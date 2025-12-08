Tabel Konversi Roam ke Burmese Kyat
- 1 ROAM159.77 MMK
- 2 ROAM319.53 MMK
- 3 ROAM479.30 MMK
- 4 ROAM639.06 MMK
- 5 ROAM798.83 MMK
- 6 ROAM958.59 MMK
- 7 ROAM1,118.36 MMK
- 8 ROAM1,278.13 MMK
- 9 ROAM1,437.89 MMK
- 10 ROAM1,597.66 MMK
- 50 ROAM7,988.28 MMK
- 100 ROAM15,976.56 MMK
- 1,000 ROAM159,765.65 MMK
- 5,000 ROAM798,828.23 MMK
- 10,000 ROAM1,597,656.46 MMK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Roam ke Burmese Kyat (ROAM ke MMK) di berbagai rentang nilai, dari 1 ROAM hingga 10,000 ROAM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ROAM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MMK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ROAM ke MMK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
- 1 MMK0.006259 ROAM
- 2 MMK0.01251 ROAM
- 3 MMK0.01877 ROAM
- 4 MMK0.02503 ROAM
- 5 MMK0.03129 ROAM
- 6 MMK0.03755 ROAM
- 7 MMK0.04381 ROAM
- 8 MMK0.05007 ROAM
- 9 MMK0.05633 ROAM
- 10 MMK0.06259 ROAM
- 50 MMK0.3129 ROAM
- 100 MMK0.6259 ROAM
- 1,000 MMK6.259 ROAM
- 5,000 MMK31.29 ROAM
- 10,000 MMK62.59 ROAM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Burmese Kyat ke Roam (MMK ke ROAM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MMK hingga 10,000 MMK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Roam yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MMK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Roam (ROAM) saat ini diperdagangkan seharga K 159.77 MMK , yang mencerminkan perubahan 5.56% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai K531.67M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar K52.66B MMK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Roam Harga khusus dari kami.
691.60B MMK
Suplai Peredaran
531.67M
Volume Trading 24 Jam
52.66B MMK
Kapitalisasi Pasar
5.56%
Perubahan Harga (1 Hari)
K 0.08146
High 24 Jam
K 0.06877
Low 24 Jam
Grafik tren ROAM ke MMK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Roam terhadap MMK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Roam saat ini.
Ringkasan Konversi ROAM ke MMK
Per | 1 ROAM = 159.77 MMK | 1 MMK = 0.006259 ROAM
Kurs untuk 1 ROAM ke MMK hari ini adalah 159.77 MMK.
Pembelian 5 ROAM akan dikenai biaya 798.83 MMK, sedangkan 10 ROAM memiliki nilai 1,597.66 MMK.
1 MMK dapat di-trade dengan 0.006259 ROAM.
50 MMK dapat dikonversi ke 0.3129 ROAM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ROAM ke MMK telah berubah sebesar +6.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.56%, sehingga mencapai high senilai 171.04099757250845 MMK dan low senilai 144.39589250014 MMK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ROAM adalah 147.18848428471446 MMK yang menunjukkan perubahan +8.53% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ROAM telah berubah sebesar -101.96109553303472 MMK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.95% pada nilainya.
Semua Tentang Roam (ROAM)
Setelah menghitung harga Roam (ROAM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Roam langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ROAM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Roam, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ROAM ke MMK
Dalam 24 jam terakhir, Roam (ROAM) telah berfluktuasi antara 144.39589250014 MMK dan 171.04099757250845 MMK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 137.21494219694853 MMK dan high 171.04099757250845 MMK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ROAM ke MMK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|K 167.97
|K 167.97
|K 167.97
|K 272.96
|Low
|K 125.98
|K 125.98
|K 125.98
|K 41.99
|Rata-rata
|K 146.97
|K 146.97
|K 146.97
|K 167.97
|Volatilitas
|+18.31%
|+22.22%
|+32.64%
|+85.67%
|Perubahan
|+9.86%
|+4.98%
|+8.51%
|-38.71%
Prakiraan Harga Roam dalam MMK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Roam dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ROAM ke MMK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ROAM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Roam dapat mencapai sekitar K167.75MMK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ROAM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ROAM mungkin naik menjadi sekitar K203.91 MMK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Roam kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ROAM yang Tersedia di MEXC
ROAM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ROAM, yang mencakup pasar tempat Roam dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ROAM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ROAMUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ROAM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Roam untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Roam
Ingin menambahkan Roam ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Roam › atau Mulai sekarang ›
ROAM dan MMK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Roam (ROAM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Roam
- Harga Saat Ini (USD): $0.07609
- Perubahan 7 Hari: +6.04%
- Tren 30 Hari: +8.53%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ROAM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MMK, harga USD ROAM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ROAM] [ROAM ke USD]
Burmese Kyat (MMK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MMK/USD): 0.0004761838953290427
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MMK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ROAM yang sama.
- MMK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ROAM dengan MMK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ROAM ke MMK?
Kurs antara Roam (ROAM) dan Burmese Kyat (MMK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ROAM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ROAM ke MMK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MMK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MMK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MMK. Ketika MMK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ROAM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Roam, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ROAM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MMK.
Konversikan ROAM ke MMK Seketika
Gunakan konverter ROAM ke MMK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ROAM ke MMK?
Masukkan Jumlah ROAM
Mulailah dengan memasukkan jumlah ROAM yang ingin Anda konversi ke MMK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ROAM ke MMK Secara Live
Lihat kurs ROAM ke MMK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ROAM dan MMK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ROAM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ROAM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ROAM ke MMK dihitung?
Perhitungan kurs ROAM ke MMK didasarkan pada nilai ROAM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MMK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ROAM ke MMK begitu sering berubah?
Kurs ROAM ke MMK sangat sering berubah karena Roam dan Burmese Kyat terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ROAM ke MMK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ROAM ke MMK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ROAM ke MMK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ROAM ke MMK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ROAM ke MMK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ROAM terhadap MMK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ROAM terhadap MMK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ROAM ke MMK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MMK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ROAM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ROAM ke MMK?
Halving Roam, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ROAM ke MMK.
Bisakah saya membandingkan kurs ROAM ke MMK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ROAM keMMK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ROAM ke MMK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Roam, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ROAM ke MMK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MMK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ROAM ke MMK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Roam dan Burmese Kyat?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Roam dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ROAM ke MMK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MMK Anda ke ROAM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ROAM ke MMK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ROAM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ROAM ke MMK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ROAM ke MMK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MMK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ROAM ke MMK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.