.2696470342634902 VUV. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PUBLIC ke VUV secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|VT 2.43
|VT 2.43
|VT 3.65
|VT 8.52
|Low
|VT 2.43
|VT 2.43
|VT 2.43
|VT 2.43
|Rata-rata
|VT 2.43
|VT 2.43
|VT 2.43
|VT 3.65
|Volatilitas
|+3.05%
|+4.91%
|+32.95%
|+75.48%
|Perubahan
|+1.79%
|+3.25%
|-12.43%
|-57.76%
Prakiraan Harga PUBLIC dalam VUV untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga PUBLIC dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PUBLIC ke VUV untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PUBLIC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, PUBLIC dapat mencapai sekitar VT3.41VUV, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PUBLIC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PUBLIC mungkin naik menjadi sekitar VT4.15 VUV, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PUBLIC kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PUBLIC yang Tersedia di MEXC
PUBLIC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PUBLIC, yang mencakup pasar tempat PUBLIC dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PUBLIC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PUBLIC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PUBLIC untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli PUBLIC
Ingin menambahkan PUBLIC ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli PUBLIC › atau Mulai sekarang ›
PUBLIC dan VUV dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PUBLIC (PUBLIC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PUBLIC
- Harga Saat Ini (USD): $0.02669
- Perubahan 7 Hari: +3.44%
- Tren 30 Hari: -12.41%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PUBLIC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VUV, harga USD PUBLIC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PUBLIC] [PUBLIC ke USD]
Vanuatu Vatu (VUV) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VUV/USD): 0.008207277754304963
- Perubahan 7 Hari: +0.38%
- Tren 30 Hari: +0.38%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VUV yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PUBLIC yang sama.
- VUV yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PUBLIC dengan VUV secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PUBLIC ke VUV?
Kurs antara PUBLIC (PUBLIC) dan Vanuatu Vatu (VUV) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PUBLIC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PUBLIC ke VUV. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VUV memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VUV
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VUV. Ketika VUV melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PUBLIC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PUBLIC, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PUBLIC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VUV.
Konversikan PUBLIC ke VUV Seketika
Gunakan konverter PUBLIC ke VUV kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PUBLIC ke VUV?
Masukkan Jumlah PUBLIC
Mulailah dengan memasukkan jumlah PUBLIC yang ingin Anda konversi ke VUV menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PUBLIC ke VUV Secara Live
Lihat kurs PUBLIC ke VUV yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PUBLIC dan VUV.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PUBLIC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PUBLIC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PUBLIC ke VUV dihitung?
Perhitungan kurs PUBLIC ke VUV didasarkan pada nilai PUBLIC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VUV menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PUBLIC ke VUV begitu sering berubah?
Kurs PUBLIC ke VUV sangat sering berubah karena PUBLIC dan Vanuatu Vatu terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PUBLIC ke VUV yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PUBLIC ke VUV dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PUBLIC ke VUV dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PUBLIC ke VUV atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PUBLIC ke VUV dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PUBLIC terhadap VUV dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PUBLIC terhadap VUV dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PUBLIC ke VUV?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VUV, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PUBLIC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PUBLIC ke VUV?
Halving PUBLIC, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PUBLIC ke VUV.
Bisakah saya membandingkan kurs PUBLIC ke VUV dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PUBLIC keVUV wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PUBLIC ke VUV sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga PUBLIC, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PUBLIC ke VUV dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VUV dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PUBLIC ke VUV dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi PUBLIC dan Vanuatu Vatu?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk PUBLIC dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PUBLIC ke VUV dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VUV Anda ke PUBLIC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PUBLIC ke VUV merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PUBLIC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PUBLIC ke VUV dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PUBLIC ke VUV selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VUV terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PUBLIC ke VUV yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi PUBLIC Selengkapnya
Harga PUBLIC
Pelajari selengkapnya tentang PUBLIC (PUBLIC) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga PUBLIC
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PUBLIC untuk lebih memahami kemungkinan arah PUBLIC.
Cara Membeli PUBLIC
Ingin membeli PUBLIC? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PUBLIC/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PUBLIC/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
PUBLIC USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada PUBLIC dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PUBLIC USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi PUBLIC ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke VUV
Mengapa Harus Membeli PUBLIC dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli PUBLIC.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli PUBLIC dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.