BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Roam hari ini adalah 0.07334 USD. Lacak informasi harga aktual ROAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROAM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Roam hari ini adalah 0.07334 USD. Lacak informasi harga aktual ROAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ROAM

Info Harga ROAM

Penjelasan ROAM

Whitepaper ROAM

Situs Web Resmi ROAM

Tokenomi ROAM

Prakiraan Harga ROAM

Riwayat ROAM

Panduan Membeli ROAM

Konverter ROAM ke Mata Uang Fiat

Spot ROAM

Futures USDT-M ROAM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Roam

Harga Roam(ROAM)

Harga Live 1 ROAM ke USD:

$0.07334
$0.07334$0.07334
+1.15%1D
USD
Grafik Harga Live Roam (ROAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:30:46 (UTC+8)

Informasi Harga Roam (ROAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07101
$ 0.07101$ 0.07101
Low 24 Jam
$ 0.07733
$ 0.07733$ 0.07733
High 24 Jam

$ 0.07101
$ 0.07101$ 0.07101

$ 0.07733
$ 0.07733$ 0.07733

$ 0.40935268299243394
$ 0.40935268299243394$ 0.40935268299243394

$ 0.035894285636521535
$ 0.035894285636521535$ 0.035894285636521535

+0.19%

+1.15%

-8.67%

-8.67%

Harga aktual Roam (ROAM) adalah $ 0.07334. Selama 24 jam terakhir, ROAM diperdagangkan antara low $ 0.07101 dan high $ 0.07733, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROAM adalah $ 0.40935268299243394, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.035894285636521535.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROAM telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, +1.15% selama 24 jam, dan -8.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Roam (ROAM)

No.718

$ 23.75M
$ 23.75M$ 23.75M

$ 318.09K
$ 318.09K$ 318.09K

$ 73.34M
$ 73.34M$ 73.34M

323.80M
323.80M 323.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,803,094.360032
995,803,094.360032 995,803,094.360032

32.37%

SOL

Kapitalisasi Pasar Roam saat ini adalah $ 23.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 318.09K. Suplai beredar ROAM adalah 323.80M, dan total suplainya sebesar 995803094.360032. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.34M.

Riwayat Harga Roam (ROAM) USD

Pantau perubahan harga Roam untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008338+1.15%
30 Days$ -0.01876-20.37%
60 Hari$ -0.05956-44.82%
90 Hari$ -0.01036-12.38%
Perubahan Harga Roam Hari Ini

Hari ini, ROAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008338 (+1.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Roam 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01876 (-20.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Roam 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ROAM terlihat mengalami perubahan $ -0.05956 (-44.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Roam 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01036 (-12.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Roam (ROAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Roam sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Roam Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ROAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Roam di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Roam dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Roam (USD)

Berapa nilai Roam (ROAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Roam (ROAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Roam.

Cek prediksi harga Roam sekarang!

Tokenomi Roam (ROAM)

Memahami tokenomi Roam (ROAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROAM sekarang!

Cara membeli Roam (ROAM)

Ingin mengetahui cara membeli Roam? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Roam di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ROAM ke Mata Uang Lokal

