Harga live The White Whale hari ini adalah 0.13706 USD. Kapitalisasi pasar WHITEWHALE adalah 137,035,682.54068 USD. Lacak informasi harga aktual WHITEWHALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WHITEWHALE

Info Harga WHITEWHALE

Penjelasan WHITEWHALE

Situs Web Resmi WHITEWHALE

Tokenomi WHITEWHALE

Prakiraan Harga WHITEWHALE

Riwayat WHITEWHALE

Panduan Membeli WHITEWHALE

Konverter WHITEWHALE ke Mata Uang Fiat

Spot WHITEWHALE

Futures USDT-M WHITEWHALE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The White Whale

Harga The White Whale(WHITEWHALE)

Harga Live 1 WHITEWHALE ke USD:

$0.13706
$0.13706
-4.89%1D
USD
Grafik Harga Live The White Whale (WHITEWHALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:06 (UTC+8)

Harga The White Whale Hari Ini

Harga live The White Whale (WHITEWHALE) hari ini adalah $ 0.13706, dengan perubahan 4.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITEWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.13706 per WHITEWHALE.

The White Whale saat ini berada di peringkat #228 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137.04M, dengan suplai yang beredar 999.82M WHITEWHALE. Selama 24 jam terakhir, WHITEWHALE diperdagangkan antara $ 0.1264 (low) dan $ 0.18228 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.1996699322443701, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000003248825228132.

Dalam kinerja jangka pendek, WHITEWHALE bergerak +8.43% dalam satu jam terakhir dan +585.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 842.60K.

Informasi Pasar The White Whale (WHITEWHALE)

No.228

$ 137.04M
$ 137.04M

$ 842.60K
$ 842.60K

$ 137.04M
$ 137.04M

999.82M
999.82M

999,822,578
999,822,578

999,822,578
999,822,578

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar The White Whale saat ini adalah $ 137.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 842.60K. Suplai beredar WHITEWHALE adalah 999.82M, dan total suplainya sebesar 999822578. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.04M.

Riwayat Harga The White Whale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1264
$ 0.1264
Low 24 Jam
$ 0.18228
$ 0.18228
High 24 Jam

$ 0.1264
$ 0.1264

$ 0.18228
$ 0.18228

$ 0.1996699322443701
$ 0.1996699322443701

$ 0.000003248825228132
$ 0.000003248825228132

+8.43%

-4.89%

+585.30%

+585.30%

Riwayat Harga The White Whale (WHITEWHALE) USD

Pantau perubahan harga The White Whale untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0070468-4.89%
30 Days$ +0.11706+585.30%
60 Hari$ +0.11706+585.30%
90 Hari$ +0.11706+585.30%
Perubahan Harga The White Whale Hari Ini

Hari ini, WHITEWHALE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0070468 (-4.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The White Whale 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.11706 (+585.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The White Whale 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WHITEWHALE terlihat mengalami perubahan $ +0.11706 (+585.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The White Whale 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.11706 (+585.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The White Whale (WHITEWHALE)?

Lihat halaman Riwayat Harga The White Whale sekarang.

Analisis AI untuk The White Whale

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk The White Whale, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga The White Whale?

Harga WHITEWHALE dipengaruhi oleh: sentimen pasar dan kepercayaan investor, volume perdagangan dan likuiditas, tren pasar kripto secara keseluruhan, pergerakan harga Bitcoin, berita dan perkembangan regulasi, fundamental proyek serta pembaruan peta jalan, adopsi oleh komunitas dan kemitraan, dinamika permintaan dan penawaran, transaksi para whale, serta faktor ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi aset berisiko.

Mengapa orang ingin tahu harga The White Whale hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga WHITEWHALE hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan aktif, pengelolaan portofolio, peluang penentuan waktu pasar, perhitungan untung/rugi, dan perencanaan investasi. Data harga real-time membantu para pedagang mengeksekusi pesanan beli/jual, melacak kinerja, menilai tren pasar, serta membuat keputusan keuangan yang tepat di pasar kripto yang volatil.

Prediksi Harga untuk The White Whale

Prediksi Harga The White Whale (WHITEWHALE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WHITEWHALE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The White Whale (WHITEWHALE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The White Whale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga The White Whale yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WHITEWHALE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The White Whale.

Cara membeli & berinvestasi The White Whale di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan The White Whale? Pembelian WHITEWHALE dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli The White Whale. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian The White Whale (WHITEWHALE) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan The White Whale akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli The White Whale (WHITEWHALE)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan The White Whale

Dengan memiliki The White Whale, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli The White Whale (WHITEWHALE) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

Sumber Daya The White Whale

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The White Whale, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi The White Whale
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The White Whale

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The White Whale (WHITEWHALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

The White Whale Berita Populer

Paus Mengubah $68K Menjadi $4,48M saat WHITEWHALE Mencapai Kapitalisasi $140M

Paus Mengubah $68K Menjadi $4,48M saat WHITEWHALE Mencapai Kapitalisasi $140M

January 11, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi The White Whale Selengkapnya

WHITEWHALE USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada WHITEWHALE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WHITEWHALE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar The White Whale (WHITEWHALE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume The White Whale secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WHITEWHALE/USDT
$0.13706
$0.13706
-4.70%
0.00% (USDT)

$0.9995

$0.01883

$0.8151

$0.7403

$0.08094

$2.0000

$0.01883

$946.20

$0.07082

$0.000000004339

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

