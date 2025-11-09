Tokenomi Spotify (SPOTON)

Telusuri wawasan utama tentang Spotify (SPOTON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:58:21 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Spotify (SPOTON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Spotify (SPOTON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 669.63K
$ 669.63K$ 669.63K
Total Suplai:
$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K
Suplai yang Beredar:
$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 669.63K
$ 669.63K$ 669.63K
All-Time High:
$ 750.96
$ 750.96$ 750.96
All-Time Low:
$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992$ 608.7267130928992
Harga Saat Ini:
$ 630.36
$ 630.36$ 630.36

Informasi Spotify (SPOTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/spoton
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x590F21186489cA1612f49a4B1ff5c66acD6796A9

Tokenomi Spotify (SPOTON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Spotify (SPOTON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPOTON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPOTON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPOTON, jelajahi harga live token SPOTON!

Cara Membeli SPOTON

Tertarik untuk menambahkan Spotify (SPOTON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SPOTON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Spotify (SPOTON)

Menganalisis riwayat harga SPOTON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SPOTON

Ingin mengetahui arah SPOTON? Halaman prediksi harga SPOTON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

