Apa yang dimaksud dengan PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUNKVISM Berapa nilai PUNKVISM (PVT) hari ini? Harga live PVT dalam USD adalah 0.002396 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PVT ke USD saat ini? $ 0.002396 . Cobalah Harga PVT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PUNKVISM? Kapitalisasi pasar PVT adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PVT? Suplai beredar PVT adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PVT? PVT mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PVT? PVT mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PVT? Volume perdagangan 24 jam live PVT adalah $ 167.78K USD . Akankah harga PVT naik lebih tinggi tahun ini? PVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

