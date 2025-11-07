BursaDEX+
Harga live Ostrich hari ini adalah 3.059 USD. Lacak informasi harga aktual RICH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RICH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ostrich(RICH)

Harga Live 1 RICH ke USD:

$3.059
+0.59%1D
USD
Grafik Harga Live Ostrich (RICH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:36 (UTC+8)

Informasi Harga Ostrich (RICH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.998
Low 24 Jam
$ 3.07
High 24 Jam

$ 2.998
$ 3.07
--
--
+0.92%

+0.59%

+2.00%

+2.00%

Harga aktual Ostrich (RICH) adalah $ 3.059. Selama 24 jam terakhir, RICH diperdagangkan antara low $ 2.998 dan high $ 3.07, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRICH adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RICH telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan +2.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ostrich (RICH)

--
$ 895.90
$ 305.90M
--
100,000,000
ARB

Kapitalisasi Pasar Ostrich saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 895.90. Suplai beredar RICH adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 305.90M.

Riwayat Harga Ostrich (RICH) USD

Pantau perubahan harga Ostrich untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01794+0.59%
30 Days$ +2.559+511.80%
60 Hari$ +2.559+511.80%
90 Hari$ +2.559+511.80%
Perubahan Harga Ostrich Hari Ini

Hari ini, RICH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01794 (+0.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ostrich 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.559 (+511.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ostrich 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RICH terlihat mengalami perubahan $ +2.559 (+511.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ostrich 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +2.559 (+511.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ostrich (RICH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ostrich sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ostrich (RICH)

Ostrich adalah Bursa Global terdesentralisasi yang menawarkan saham perpetual AS, Inggris, Tiongkok, Jepang, dan aset keuangan lainnya dengan leverage. Didukung oleh model Pembayaran untuk Alur Pesanan, Ostrich menghadirkan eksekusi setingkat CEX dengan likuiditas mendalam, latensi rendah, dan biaya gas nol bagi para trader.

Ostrich tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ostrich Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RICH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ostrich di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ostrich dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ostrich (USD)

Berapa nilai Ostrich (RICH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ostrich (RICH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ostrich.

Cek prediksi harga Ostrich sekarang!

Tokenomi Ostrich (RICH)

Memahami tokenomi Ostrich (RICH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RICH sekarang!

Cara membeli Ostrich (RICH)

Ingin mengetahui cara membeli Ostrich? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ostrich di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RICH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ostrich

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ostrich, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ostrich
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ostrich

Berapa nilai Ostrich (RICH) hari ini?
Harga live RICH dalam USD adalah 3.059 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RICH ke USD saat ini?
Harga RICH ke USD saat ini adalah $ 3.059. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ostrich?
Kapitalisasi pasar RICH adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RICH?
Suplai beredar RICH adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RICH?
RICH mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RICH?
RICH mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RICH?
Volume perdagangan 24 jam live RICH adalah $ 895.90 USD.
Akankah harga RICH naik lebih tinggi tahun ini?
RICH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RICH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ostrich (RICH)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

