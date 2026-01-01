"Lebih Baik dari X": CEO Ryanair Mengejek Elon Musk Soal Pengembalian Twitter

CEO Ryanair Michael O'Leary menegaskan kembali perseteruannya dengan Elon Musk di depan publik, menggunakan konferensi pers pada Rabu, 21 Januari, untuk melontarkan sindiran baru kepada miliarder tersebut sekaligus menjelaskan mengapa pengambilalihan maskapai terbesar Eropa ini sama sekali tidak mungkin.

Komentar terbaru ini menyusul perdebatan online selama berhari-hari antara kedua pria tersebut, yang dipicu setelah O'Leary menolak menggunakan layanan internet Starlink milik Musk pada armada Ryanair yang terdiri dari lebih dari 600 pesawat.

Keputusan tersebut memicu perang kata-kata di media sosial, dengan O'Leary menyebut Musk sebagai "idiot" dan Musk merespons dengan menyebut bos maskapai tersebut sebagai "akuntan yang menyebalkan."

Situasi meningkat ketika Musk menyarankan bahwa dia mungkin akan membeli Ryanair dan "menempatkan seseorang yang nama aslinya Ryan untuk memimpin." Dia bahkan memposting jajak pendapat di X, meminta pengikutnya untuk memberikan suara pada ide tersebut, dengan sekitar tiga perempat menyetujui.

Namun dalam konferensi pers, O'Leary memperjelas bahwa pengambilalihan tidak mungkin terjadi. Aturan Uni Eropa yang membatasi kepemilikan asing terhadap maskapai, katanya, membuat langkah seperti itu tidak mungkin.

"Jika dia ingin berinvestasi di Ryanair, kami pikir itu investasi yang sangat bagus, tentunya investasi yang jauh lebih baik daripada pengembalian finansial yang dia peroleh dari X," kata O'Leary, sekali lagi menyindir platform media sosial Musk.

O'Leary menggambarkan ledakan emosi online Elon Musk sebagai "amukan Twitter" dan mengklaim publisitas tersebut justru membantu bisnis Ryanair.

"Mereka naik sekitar 2% atau 3% dalam lima hari terakhir, yang, mengingat volume kami, merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya, merujuk pada pemesanan.

Terlepas dari keributan online, investor tampaknya tidak terkesan. Harga saham Ryanair hampir tidak bergerak selama perseteruan, menunjukkan pasar tidak menganggap serius saran pengambilalihan Elon Musk. Namun, episode ini telah mengingatkan banyak orang bahwa Musk pernah bertanya kepada pengikutnya sebelum membeli apa yang saat itu adalah Twitter.

Di luar sindiran pribadi, O'Leary juga menggunakan konferensi pers untuk menjelaskan mengapa Ryanair menolak Starlink untuk WiFi di pesawat. Dia mengungkapkan bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak telah berlangsung selama sekitar satu tahun.

"Saya mengatakan dia telah mengadakan pembicaraan dengan Starlink selama 12 bulan saat dia mempertimbangkan untuk mengaktifkan WiFi di pesawat, tetapi biayanya terlalu tinggi untuk Ryanair," jelas O'Leary.

Menurutnya, kedua belah pihak sangat tidak setuju tentang berapa banyak penumpang yang benar-benar akan membayar untuk akses internet selama penerbangan.

"Orang-orang Starlink percaya bahwa 90% penumpang kami dengan senang hati akan membayar untuk akses WiFi. Pengalaman kami, sayangnya, memberitahu kami bahwa kami pikir kurang dari 10% penumpang kami akan membayar untuk akses ini," katanya.

Ketidaksepakatan ini, saran O'Leary, membuat kasus bisnis tidak menarik. Ryanair sekarang mencari penyedia lain yang bersedia berinvestasi dalam pemasangan peralatan itu sendiri.

"Dia mengatakan dia sedang mencari penyedia yang bersedia berinvestasi dalam instalasi," menurut komentar yang dibagikan dalam pengarahan.

Minggu lalu, O'Leary sudah menolak memasang peralatan Starlink pada pesawat Ryanair mana pun, dengan alasan biaya bahan bakar yang disebabkan oleh hambatan dari antena. Dia memperkirakan bahwa layanan tersebut dapat merugikan maskapai hingga $250 juta setiap tahun.

Keputusan sebelumnya itu tampaknya menjadi pemicu sebenarnya di balik perseteruan online. Apa yang dimulai sebagai ketidaksepakatan komersial dengan cepat berubah menjadi pribadi, terjadi di depan publik dan di media sosial.

Sementara Elon Musk melontarkan ide untuk membeli maskapai tersebut, respons O'Leary tetap konsisten. Investasi mungkin diterima, tetapi kontrol tidak. "Jika dia ingin berinvestasi di Ryanair, kami pikir itu investasi yang sangat bagus," kata O'Leary lagi, menegaskan kembali bahwa kepemilikan adalah percakapan yang sama sekali berbeda.

Untuk saat ini, CEO tersebut tampaknya menikmati perhatian. Yang disebut "amukan Twitter," sebagaimana dia menyebutnya, telah membawa perhatian ekstra ke maskapai dan, menurut pengakuannya sendiri, peningkatan pemesanan yang nyata.

Saat debu mereda, satu hal jelas. Ini bukan lagi hanya tentang WiFi di pesawat. Ini telah berubah menjadi bentrokan ego yang sangat publik antara dua pemimpin bisnis yang blak-blakan, dengan Ryanair diam-diam meraup keuntungan dari publisitas gratis.

