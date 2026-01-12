Guilder Antillean Belanda, yang juga dikenal sebagai Guilder Antillean, adalah mata uang fiat untuk wilayah Karibia di Curaçao dan Sint Maarten. Kedua pulau ini merupakan bagian dari Kerajaan Belanda dan telah menggunakan Guilder Antillean sebagai mata uang resmi sejak pembubaran Antillen Belanda pada tahun 2010.

Guilder Antillean memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di kedua pulau ini. Mata uang ini digunakan untuk segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari membeli bahan makanan dan membayar tagihan hingga menyelesaikan transaksi bisnis. Meskipun Dolar AS juga diterima di wilayah-wilayah ini karena letak geografisnya yang dekat dengan Amerika Serikat, Guilder Antillean tetap menjadi mata uang utama dan alat pembayaran yang sah.

Mata uang ini dilambangkan dengan simbol NAf atau ANG, dan dibagi menjadi 100 sen. Koin-koin yang dikeluarkan memiliki nilai 1, 5, 10, 25, 50 sen, serta 1 dan 5 guilder, sementara uang kertas tersedia dalam pecahan 10, 20, 50, 100, dan 250 guilder.

Bank Sentral Curaçao dan Sint Maarten bertanggung jawab atas penerbitan dan pengaturan Guilder Antillean. Bank ini memastikan stabilitas mata uang dan mengawasi kebijakan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini mencakup pengelolaan inflasi serta pengendalian jumlah uang beredar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesehatan keuangan kedua pulau ini.

Sebagai kesimpulan, Guilder Antillean Belanda merupakan bagian integral dari perekonomian Curaçao dan Sint Maarten. Meskipun Dolar AS banyak diterima, Guilder Antillean terus mempertahankan posisinya sebagai mata uang resmi. Penggunaannya bersifat universal di wilayah-wilayah ini, mendukung seluruh aspek kehidupan ekonomi mereka. Oleh karena itu, memahami peran dan cara kerja mata uang ini sangat penting bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam aktivitas keuangan di kawasan ini.