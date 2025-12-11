Tabel Konversi Swarm Network ke Tajikistani Somoni
Tabel Konversi TRUTH ke TJS
- 1 TRUTH0.21 TJS
- 2 TRUTH0.41 TJS
- 3 TRUTH0.62 TJS
- 4 TRUTH0.83 TJS
- 5 TRUTH1.03 TJS
- 6 TRUTH1.24 TJS
- 7 TRUTH1.45 TJS
- 8 TRUTH1.65 TJS
- 9 TRUTH1.86 TJS
- 10 TRUTH2.07 TJS
- 50 TRUTH10.33 TJS
- 100 TRUTH20.66 TJS
- 1,000 TRUTH206.65 TJS
- 5,000 TRUTH1,033.23 TJS
- 10,000 TRUTH2,066.47 TJS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Swarm Network ke Tajikistani Somoni (TRUTH ke TJS) di berbagai rentang nilai, dari 1 TRUTH hingga 10,000 TRUTH. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TRUTH yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TJS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TRUTH ke TJS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TJS ke TRUTH
- 1 TJS4.839 TRUTH
- 2 TJS9.678 TRUTH
- 3 TJS14.51 TRUTH
- 4 TJS19.35 TRUTH
- 5 TJS24.19 TRUTH
- 6 TJS29.035 TRUTH
- 7 TJS33.87 TRUTH
- 8 TJS38.71 TRUTH
- 9 TJS43.55 TRUTH
- 10 TJS48.39 TRUTH
- 50 TJS241.9 TRUTH
- 100 TJS483.9 TRUTH
- 1,000 TJS4,839 TRUTH
- 5,000 TJS24,195 TRUTH
- 10,000 TJS48,391 TRUTH
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tajikistani Somoni ke Swarm Network (TJS ke TRUTH) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TJS hingga 10,000 TJS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Swarm Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TJS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Swarm Network (TRUTH) saat ini diperdagangkan seharga ЅМ 0.21 TJS , yang mencerminkan perubahan 22.06% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ЅМ25.85M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ЅМ-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Swarm Network Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
25.85M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
22.06%
Perubahan Harga (1 Hari)
ЅМ 0.026078
High 24 Jam
ЅМ 0.014424
Low 24 Jam
Grafik tren TRUTH ke TJS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Swarm Network terhadap TJS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Swarm Network saat ini.
Ringkasan Konversi TRUTH ke TJS
Per | 1 TRUTH = 0.21 TJS | 1 TJS = 4.839 TRUTH
Kurs untuk 1 TRUTH ke TJS hari ini adalah 0.21 TJS.
Pembelian 5 TRUTH akan dikenai biaya 1.03 TJS, sedangkan 10 TRUTH memiliki nilai 2.07 TJS.
1 TJS dapat di-trade dengan 4.839 TRUTH.
50 TJS dapat dikonversi ke 241.9 TRUTH, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TRUTH ke TJS telah berubah sebesar +55.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 22.06%, sehingga mencapai high senilai 0.24031987894747367 TJS dan low senilai 0.1329233044688381 TJS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TRUTH adalah 0.23462474568612163 TJS yang menunjukkan perubahan -11.92% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TRUTH telah berubah sebesar 0.16075389095635137 TJS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +348.88% pada nilainya.
Semua Tentang Swarm Network (TRUTH)
Setelah menghitung harga Swarm Network (TRUTH), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Swarm Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TRUTH. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Swarm Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TRUTH ke TJS
Dalam 24 jam terakhir, Swarm Network (TRUTH) telah berfluktuasi antara 0.1329233044688381 TJS dan 0.24031987894747367 TJS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.08008205184651991 TJS dan high 0.24031987894747367 TJS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TRUTH ke TJS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ЅМ 0.18
|ЅМ 0.18
|ЅМ 0.36
|ЅМ 0.46
|Low
|ЅМ 0.09
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Rata-rata
|ЅМ 0.18
|ЅМ 0.09
|ЅМ 0.18
|ЅМ 0.09
|Volatilitas
|+63.18%
|+122.19%
|+131.04%
|+934.80%
|Perubahan
|+34.33%
|+57.34%
|-12.13%
|+347.78%
Prakiraan Harga Swarm Network dalam TJS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Swarm Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TRUTH ke TJS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TRUTH untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Swarm Network dapat mencapai sekitar ЅМ0.22TJS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TRUTH untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TRUTH mungkin naik menjadi sekitar ЅМ0.26 TJS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Swarm Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TRUTH yang Tersedia di MEXC
TRUTH/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TRUTH, yang mencakup pasar tempat Swarm Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TRUTH pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
TRUTHUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TRUTH dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Swarm Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Swarm Network
Ingin menambahkan Swarm Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Swarm Network › atau Mulai sekarang ›
TRUTH dan TJS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Swarm Network (TRUTH) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Swarm Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.022424
- Perubahan 7 Hari: +55.00%
- Tren 30 Hari: -11.92%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TRUTH, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TJS, harga USD TRUTH tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TRUTH] [TRUTH ke USD]
Tajikistani Somoni (TJS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TJS/USD): 0.10848549689937602
- Perubahan 7 Hari: +0.46%
- Tren 30 Hari: +0.46%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TJS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TRUTH yang sama.
- TJS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TRUTH dengan TJS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TRUTH ke TJS?
Kurs antara Swarm Network (TRUTH) dan Tajikistani Somoni (TJS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TRUTH, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TRUTH ke TJS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TJS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TJS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TJS. Ketika TJS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TRUTH, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Swarm Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TRUTH dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TJS.
Konversikan TRUTH ke TJS Seketika
Gunakan konverter TRUTH ke TJS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TRUTH ke TJS?
Masukkan Jumlah TRUTH
Mulailah dengan memasukkan jumlah TRUTH yang ingin Anda konversi ke TJS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TRUTH ke TJS Secara Live
Lihat kurs TRUTH ke TJS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TRUTH dan TJS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TRUTH ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TRUTH dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TRUTH ke TJS dihitung?
Perhitungan kurs TRUTH ke TJS didasarkan pada nilai TRUTH saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TJS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TRUTH ke TJS begitu sering berubah?
Kurs TRUTH ke TJS sangat sering berubah karena Swarm Network dan Tajikistani Somoni terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TRUTH ke TJS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TRUTH ke TJS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TRUTH ke TJS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TRUTH ke TJS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TRUTH ke TJS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TRUTH terhadap TJS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TRUTH terhadap TJS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TRUTH ke TJS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TJS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TRUTH tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TRUTH ke TJS?
Halving Swarm Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TRUTH ke TJS.
Bisakah saya membandingkan kurs TRUTH ke TJS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TRUTH keTJS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TRUTH ke TJS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Swarm Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TRUTH ke TJS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TJS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TRUTH ke TJS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Swarm Network dan Tajikistani Somoni?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Swarm Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TRUTH ke TJS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TJS Anda ke TRUTH dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TRUTH ke TJS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TRUTH dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TRUTH ke TJS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TRUTH ke TJS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TJS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TRUTH ke TJS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Swarm Network Selengkapnya
Harga Swarm Network
Pelajari selengkapnya tentang Swarm Network (TRUTH) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Swarm Network
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TRUTH untuk lebih memahami kemungkinan arah Swarm Network.
Cara Membeli Swarm Network
Ingin membeli Swarm Network? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TRUTH/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TRUTH/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Swarm Network ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TJS
Mengapa Harus Membeli Swarm Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Swarm Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Swarm Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.