BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PUNKVISM hari ini adalah 0.002396 USD. Lacak informasi harga aktual PVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PVT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PUNKVISM hari ini adalah 0.002396 USD. Lacak informasi harga aktual PVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PVT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PVT

Info Harga PVT

Penjelasan PVT

Whitepaper PVT

Situs Web Resmi PVT

Tokenomi PVT

Prakiraan Harga PVT

Riwayat PVT

Panduan Membeli PVT

Konverter PVT ke Mata Uang Fiat

Spot PVT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PUNKVISM

Harga PUNKVISM(PVT)

Harga Live 1 PVT ke USD:

$0.002396
$0.002396$0.002396
-0.78%1D
USD
Grafik Harga Live PUNKVISM (PVT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:08 (UTC+8)

Informasi Harga PUNKVISM (PVT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001956
$ 0.001956$ 0.001956
Low 24 Jam
$ 0.002519
$ 0.002519$ 0.002519
High 24 Jam

$ 0.001956
$ 0.001956$ 0.001956

$ 0.002519
$ 0.002519$ 0.002519

--
----

--
----

-0.30%

-0.77%

-19.84%

-19.84%

Harga aktual PUNKVISM (PVT) adalah $ 0.002396. Selama 24 jam terakhir, PVT diperdagangkan antara low $ 0.001956 dan high $ 0.002519, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPVT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PVT telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, -0.77% selama 24 jam, dan -19.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PUNKVISM (PVT)

--
----

$ 167.78K
$ 167.78K$ 167.78K

$ 23.96M
$ 23.96M$ 23.96M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar PUNKVISM saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 167.78K. Suplai beredar PVT adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.96M.

Riwayat Harga PUNKVISM (PVT) USD

Pantau perubahan harga PUNKVISM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001884-0.77%
30 Days$ +0.000319+15.35%
60 Hari$ +0.000794+49.56%
90 Hari$ -0.000126-5.00%
Perubahan Harga PUNKVISM Hari Ini

Hari ini, PVT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001884 (-0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PUNKVISM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000319 (+15.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PUNKVISM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PVT terlihat mengalami perubahan $ +0.000794 (+49.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PUNKVISM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000126 (-5.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PUNKVISM (PVT)?

Lihat halaman Riwayat Harga PUNKVISM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PUNKVISM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PVT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PUNKVISM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PUNKVISM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PUNKVISM (USD)

Berapa nilai PUNKVISM (PVT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PUNKVISM (PVT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUNKVISM.

Cek prediksi harga PUNKVISM sekarang!

Tokenomi PUNKVISM (PVT)

Memahami tokenomi PUNKVISM (PVT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PVT sekarang!

Cara membeli PUNKVISM (PVT)

Ingin mengetahui cara membeli PUNKVISM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PUNKVISM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PVT ke Mata Uang Lokal

