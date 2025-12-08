Tabel Konversi Roam ke Bahamian Dollar
Tabel Konversi ROAM ke BSD
- 1 ROAM0.08 BSD
- 2 ROAM0.15 BSD
- 3 ROAM0.23 BSD
- 4 ROAM0.30 BSD
- 5 ROAM0.38 BSD
- 6 ROAM0.46 BSD
- 7 ROAM0.53 BSD
- 8 ROAM0.61 BSD
- 9 ROAM0.68 BSD
- 10 ROAM0.76 BSD
- 50 ROAM3.80 BSD
- 100 ROAM7.61 BSD
- 1,000 ROAM76.09 BSD
- 5,000 ROAM380.44 BSD
- 10,000 ROAM760.88 BSD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Roam ke Bahamian Dollar (ROAM ke BSD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ROAM hingga 10,000 ROAM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ROAM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BSD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ROAM ke BSD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BSD ke ROAM
- 1 BSD13.14 ROAM
- 2 BSD26.28 ROAM
- 3 BSD39.42 ROAM
- 4 BSD52.57 ROAM
- 5 BSD65.71 ROAM
- 6 BSD78.85 ROAM
- 7 BSD91.99 ROAM
- 8 BSD105.1 ROAM
- 9 BSD118.2 ROAM
- 10 BSD131.4 ROAM
- 50 BSD657.1 ROAM
- 100 BSD1,314 ROAM
- 1,000 BSD13,142 ROAM
- 5,000 BSD65,713 ROAM
- 10,000 BSD131,426 ROAM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bahamian Dollar ke Roam (BSD ke ROAM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BSD hingga 10,000 BSD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Roam yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BSD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Roam (ROAM) saat ini diperdagangkan seharga B$ 0.08 BSD , yang mencerminkan perubahan 5.54% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai B$252.73K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar B$25.06M BSD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Roam Harga khusus dari kami.
329.42M BSD
Suplai Peredaran
252.73K
Volume Trading 24 Jam
25.06M BSD
Kapitalisasi Pasar
5.54%
Perubahan Harga (1 Hari)
B$ 0.08146
High 24 Jam
B$ 0.06877
Low 24 Jam
Grafik tren ROAM ke BSD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Roam terhadap BSD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Roam saat ini.
Ringkasan Konversi ROAM ke BSD
Per | 1 ROAM = 0.08 BSD | 1 BSD = 13.14 ROAM
Kurs untuk 1 ROAM ke BSD hari ini adalah 0.08 BSD.
Pembelian 5 ROAM akan dikenai biaya 0.38 BSD, sedangkan 10 ROAM memiliki nilai 0.76 BSD.
1 BSD dapat di-trade dengan 13.14 ROAM.
50 BSD dapat dikonversi ke 657.1 ROAM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ROAM ke BSD telah berubah sebesar +5.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.54%, sehingga mencapai high senilai 0.08146895916653336 BSD dan low senilai 0.06877756348984163 BSD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ROAM adalah 0.07015771526555753 BSD yang menunjukkan perubahan +8.45% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ROAM telah berubah sebesar -0.0486253473444249 BSD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.99% pada nilainya.
Semua Tentang Roam (ROAM)
Setelah menghitung harga Roam (ROAM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Roam langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ROAM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Roam, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ROAM ke BSD
Dalam 24 jam terakhir, Roam (ROAM) telah berfluktuasi antara 0.06877756348984163 BSD dan 0.08146895916653336 BSD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.065357187350024 BSD dan high 0.08146895916653336 BSD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ROAM ke BSD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|B$ 0.08
|B$ 0.08
|B$ 0.08
|B$ 0.13
|Low
|B$ 0.06
|B$ 0.06
|B$ 0.06
|B$ 0.02
|Rata-rata
|B$ 0.07
|B$ 0.07
|B$ 0.07
|B$ 0.08
|Volatilitas
|+18.31%
|+22.22%
|+32.64%
|+85.67%
|Perubahan
|+9.83%
|+4.95%
|+8.48%
|-38.72%
Prakiraan Harga Roam dalam BSD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Roam dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ROAM ke BSD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ROAM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Roam dapat mencapai sekitar B$0.08BSD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ROAM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ROAM mungkin naik menjadi sekitar B$0.10 BSD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Roam kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ROAM yang Tersedia di MEXC
ROAM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ROAM, yang mencakup pasar tempat Roam dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ROAM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ROAMUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ROAM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Roam untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Roam
Ingin menambahkan Roam ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Roam › atau Mulai sekarang ›
ROAM dan BSD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Roam (ROAM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Roam
- Harga Saat Ini (USD): $0.07608
- Perubahan 7 Hari: +5.96%
- Tren 30 Hari: +8.45%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ROAM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BSD, harga USD ROAM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ROAM] [ROAM ke USD]
Bahamian Dollar (BSD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BSD/USD): 0.9997300728803223
- Perubahan 7 Hari: -0.07%
- Tren 30 Hari: -0.07%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BSD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ROAM yang sama.
- BSD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ROAM dengan BSD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ROAM ke BSD?
Kurs antara Roam (ROAM) dan Bahamian Dollar (BSD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ROAM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ROAM ke BSD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BSD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BSD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BSD. Ketika BSD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ROAM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Roam, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ROAM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BSD.
Konversikan ROAM ke BSD Seketika
Gunakan konverter ROAM ke BSD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ROAM ke BSD?
Masukkan Jumlah ROAM
Mulailah dengan memasukkan jumlah ROAM yang ingin Anda konversi ke BSD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ROAM ke BSD Secara Live
Lihat kurs ROAM ke BSD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ROAM dan BSD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ROAM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ROAM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ROAM ke BSD dihitung?
Perhitungan kurs ROAM ke BSD didasarkan pada nilai ROAM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BSD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ROAM ke BSD begitu sering berubah?
Kurs ROAM ke BSD sangat sering berubah karena Roam dan Bahamian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ROAM ke BSD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ROAM ke BSD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ROAM ke BSD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ROAM ke BSD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ROAM ke BSD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ROAM terhadap BSD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ROAM terhadap BSD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ROAM ke BSD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BSD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ROAM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ROAM ke BSD?
Halving Roam, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ROAM ke BSD.
Bisakah saya membandingkan kurs ROAM ke BSD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ROAM keBSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ROAM ke BSD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Roam, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ROAM ke BSD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BSD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ROAM ke BSD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Roam dan Bahamian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Roam dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ROAM ke BSD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BSD Anda ke ROAM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ROAM ke BSD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ROAM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ROAM ke BSD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ROAM ke BSD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BSD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ROAM ke BSD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Roam dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Roam.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Roam dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.