WHITEWHALE Rug Pull? Memecoin Anjlok 45% saat Valuasi $200 Juta Runtuh

Memecoin WHITEWHALE Anjlok 45% dalam Hitungan Menit, Turun dari Kapitalisasi Pasar $200 Juta ke $20 Juta Setelah Dugaan Rug Pull; Trader Laporkan Kerugian Besar.

Memecoin WHITEWHALE turun 45% dalam hitungan menit, mengurangi kapitalisasi pasarnya dari $200 juta menjadi $20 juta.

Penurunan tajam ini terjadi tanpa peringatan dan menyebabkan kerugian besar bagi banyak pemegang. Selain itu, peristiwa ini kini secara luas digambarkan sebagai rug pull di seluruh pasar kripto.

Investor Awal Mengamankan Keuntungan Sebelum Pembalikan Pasar yang Tajam

Kejatuhan mendadak ini pertama kali ditandai oleh analis pasar Darky di media sosial.

Dia menulis bahwa memecoin viral tersebut telah jatuh dari valuasi $200 juta menjadi $20 juta dalam hitungan menit. Postingannya menyebar dengan cepat saat trader mencoba menilai kerusakan.

Data blockchain menunjukkan bahwa setidaknya satu investor awal telah mengamankan keuntungan besar.

Trader Remus memasuki proyek pada awal Desember 2025, membeli 1,5% dari total pasokan token seharga $370. Posisi tersebut kemudian mencapai puncak dengan nilai $1,2 juta selama rally.

Catatan on-chain yang dibagikan oleh Arkham menunjukkan Remus menjual token senilai $220.000 sebelum kejatuhan.

Dia masih memegang hampir $1 juta dalam WHITEWHALE, meskipun nilainya telah turun. Sebelumnya dalam rally, dia juga menjual sebagian kepemilikannya seharga $6.200 dalam satu hari.

Kejatuhan Harga Mendadak Menimbulkan Kekhawatiran tentang Penarikan Likuiditas

Keruntuhan harga terjadi dalam waktu kurang dari sepuluh menit dan menunjukkan satu candle merah hampir 45%.

Tidak ada pernyataan resmi yang dirilis oleh tim proyek selama atau setelah penurunan. Kurangnya komunikasi ini menambah kepanikan jual.

Beberapa analis blockchain melacak pergerakan dompet yang terkait dengan proyek tersebut.

Mereka mengamati transfer token besar dan perubahan liquidity pool sekitar waktu penurunan. Pola seperti itu sering dikaitkan dengan peristiwa rug pull.

Setelah penurunan, volume perdagangan turun tajam di seluruh platform. Banyak investor keluar dari posisi atau berhenti trading sama sekali.

Peristiwa ini telah memperbarui kekhawatiran tentang risiko yang terkait dengan memecoin dan token dengan likuiditas rendah.

Bacaan Terkait: Bagaimana Trader Ini Mengubah $370 Menjadi $1,2 Juta pada Memecoin Solana

Diamnya Developer Menambah Ketidakpastian Pasar

WHITEWHALE awalnya mendapat perhatian karena kaitannya dengan sengketa publik yang melibatkan exchange MEXC.

Seorang trader yang dikenal sebagai "The White Whale" kemudian mengambil alih token komunitas setelah exchange mengembalikan dana bekunya.

Proyek ini memperkenalkan likuiditas terkunci dan insentif pemegang, yang membantu membangun kepercayaan.

Ini menjadi salah satu memecoin Solana yang lebih dikenal menjelang akhir 2025. Kepercayaan itu kini melemah setelah kejatuhan mendadak.

Sejak penurunan harga, tim pengembangan belum merilis pembaruan apa pun. Anggota komunitas terus meninjau data dompet dan aktivitas kontrak.

Saluran komunikasi yang terkait dengan proyek tetap tidak aktif pada saat pelaporan.

Postingan WHITEWHALE Rug Pull? Memecoin Terjun 45% saat Valuasi $200 Juta Runtuh muncul pertama kali di Live Bitcoin News.