1 PUNKVISM(PVT) ke VND
63.05074
1 PUNKVISM(PVT) ke AUD
A$0.00368984
1 PUNKVISM(PVT) ke GBP
0.00182096
1 PUNKVISM(PVT) ke EUR
0.00206056
1 PUNKVISM(PVT) ke USD
$0.002396
1 PUNKVISM(PVT) ke MYR
RM0.01001528
1 PUNKVISM(PVT) ke TRY
0.10108724
1 PUNKVISM(PVT) ke JPY
¥0.364192
1 PUNKVISM(PVT) ke ARS
ARS$3.47748252
1 PUNKVISM(PVT) ke RUB
0.19462708
1 PUNKVISM(PVT) ke INR
0.21245332
1 PUNKVISM(PVT) ke IDR
Rp39.93331736
1 PUNKVISM(PVT) ke PHP
0.14141192
1 PUNKVISM(PVT) ke EGP
￡E.0.11330684
1 PUNKVISM(PVT) ke BRL
R$0.01279464
1 PUNKVISM(PVT) ke CAD
C$0.00337836
1 PUNKVISM(PVT) ke BDT
0.29233596
1 PUNKVISM(PVT) ke NGN
3.44746064
1 PUNKVISM(PVT) ke COP
$9.18005836
1 PUNKVISM(PVT) ke ZAR
R.0.04161852
1 PUNKVISM(PVT) ke UAH
0.10077576
1 PUNKVISM(PVT) ke TZS
T.Sh.5.886972
1 PUNKVISM(PVT) ke VES
Bs0.543892
1 PUNKVISM(PVT) ke CLP
$2.259428
1 PUNKVISM(PVT) ke PKR
Rs0.67720544
1 PUNKVISM(PVT) ke KZT
1.26036788
1 PUNKVISM(PVT) ke THB
฿0.0776304
1 PUNKVISM(PVT) ke TWD
NT$0.07425204
1 PUNKVISM(PVT) ke AED
د.إ0.00879332
1 PUNKVISM(PVT) ke CHF
Fr0.0019168
1 PUNKVISM(PVT) ke HKD
HK$0.01861692
1 PUNKVISM(PVT) ke AMD
֏0.9162304
1 PUNKVISM(PVT) ke MAD
.د.م0.0222828
1 PUNKVISM(PVT) ke MXN
$0.04449372
1 PUNKVISM(PVT) ke SAR
ريال0.008985
1 PUNKVISM(PVT) ke ETB
Br0.36872044
1 PUNKVISM(PVT) ke KES
KSh0.30946736
1 PUNKVISM(PVT) ke JOD
د.أ0.001698764
1 PUNKVISM(PVT) ke PLN
0.00879332
1 PUNKVISM(PVT) ke RON
лв0.0105424
1 PUNKVISM(PVT) ke SEK
kr0.02290576
1 PUNKVISM(PVT) ke BGN
лв0.00404924
1 PUNKVISM(PVT) ke HUF
Ft0.80105468
1 PUNKVISM(PVT) ke CZK
0.05048372
1 PUNKVISM(PVT) ke KWD
د.ك0.000733176
1 PUNKVISM(PVT) ke ILS
0.00783492
1 PUNKVISM(PVT) ke BOB
Bs0.0165324
1 PUNKVISM(PVT) ke AZN
0.0040732
1 PUNKVISM(PVT) ke TJS
SM0.02209112
1 PUNKVISM(PVT) ke GEL
0.00649316
1 PUNKVISM(PVT) ke AOA
Kz2.19614964
1 PUNKVISM(PVT) ke BHD
.د.ب0.000900896
1 PUNKVISM(PVT) ke BMD
$0.002396
1 PUNKVISM(PVT) ke DKK
kr0.01547816
1 PUNKVISM(PVT) ke HNL
L0.06311064
1 PUNKVISM(PVT) ke MUR
0.110216
1 PUNKVISM(PVT) ke NAD
$0.04161852
1 PUNKVISM(PVT) ke NOK
kr0.02441524
1 PUNKVISM(PVT) ke NZD
$0.00424092
1 PUNKVISM(PVT) ke PAB
B/.0.002396
1 PUNKVISM(PVT) ke PGK
K0.0100632
1 PUNKVISM(PVT) ke QAR
ر.ق0.00872144
1 PUNKVISM(PVT) ke RSD
дин.0.24317004
1 PUNKVISM(PVT) ke UZS
soʻm28.86746324
1 PUNKVISM(PVT) ke ALL
L0.2009046
1 PUNKVISM(PVT) ke ANG
ƒ0.00428884
1 PUNKVISM(PVT) ke AWG
ƒ0.0043128
1 PUNKVISM(PVT) ke BBD
$0.004792
1 PUNKVISM(PVT) ke BAM
KM0.00404924
1 PUNKVISM(PVT) ke BIF
Fr7.065804
1 PUNKVISM(PVT) ke BND
$0.0031148
1 PUNKVISM(PVT) ke BSD
$0.002396
1 PUNKVISM(PVT) ke JMD
$0.3841986
1 PUNKVISM(PVT) ke KHR
9.62247976
1 PUNKVISM(PVT) ke KMF
Fr1.00632
1 PUNKVISM(PVT) ke LAK
52.08695548
1 PUNKVISM(PVT) ke LKR
රු0.73046852
1 PUNKVISM(PVT) ke MDL
L0.040732
1 PUNKVISM(PVT) ke MGA
Ar10.792782
1 PUNKVISM(PVT) ke MOP
P0.019168
1 PUNKVISM(PVT) ke MVR
0.0368984
1 PUNKVISM(PVT) ke MWK
MK4.15971956
1 PUNKVISM(PVT) ke MZN
MT0.1532242
1 PUNKVISM(PVT) ke NPR
रु0.3395132
1 PUNKVISM(PVT) ke PYG
16.992432
1 PUNKVISM(PVT) ke RWF
Fr3.476596
1 PUNKVISM(PVT) ke SBD
$0.01971908
1 PUNKVISM(PVT) ke SCR
0.0360598
1 PUNKVISM(PVT) ke SRD
$0.092246
1 PUNKVISM(PVT) ke SVC
$0.02094104
1 PUNKVISM(PVT) ke SZL
L0.04159456
1 PUNKVISM(PVT) ke TMT
m0.008386
1 PUNKVISM(PVT) ke TND
د.ت0.007089764
1 PUNKVISM(PVT) ke TTD
$0.01622092
1 PUNKVISM(PVT) ke UGX
Sh8.376416
1 PUNKVISM(PVT) ke XAF
Fr1.358532
1 PUNKVISM(PVT) ke XCD
$0.0064692
1 PUNKVISM(PVT) ke XOF
Fr1.358532
1 PUNKVISM(PVT) ke XPF
Fr0.246788
1 PUNKVISM(PVT) ke BWP
P0.0322262
1 PUNKVISM(PVT) ke BZD
$0.00481596
1 PUNKVISM(PVT) ke CVE
$0.22963264
1 PUNKVISM(PVT) ke DJF
Fr0.424092
1 PUNKVISM(PVT) ke DOP
$0.15408676
1 PUNKVISM(PVT) ke DZD
د.ج0.31282176
1 PUNKVISM(PVT) ke FJD
$0.00546288
1 PUNKVISM(PVT) ke GNF
Fr20.83322
1 PUNKVISM(PVT) ke GTQ
Q0.01835336
1 PUNKVISM(PVT) ke GYD
$0.50114736
1 PUNKVISM(PVT) ke ISK
kr0.301896

