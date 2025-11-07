BursaDEX+
Harga live Sora Oracle hari ini adalah 0.003767 USD. Lacak informasi harga aktual SORAORACLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SORAORACLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Sora Oracle

Harga Sora Oracle(SORAORACLE)

Harga Live 1 SORAORACLE ke USD:

Grafik Harga Live Sora Oracle (SORAORACLE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:01 (UTC+8)

Informasi Harga Sora Oracle (SORAORACLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Sora Oracle (SORAORACLE) adalah $ 0.003767. Selama 24 jam terakhir, SORAORACLE diperdagangkan antara low $ 0.003699 dan high $ 0.006032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSORAORACLE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SORAORACLE telah berubah sebesar -3.64% selama 1 jam terakhir, -12.33% selama 24 jam, dan -53.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sora Oracle (SORAORACLE)

Kapitalisasi Pasar Sora Oracle saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.48K. Suplai beredar SORAORACLE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Sora Oracle (SORAORACLE) USD

Pantau perubahan harga Sora Oracle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00052979-12.33%
30 Days$ +0.002267+151.13%
60 Hari$ +0.002267+151.13%
90 Hari$ +0.002267+151.13%
Perubahan Harga Sora Oracle Hari Ini

Hari ini, SORAORACLE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00052979 (-12.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sora Oracle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002267 (+151.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sora Oracle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SORAORACLE terlihat mengalami perubahan $ +0.002267 (+151.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sora Oracle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002267 (+151.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sora Oracle (SORAORACLE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sora Oracle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sora Oracle (SORAORACLE)

SORA adalah token oracle dan prediksi pasar yang terdesentralisasi pada BNB Chain, yang mendukung peralatan Oracle Sora dan insentif yang didorong oleh pembelian kembali bagi builder dan pasar.

Sora Oracle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sora Oracle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SORAORACLE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sora Oracle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sora Oracle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sora Oracle (USD)

Berapa nilai Sora Oracle (SORAORACLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sora Oracle (SORAORACLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sora Oracle.

Cek prediksi harga Sora Oracle sekarang!

Tokenomi Sora Oracle (SORAORACLE)

Memahami tokenomi Sora Oracle (SORAORACLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SORAORACLE sekarang!

Cara membeli Sora Oracle (SORAORACLE)

Ingin mengetahui cara membeli Sora Oracle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sora Oracle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SORAORACLE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sora Oracle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sora Oracle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sora Oracle

Berapa nilai Sora Oracle (SORAORACLE) hari ini?
Harga live SORAORACLE dalam USD adalah 0.003767 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SORAORACLE ke USD saat ini?
Harga SORAORACLE ke USD saat ini adalah $ 0.003767. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sora Oracle?
Kapitalisasi pasar SORAORACLE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SORAORACLE?
Suplai beredar SORAORACLE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SORAORACLE?
SORAORACLE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SORAORACLE?
SORAORACLE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SORAORACLE?
Volume perdagangan 24 jam live SORAORACLE adalah $ 62.48K USD.
Akankah harga SORAORACLE naik lebih tinggi tahun ini?
SORAORACLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SORAORACLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

