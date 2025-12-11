Tabel Konversi Treehouse ke Tanzanian Shilling
Tabel Konversi TREE ke TZS
- 1 TREE289.84 TZS
- 2 TREE579.68 TZS
- 3 TREE869.52 TZS
- 4 TREE1,159.37 TZS
- 5 TREE1,449.21 TZS
- 6 TREE1,739.05 TZS
- 7 TREE2,028.89 TZS
- 8 TREE2,318.73 TZS
- 9 TREE2,608.57 TZS
- 10 TREE2,898.41 TZS
- 50 TREE14,492.07 TZS
- 100 TREE28,984.13 TZS
- 1,000 TREE289,841.33 TZS
- 5,000 TREE1,449,206.67 TZS
- 10,000 TREE2,898,413.33 TZS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Treehouse ke Tanzanian Shilling (TREE ke TZS) di berbagai rentang nilai, dari 1 TREE hingga 10,000 TREE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TREE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TZS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TREE ke TZS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TZS ke TREE
- 1 TZS0.003450 TREE
- 2 TZS0.006900 TREE
- 3 TZS0.01035 TREE
- 4 TZS0.01380 TREE
- 5 TZS0.01725 TREE
- 6 TZS0.02070 TREE
- 7 TZS0.02415 TREE
- 8 TZS0.02760 TREE
- 9 TZS0.03105 TREE
- 10 TZS0.03450 TREE
- 50 TZS0.1725 TREE
- 100 TZS0.3450 TREE
- 1,000 TZS3.450 TREE
- 5,000 TZS17.25 TREE
- 10,000 TZS34.50 TREE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tanzanian Shilling ke Treehouse (TZS ke TREE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TZS hingga 10,000 TZS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Treehouse yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TZS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Treehouse (TREE) saat ini diperdagangkan seharga tzs 289.84 TZS , yang mencerminkan perubahan -3.59% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai tzs145.62M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar tzs-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Treehouse Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
145.62M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-3.59%
Perubahan Harga (1 Hari)
tzs 0.1273
High 24 Jam
tzs 0.1169
Low 24 Jam
Grafik tren TREE ke TZS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Treehouse terhadap TZS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Treehouse saat ini.
Ringkasan Konversi TREE ke TZS
Per | 1 TREE = 289.84 TZS | 1 TZS = 0.003450 TREE
Kurs untuk 1 TREE ke TZS hari ini adalah 289.84 TZS.
Pembelian 5 TREE akan dikenai biaya 1,449.21 TZS, sedangkan 10 TREE memiliki nilai 2,898.41 TZS.
1 TZS dapat di-trade dengan 0.003450 TREE.
50 TZS dapat dikonversi ke 0.1725 TREE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TREE ke TZS telah berubah sebesar -11.47% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.59%, sehingga mencapai high senilai 312.4199978733805 TZS dan low senilai 286.8962902702135 TZS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TREE adalah 399.54419209572933 TZS yang menunjukkan perubahan -27.46% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TREE telah berubah sebesar -477.34241623230565 TZS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.23% pada nilainya.
Semua Tentang Treehouse (TREE)
Setelah menghitung harga Treehouse (TREE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Treehouse langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TREE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Treehouse, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TREE ke TZS
Dalam 24 jam terakhir, Treehouse (TREE) telah berfluktuasi antara 286.8962902702135 TZS dan 312.4199978733805 TZS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 286.8962902702135 TZS dan high 330.5810975140954 TZS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TREE ke TZS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|tzs 294.5
|tzs 319.04
|tzs 417.21
|tzs 932.59
|Low
|tzs 269.96
|tzs 269.96
|tzs 269.96
|tzs 196.33
|Rata-rata
|tzs 294.5
|tzs 294.5
|tzs 319.04
|tzs 466.29
|Volatilitas
|+8.48%
|+13.33%
|+35.69%
|+94.25%
|Perubahan
|-3.67%
|-11.53%
|-27.45%
|-62.46%
Prakiraan Harga Treehouse dalam TZS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Treehouse dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TREE ke TZS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TREE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Treehouse dapat mencapai sekitar tzs304.33TZS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TREE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TREE mungkin naik menjadi sekitar tzs369.92 TZS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Treehouse kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TREE yang Tersedia di MEXC
TREE/USDT
|Trade
TREE/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TREE, yang mencakup pasar tempat Treehouse dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TREE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
TREEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TREE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Treehouse untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Treehouse
Ingin menambahkan Treehouse ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Treehouse › atau Mulai sekarang ›
TREE dan TZS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Treehouse (TREE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Treehouse
- Harga Saat Ini (USD): $0.1181
- Perubahan 7 Hari: -11.47%
- Tren 30 Hari: -27.46%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TREE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TZS, harga USD TREE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TREE] [TREE ke USD]
Tanzanian Shilling (TZS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TZS/USD): 0.00040733396676779436
- Perubahan 7 Hari: -0.61%
- Tren 30 Hari: -0.61%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TZS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TREE yang sama.
- TZS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TREE dengan TZS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TREE ke TZS?
Kurs antara Treehouse (TREE) dan Tanzanian Shilling (TZS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TREE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TREE ke TZS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TZS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TZS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TZS. Ketika TZS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TREE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Treehouse, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TREE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TZS.
Konversikan TREE ke TZS Seketika
Gunakan konverter TREE ke TZS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TREE ke TZS?
Masukkan Jumlah TREE
Mulailah dengan memasukkan jumlah TREE yang ingin Anda konversi ke TZS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TREE ke TZS Secara Live
Lihat kurs TREE ke TZS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TREE dan TZS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TREE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TREE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TREE ke TZS dihitung?
Perhitungan kurs TREE ke TZS didasarkan pada nilai TREE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TZS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TREE ke TZS begitu sering berubah?
Kurs TREE ke TZS sangat sering berubah karena Treehouse dan Tanzanian Shilling terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TREE ke TZS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TREE ke TZS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TREE ke TZS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TREE ke TZS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TREE ke TZS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TREE terhadap TZS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TREE terhadap TZS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TREE ke TZS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TZS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TREE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TREE ke TZS?
Halving Treehouse, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TREE ke TZS.
Bisakah saya membandingkan kurs TREE ke TZS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TREE keTZS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TREE ke TZS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Treehouse, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TREE ke TZS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TZS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TREE ke TZS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Treehouse dan Tanzanian Shilling?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Treehouse dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TREE ke TZS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TZS Anda ke TREE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TREE ke TZS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TREE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TREE ke TZS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TREE ke TZS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TZS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TREE ke TZS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Treehouse Selengkapnya
Harga Treehouse
Pelajari selengkapnya tentang Treehouse (TREE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Treehouse
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TREE untuk lebih memahami kemungkinan arah Treehouse.
Cara Membeli Treehouse
Ingin membeli Treehouse? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TREE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TREE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Treehouse ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TZS
Mengapa Harus Membeli Treehouse dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Treehouse.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Treehouse dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.