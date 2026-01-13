Harga The White Whale Hari Ini

Harga live The White Whale (WHITEWHALE) hari ini adalah $ 0.13706, dengan perubahan 4.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITEWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.13706 per WHITEWHALE.

The White Whale saat ini berada di peringkat #228 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137.04M, dengan suplai yang beredar 999.82M WHITEWHALE. Selama 24 jam terakhir, WHITEWHALE diperdagangkan antara $ 0.1264 (low) dan $ 0.18228 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.1996699322443701, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000003248825228132.

Dalam kinerja jangka pendek, WHITEWHALE bergerak +8.43% dalam satu jam terakhir dan +585.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 842.60K.

Informasi Pasar The White Whale (WHITEWHALE)

Peringkat No.228 Kapitalisasi Pasar $ 137.04M$ 137.04M $ 137.04M Volume (24 Jam) $ 842.60K$ 842.60K $ 842.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.04M$ 137.04M $ 137.04M Suplai Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Suplai Maks. 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Total Suplai 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Tingkat Peredaran 100.00% Blockchain Publik SOL

