Dari blockchain hingga free roam: kami menyelami dunia virtual di Ultimate VR

Kami menulis setiap hari tentang kelangkaan digital, jaringan terdesentralisasi, dan masa depan internet. Namun terkadang Anda tidak hanya harus menganalisis masa depan digital dari layar, tetapi masuk ke dalamnya secara fisik. Oleh karena itu, tim kami baru-baru ini pergi ke Leiden untuk kunjungan kerja ke Ultimate VR. Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana janji metaverse diterjemahkan ke dalam pengalaman konkret dan apakah teknologi saat ini sudah siap untuk massa. Spoiler: setelah sesi Dead Squad, Anda pasti tahu bahwa ini jauh lebih intens daripada semalam di belakang monitor memperhatikan grafik. Lapisan fisik metaverse Saat tiba di Rooseveltstraat di Leiden, Anda langsung menyadari bahwa ini bukan arcade standar. Dimana kami di Web3 sering berbicara tentang protokol dan perangkat lunak, di sini semua tentang perangkat keras yang membuat dunia ini nyata. Ultimate VR mengkhususkan diri dalam virtual reality 'free roam'. Ini berarti tidak ada kabel yang tersandung dan tidak ada ruang gerak terbatas dua kali dua meter. Anda memasuki arena kosong yang berubah di kacamata Anda menjadi dimensi yang sama sekali berbeda. Bagi kami sebagai tim redaksi, ini adalah pembuka mata. Kami sering berbicara tentang metaverse sebagai konsep abstrak di mana kita mungkin akan 'tinggal' di masa depan. Tetapi di lokasi ini di Leiden, Anda benar-benar merasakan apa arti 'kehadiran'. Karena teknologi melacak seluruh tubuh Anda, Anda tidak melihat rekan kerja Anda sebagai avatar melayang, tetapi sebagai karakter yang bergerak sepenuhnya. Ini adalah mata rantai yang sering masih hilang dalam proyek Web3 saat ini: imersi fisik. @ultimatevr.nl Gierende gasten op MISSIE!😂🫣 Ook zin in ACTIE met je vrienden, familie of team? Speel samen de nieuwste VR-games met groepen tot 100 personen en maximaal 16 tegelijk! Waar wacht je nog op?! Reserveer online via onze website, LETS GO!🦾🦾 #manneninactie #UltimateVRLeiden #VRLeiden #VersusVR #LeidenCity #StadVanOntdekkingen #VRExperienceNL #humor #foryoupage #mannenuitjes #vrijgezellenfeest ♬ original sound – ultimatevr.nl Dari zombie hingga naga Kami memilih campuran pengalaman yang luas untuk benar-benar menguji teknologi. Ketegangan langsung meningkat ke titik didih ketika kami mulai dengan Dead Squad. Dalam penembak ini, Anda berdiri bahu-membahu untuk menangkis gelombang zombie. Saat rekan Anda berteriak "hati-hati di belakangmu!" dan Anda harus berbalik secara fisik untuk menembak, Anda langsung lupa bahwa Anda berada di gudang di Zuid-Holland. Latensi nihil dan adrenalin nyata. Setelah itu kami beralih ke pengaturan yang sama sekali berbeda dengan Dragonfall. Di sini kami menukar apokalipsis zombie yang suram dengan dunia fantasi yang mengesankan. Ini menunjukkan dengan baik betapa serbaguna platform ini; dalam beberapa detik Anda melompat dari setting horor ke pertempuran epik melawan naga. Ini membangun jembatan antara bermain game dan berolahraga, karena berdiam diri bukan pilihan. Sebagai penutup, kami mencari kompetisi di Light Jumper. Di mana game lain berfokus pada kerja sama, di sini semua tentang kelincahan dan kecepatan. Anda melompat secara fisik pada ubin yang menyala dan mencoba mengalahkan lawan Anda. Di sini kami benar-benar menyadari bahwa masa depan gaming tidak harus isolasi kesepian di kamar loteng, tetapi justru bisa menjadi aktivitas sosial dan fisik yang membuat Anda berkeringat. Mengapa kita membutuhkan tempat seperti ini Selama debriefing, kami sampai pada kesimpulan bahwa tempat seperti Ultimate VR sangat penting untuk adopsi teknologi web3 yang lebih luas. Ambang batas untuk membeli set vr high-end di rumah masih terlalu tinggi bagi banyak orang. Lokasi seperti ini berfungsi sebagai 'onramps' untuk pengalaman imersif. Anda dapat dengan mudah membayangkan bagaimana ini di masa depan menyatu dengan teknologi blockchain yang kami tulis. Bayangkan Anda dapat memuat skin atau senjata NFT Anda sendiri, yang Anda miliki di wallet Anda, ke dalam game seperti Dragonfall. Atau bahwa Anda mendapatkan hadiah 'play-to-earn' dengan mendapatkan skor tinggi di Light Jumper, yang dapat ditukar dengan waktu bermain di lokasi. Infrastruktur yang ada di sini di Leiden adalah kanvas di mana ekonomi terdesentralisasi tersebut dapat mendarat. Bitcoin Magazine approved! Kunjungan kami ke Ultimate VR di Leiden lebih dari sekadar outing tim yang sukses; itu adalah pandangan konkret ke masa depan. Ini mengonfirmasi bahwa dunia virtual baru benar-benar mendapatkan nilai ketika kita dapat mengalaminya bersama, tanpa keterbatasan fisik kabel atau ruangan kecil. Untuk semua orang yang percaya pada kekuatan domain digital, ini adalah wajib. Di bitcoinmagazine.nl kami kritis terhadap hype, tetapi teknologi ini ada untuk bertahan. Kami dengan senang hati memberikan cap persetujuan kami kepada Ultimate VR. Apakah Anda seorang gamer berpengalaman atau ahli crypto yang ingin merasakan apa arti 'metaverse' sebenarnya: pergilah dan rasakan. Kumpulkan teman atau rekan kerja Anda, pergi ke Leiden dan kenakan kacamata itu. Barulah Anda benar-benar memahami apa yang selama ini kami bicarakan.