Sumber Daya PUNKVISM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PUNKVISM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PUNKVISM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUNKVISM

Berapa nilai PUNKVISM (PVT) hari ini?
Harga live PVT dalam USD adalah 0.002396 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PVT ke USD saat ini?
Harga PVT ke USD saat ini adalah $ 0.002396. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PUNKVISM?
Kapitalisasi pasar PVT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PVT?
Suplai beredar PVT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PVT?
PVT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PVT?
PVT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PVT?
Volume perdagangan 24 jam live PVT adalah $ 167.78K USD.
Akankah harga PVT naik lebih tinggi tahun ini?
PVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PUNKVISM (PVT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PVT ke USD

Jumlah

PVT
PVT
USD
USD

1 PVT = 0.002396 USD

Perdagangkan PVT

PVT/USDT
$0.002396
$0.002396$0.002396
-0.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.76
$101,301.76$101,301.76

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.71
$3,308.71$3,308.71

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.04
$155.04$155.04

-0.56%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0260
$1.0260$1.0260

+19.58%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.76
$101,301.76$101,301.76

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.71
$3,308.71$3,308.71

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.04
$155.04$155.04

-0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2105
$2.2105$2.2105

-1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0108
$1.0108$1.0108

-0.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0763
$0.0763$0.0763

+52.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004023
$0.0004023$0.0004023

+168.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012400
$0.012400$0.012400

+1,140.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.272
$4.272$4.272

+327.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008030
$0.008030$0.008030

+276.28%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001795
$0.001795$0.001795

+64.98%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002443
$0.0000002443$0.0000002443

+62.86%