Harga Immunefi(IMU)
Harga live Immunefi (IMU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IMU ke USD saat ini adalah -- per IMU.
Immunefi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- IMU. Selama 24 jam terakhir, IMU diperdagangkan antara -- (low) dan -- (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, IMU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Immunefi saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IMU adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.
--
--
--
--
Pantau perubahan harga Immunefi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
No Data
Hari ini, IMU tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar -- (--) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IMU terlihat mengalami perubahan -- (--) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar -- (--) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Pada tahun 2040, harga Immunefi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
"Immunefi is launching the first Security OS for the Onchain Economy: a unified command center delivering complete, real-time security.
At the core of the OS is Immunefi AI, which is trained on the world’s largest dataset of real exploits, bug reports, and mitigations, continuously expanding through audits, onchain monitoring, formal verification, fuzzing, and bug bounties. This intelligence analyzes each customer’s security posture, predicting and neutralizing threats at machine speed.
With Immunefi, security becomes predictive, integrated, and enterprise-ready, enabling capital to move onchain with confidence and scale."