1 Roam(ROAM) ke VND
1,929.9421
1 Roam(ROAM) ke AUD
A$0.1129436
1 Roam(ROAM) ke GBP
0.0557384
1 Roam(ROAM) ke EUR
0.0630724
1 Roam(ROAM) ke USD
$0.07334
1 Roam(ROAM) ke MYR
RM0.3065612
1 Roam(ROAM) ke TRY
3.0934812
1 Roam(ROAM) ke JPY
¥11.22102
1 Roam(ROAM) ke ARS
ARS$106.4434758
1 Roam(ROAM) ke RUB
5.9581416
1 Roam(ROAM) ke INR
6.5030578
1 Roam(ROAM) ke IDR
Rp1,222.3328444
1 Roam(ROAM) ke PHP
4.3285268
1 Roam(ROAM) ke EGP
￡E.3.4682486
1 Roam(ROAM) ke BRL
R$0.392369
1 Roam(ROAM) ke CAD
C$0.1034094
1 Roam(ROAM) ke BDT
8.9482134
1 Roam(ROAM) ke NGN
105.5245256
1 Roam(ROAM) ke COP
$280.9956094
1 Roam(ROAM) ke ZAR
R.1.2746492
1 Roam(ROAM) ke UAH
3.0846804
1 Roam(ROAM) ke TZS
T.Sh.180.19638
1 Roam(ROAM) ke VES
Bs16.64818
1 Roam(ROAM) ke CLP
$69.15962
1 Roam(ROAM) ke PKR
Rs20.7288176
1 Roam(ROAM) ke KZT
38.5790402
1 Roam(ROAM) ke THB
฿2.376216
1 Roam(ROAM) ke TWD
NT$2.2728066
1 Roam(ROAM) ke AED
د.إ0.2691578
1 Roam(ROAM) ke CHF
Fr0.058672
1 Roam(ROAM) ke HKD
HK$0.5698518
1 Roam(ROAM) ke AMD
֏28.045216
1 Roam(ROAM) ke MAD
.د.م0.682062
1 Roam(ROAM) ke MXN
$1.3626572
1 Roam(ROAM) ke SAR
ريال0.275025
1 Roam(ROAM) ke ETB
Br11.2862926
1 Roam(ROAM) ke KES
KSh9.4725944
1 Roam(ROAM) ke JOD
د.أ0.05199806
1 Roam(ROAM) ke PLN
0.2698912
1 Roam(ROAM) ke RON
лв0.322696
1 Roam(ROAM) ke SEK
kr0.7011304
1 Roam(ROAM) ke BGN
лв0.1239446
1 Roam(ROAM) ke HUF
Ft24.5197622
1 Roam(ROAM) ke CZK
1.5460072
1 Roam(ROAM) ke KWD
د.ك0.02244204
1 Roam(ROAM) ke ILS
0.2398218
1 Roam(ROAM) ke BOB
Bs0.506046
1 Roam(ROAM) ke AZN
0.124678
1 Roam(ROAM) ke TJS
SM0.6761948
1 Roam(ROAM) ke GEL
0.1987514
1 Roam(ROAM) ke AOA
Kz66.915416
1 Roam(ROAM) ke BHD
.د.ب0.02757584
1 Roam(ROAM) ke BMD
$0.07334
1 Roam(ROAM) ke DKK
kr0.4737764
1 Roam(ROAM) ke HNL
L1.9273752
1 Roam(ROAM) ke MUR
3.37364
1 Roam(ROAM) ke NAD
$1.2739158
1 Roam(ROAM) ke NOK
kr0.748068
1 Roam(ROAM) ke NZD
$0.1298118
1 Roam(ROAM) ke PAB
B/.0.07334
1 Roam(ROAM) ke PGK
K0.3131618
1 Roam(ROAM) ke QAR
ر.ق0.2669576
1 Roam(ROAM) ke RSD
дин.7.4462102
1 Roam(ROAM) ke UZS
soʻm873.0950984
1 Roam(ROAM) ke ALL
L6.1510258
1 Roam(ROAM) ke ANG
ƒ0.1312786
1 Roam(ROAM) ke AWG
ƒ0.132012
1 Roam(ROAM) ke BBD
$0.14668
1 Roam(ROAM) ke BAM
KM0.1239446
1 Roam(ROAM) ke BIF
Fr216.27966
1 Roam(ROAM) ke BND
$0.095342
1 Roam(ROAM) ke BSD
$0.07334
1 Roam(ROAM) ke JMD
$11.760069
1 Roam(ROAM) ke KHR
294.5378404
1 Roam(ROAM) ke KMF
Fr30.8028
1 Roam(ROAM) ke LAK
1,594.3477942
1 Roam(ROAM) ke LKR
රු22.3591658
1 Roam(ROAM) ke MDL
L1.2548474
1 Roam(ROAM) ke MGA
Ar330.36003
1 Roam(ROAM) ke MOP
P0.58672
1 Roam(ROAM) ke MVR
1.129436
1 Roam(ROAM) ke MWK
MK127.105554
1 Roam(ROAM) ke MZN
MT4.690093
1 Roam(ROAM) ke NPR
रु10.392278
1 Roam(ROAM) ke PYG
520.12728
1 Roam(ROAM) ke RWF
Fr106.41634
1 Roam(ROAM) ke SBD
$0.6028548
1 Roam(ROAM) ke SCR
1.103767
1 Roam(ROAM) ke SRD
$2.82359
1 Roam(ROAM) ke SVC
$0.6409916
1 Roam(ROAM) ke SZL
L1.2731824
1 Roam(ROAM) ke TMT
m0.25669
1 Roam(ROAM) ke TND
د.ت0.21701306
1 Roam(ROAM) ke TTD
$0.4965118
1 Roam(ROAM) ke UGX
Sh256.39664
1 Roam(ROAM) ke XAF
Fr41.65712
1 Roam(ROAM) ke XCD
$0.198018
1 Roam(ROAM) ke XOF
Fr41.65712
1 Roam(ROAM) ke XPF
Fr7.55402
1 Roam(ROAM) ke BWP
P0.986423
1 Roam(ROAM) ke BZD
$0.1474134
1 Roam(ROAM) ke CVE
$7.0289056
1 Roam(ROAM) ke DJF
Fr12.98118
1 Roam(ROAM) ke DOP
$4.7164954
1 Roam(ROAM) ke DZD
د.ج9.5752704
1 Roam(ROAM) ke FJD
$0.1672152
1 Roam(ROAM) ke GNF
Fr637.6913
1 Roam(ROAM) ke GTQ
Q0.5617844
1 Roam(ROAM) ke GYD
$15.3397944
1 Roam(ROAM) ke ISK
kr9.24084

Sumber Daya Roam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Roam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Roam
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Roam

Berapa nilai Roam (ROAM) hari ini?
Harga live ROAM dalam USD adalah 0.07334 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROAM ke USD saat ini?
Harga ROAM ke USD saat ini adalah $ 0.07334. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Roam?
Kapitalisasi pasar ROAM adalah $ 23.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROAM?
Suplai beredar ROAM adalah 323.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROAM?
ROAM mencapai harga ATH sebesar 0.40935268299243394 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROAM?
ROAM mencapai harga ATL 0.035894285636521535 USD.
Berapa volume perdagangan ROAM?
Volume perdagangan 24 jam live ROAM adalah $ 318.09K USD.
Akankah harga ROAM naik lebih tinggi tahun ini?
ROAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:30:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Roam (ROAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ROAM ke USD

Jumlah

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0.07334 USD

Perdagangkan ROAM

ROAM/USDT
$0.07334
$0.07334$0.07334
+1.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,094.46
$101,094.46$101,094.46

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.25
$3,309.25$3,309.25

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.06
$155.06$155.06

-0.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1217
$1.1217$1.1217

+30.73%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,094.46
$101,094.46$101,094.46

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.25
$3,309.25$3,309.25

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.06
$155.06$155.06

-0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2151
$2.2151$2.2151

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0231
$1.0231$1.0231

+0.68%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004004
$0.0004004$0.0004004

+166.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013998
$0.013998$0.013998

+1,299.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.580
$4.580$4.580

+358.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007503
$0.007503$0.007503

+251.59%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002271
$0.0000002271$0.0000002271

+51.40%