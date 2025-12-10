Tabel Konversi Sora Oracle ke United States Dollar
Tabel Konversi SORAORACLE ke USD
- 1 SORAORACLE0.00 USD
- 2 SORAORACLE0.01 USD
- 3 SORAORACLE0.01 USD
- 4 SORAORACLE0.01 USD
- 5 SORAORACLE0.01 USD
- 6 SORAORACLE0.02 USD
- 7 SORAORACLE0.02 USD
- 8 SORAORACLE0.02 USD
- 9 SORAORACLE0.03 USD
- 10 SORAORACLE0.03 USD
- 50 SORAORACLE0.14 USD
- 100 SORAORACLE0.29 USD
- 1,000 SORAORACLE2.87 USD
- 5,000 SORAORACLE14.35 USD
- 10,000 SORAORACLE28.71 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Sora Oracle ke United States Dollar (SORAORACLE ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SORAORACLE hingga 10,000 SORAORACLE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SORAORACLE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SORAORACLE ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke SORAORACLE
- 1 USD348.3 SORAORACLE
- 2 USD696.6 SORAORACLE
- 3 USD1,044 SORAORACLE
- 4 USD1,393 SORAORACLE
- 5 USD1,741 SORAORACLE
- 6 USD2,089 SORAORACLE
- 7 USD2,438 SORAORACLE
- 8 USD2,786 SORAORACLE
- 9 USD3,134 SORAORACLE
- 10 USD3,483 SORAORACLE
- 50 USD17,416 SORAORACLE
- 100 USD34,833 SORAORACLE
- 1,000 USD348,331 SORAORACLE
- 5,000 USD1,741,657 SORAORACLE
- 10,000 USD3,483,315 SORAORACLE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke Sora Oracle (USD ke SORAORACLE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Sora Oracle yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Sora Oracle (SORAORACLE) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 USD , yang mencerminkan perubahan 17.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $72.98K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Sora Oracle Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
72.98K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
17.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.003406
High 24 Jam
$ 0.002286
Low 24 Jam
Grafik tren SORAORACLE ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Sora Oracle terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Sora Oracle saat ini.
Ringkasan Konversi SORAORACLE ke USD
Per | 1 SORAORACLE = 0.00 USD | 1 USD = 348.3 SORAORACLE
Kurs untuk 1 SORAORACLE ke USD hari ini adalah 0.00 USD.
Pembelian 5 SORAORACLE akan dikenai biaya 0.01 USD, sedangkan 10 SORAORACLE memiliki nilai 0.03 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 348.3 SORAORACLE.
50 USD dapat dikonversi ke 17,416 SORAORACLE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SORAORACLE ke USD telah berubah sebesar -23.98% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 17.32%, sehingga mencapai high senilai 0.0034057956522608648 USD dan low senilai 0.0022858628482291064 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SORAORACLE adalah 0.0033517988920664763 USD yang menunjukkan perubahan -14.35% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SORAORACLE telah berubah sebesar 0.001370917744935304 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +91.40% pada nilainya.
Semua Tentang Sora Oracle (SORAORACLE)
Setelah menghitung harga Sora Oracle (SORAORACLE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Sora Oracle langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SORAORACLE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Sora Oracle, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SORAORACLE ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Sora Oracle (SORAORACLE) telah berfluktuasi antara 0.0022858628482291064 USD dan 0.0034057956522608648 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0022858628482291064 USD dan high 0.005476671399716018 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SORAORACLE ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+39.01%
|+87.07%
|+116.31%
|+819.27%
|Perubahan
|-0.59%
|-22.12%
|-15.53%
|+90.27%
Prakiraan Harga Sora Oracle dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Sora Oracle dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SORAORACLE ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SORAORACLE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Sora Oracle dapat mencapai sekitar $0.00USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SORAORACLE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SORAORACLE mungkin naik menjadi sekitar $0.00 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Sora Oracle kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SORAORACLE yang Tersedia di MEXC
SORAORACLE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SORAORACLE, yang mencakup pasar tempat Sora Oracle dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SORAORACLE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SORAORACLE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Sora Oracle untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Sora Oracle
Ingin menambahkan Sora Oracle ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Sora Oracle › atau Mulai sekarang ›
SORAORACLE dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.751105
- Perubahan 7 Hari: +1.03%
- Tren 30 Hari: +1.03%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.85948
- Perubahan 7 Hari: +0.35%
- Tren 30 Hari: +0.35%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 77.202297
- Perubahan 7 Hari: +4.63%
- Tren 30 Hari: +4.63%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli SORAORACLE.
- USD yang lebih lemah membuat SORAORACLE relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SORAORACLE dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SORAORACLE ke USD?
Kurs antara Sora Oracle (SORAORACLE) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SORAORACLE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SORAORACLE ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SORAORACLE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Sora Oracle, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SORAORACLE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan SORAORACLE ke USD Seketika
Gunakan konverter SORAORACLE ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SORAORACLE ke USD?
Masukkan Jumlah SORAORACLE
Mulailah dengan memasukkan jumlah SORAORACLE yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SORAORACLE ke USD Secara Live
Lihat kurs SORAORACLE ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SORAORACLE dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SORAORACLE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SORAORACLE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SORAORACLE ke USD dihitung?
Perhitungan kurs SORAORACLE ke USD didasarkan pada nilai SORAORACLE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SORAORACLE ke USD begitu sering berubah?
Kurs SORAORACLE ke USD sangat sering berubah karena Sora Oracle dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SORAORACLE ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SORAORACLE ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SORAORACLE ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SORAORACLE ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SORAORACLE ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SORAORACLE terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SORAORACLE terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SORAORACLE ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SORAORACLE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SORAORACLE ke USD?
Halving Sora Oracle, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SORAORACLE ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs SORAORACLE ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SORAORACLE keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SORAORACLE ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Sora Oracle, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SORAORACLE ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SORAORACLE ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Sora Oracle dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Sora Oracle dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SORAORACLE ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke SORAORACLE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SORAORACLE ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SORAORACLE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SORAORACLE ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SORAORACLE ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SORAORACLE ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Sora Oracle Selengkapnya
Harga Sora Oracle
Pelajari selengkapnya tentang Sora Oracle (SORAORACLE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Sora Oracle
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SORAORACLE untuk lebih memahami kemungkinan arah Sora Oracle.
Cara Membeli Sora Oracle
Ingin membeli Sora Oracle? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SORAORACLE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SORAORACLE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SORAORACLE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SORAORACLE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SORAORACLE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Sora Oracle ke Fiat Selengkapnya
