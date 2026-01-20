Bull WhiteWhale hadapi kehancuran 60% setelah dump koin meme Solana senilai $1,3 juta

Memecoin Solana WhiteWhale anjlok 60% setelah penjualan token senilai $1,3 juta, sementara data on-chain melacak keluarnya whale dan CoinGecko menandai 2025 sebagai tahun rekor kegagalan token.

Memecoin Solana WhiteWhale anjlok 60%

Token yang diluncurkan tiga bulan lalu di platform Pump.fun, menyaksikan aktivitas penjualan signifikan pada hari Senin yang menyebabkan kapitalisasi pasarnya menurun dalam hitungan menit, menurut data blockchain. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian substansial bagi pemegang token.

Analis pasar Darky menandai kejatuhan harga di media sosial, mencatat penurunan cepat memecoin viral tersebut. Data blockchain menunjukkan bahwa trader yang diidentifikasi sebagai Remus membeli 1,5% dari total pasokan token pada titik harga rendah. Posisi tersebut mengalami apresiasi nilai selama rally berikutnya sebelum Remus menjual sebagian kepemilikan, berkontribusi pada penurunan harga.

Remus terus memegang jumlah token WhiteWhale yang substansial meskipun valuasi menurun, menurut catatan on-chain. Anggota komunitas WhiteWhale menggambarkan peristiwa tersebut sebagai distribusi likuiditas terencana yang dirancang untuk memperluas kepemilikan token dan mengurangi risiko konsentrasi.

Token menunjukkan pemulihan parsial pada hari Selasa, menurut data pasar.

Analisis terbaru oleh CoinGecko melaporkan bahwa lebih dari 50% cryptocurrency telah gagal. Laporan tersebut menyatakan bahwa jutaan token gagal hanya di tahun 2025, mewakili mayoritas kegagalan token. Memecoin mengalami tekanan signifikan dari volatilitas pasar yang lebih luas sepanjang tahun, mengakibatkan penurunan tingkat kelangsungan hidup token.

Kuartal keempat 2025 mencatat keruntuhan jutaan token, membentuk porsi signifikan dari semua kegagalan proyek yang terdokumentasi, menurut laporan CoinGecko. Tahun 2024 menyaksikan hampir 1,4 juta kegagalan proyek, menyumbang bagian yang cukup besar dari semua kegagalan selama lima tahun terakhir, demikian laporan tersebut.