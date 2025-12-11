Tabel Konversi USD1 ke Ethiopian Birr
Tabel Konversi USD1 ke ETB
- 1 USD1155.80 ETB
- 2 USD1311.59 ETB
- 3 USD1467.39 ETB
- 4 USD1623.18 ETB
- 5 USD1778.98 ETB
- 6 USD1934.78 ETB
- 7 USD11,090.57 ETB
- 8 USD11,246.37 ETB
- 9 USD11,402.16 ETB
- 10 USD11,557.96 ETB
- 50 USD17,789.79 ETB
- 100 USD115,579.59 ETB
- 1,000 USD1155,795.86 ETB
- 5,000 USD1778,979.30 ETB
- 10,000 USD11,557,958.61 ETB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual USD1 ke Ethiopian Birr (USD1 ke ETB) di berbagai rentang nilai, dari 1 USD1 hingga 10,000 USD1. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah USD1 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ETB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah USD1 ke ETB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ETB ke USD1
- 1 ETB0.006418 USD1
- 2 ETB0.01283 USD1
- 3 ETB0.01925 USD1
- 4 ETB0.02567 USD1
- 5 ETB0.03209 USD1
- 6 ETB0.03851 USD1
- 7 ETB0.04493 USD1
- 8 ETB0.05134 USD1
- 9 ETB0.05776 USD1
- 10 ETB0.06418 USD1
- 50 ETB0.3209 USD1
- 100 ETB0.6418 USD1
- 1,000 ETB6.418 USD1
- 5,000 ETB32.093 USD1
- 10,000 ETB64.18 USD1
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ethiopian Birr ke USD1 (ETB ke USD1) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ETB hingga 10,000 ETB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah USD1 yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ETB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
USD1 (USD1) saat ini diperdagangkan seharga Br 155.80 ETB , yang mencerminkan perubahan 0.01% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Br1.55B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Br421.93B ETB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman USD1 Harga khusus dari kami.
422.27B ETB
Suplai Peredaran
1.55B
Volume Trading 24 Jam
421.93B ETB
Kapitalisasi Pasar
0.01%
Perubahan Harga (1 Hari)
Br 1.0001
High 24 Jam
Br 0.9989
Low 24 Jam
Grafik tren USD1 ke ETB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi USD1 terhadap ETB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga USD1 saat ini.
Ringkasan Konversi USD1 ke ETB
Per | 1 USD1 = 155.80 ETB | 1 ETB = 0.006418 USD1
Kurs untuk 1 USD1 ke ETB hari ini adalah 155.80 ETB.
Pembelian 5 USD1 akan dikenai biaya 778.98 ETB, sedangkan 10 USD1 memiliki nilai 1,557.96 ETB.
1 ETB dapat di-trade dengan 0.006418 USD1.
50 ETB dapat dikonversi ke 0.3209 USD1, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 USD1 ke ETB telah berubah sebesar +0.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.01%, sehingga mencapai high senilai 155.93618914626222 ETB dan low senilai 155.74908442975834 ETB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 USD1 adalah 155.84263678801028 ETB yang menunjukkan perubahan -0.04% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, USD1 telah berubah sebesar -0.031184119417310713 ETB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -0.03% pada nilainya.
Semua Tentang USD1 (USD1)
Setelah menghitung harga USD1 (USD1), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang USD1 langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan USD1. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli USD1, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga USD1 ke ETB
Dalam 24 jam terakhir, USD1 (USD1) telah berfluktuasi antara 155.74908442975834 ETB dan 155.93618914626222 ETB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 155.68671619092373 ETB dan high 155.93618914626222 ETB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas USD1 ke ETB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Br 155.92
|Br 155.92
|Br 155.92
|Br 155.92
|Low
|Br 154.36
|Br 154.36
|Br 154.36
|Br 154.36
|Rata-rata
|Br 154.36
|Br 154.36
|Br 154.36
|Br 154.36
|Volatilitas
|+0.12%
|+0.16%
|+0.21%
|+0.40%
|Perubahan
|0.00%
|+0.04%
|-0.03%
|-0.02%
Prakiraan Harga USD1 dalam ETB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga USD1 dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan USD1 ke ETB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga USD1 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, USD1 dapat mencapai sekitar Br163.59ETB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga USD1 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, USD1 mungkin naik menjadi sekitar Br198.84 ETB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga USD1 kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
USD1 dan ETB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
USD1 (USD1) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga USD1
- Harga Saat Ini (USD): $0.9992
- Perubahan 7 Hari: +0.04%
- Tren 30 Hari: -0.04%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk USD1, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ETB, harga USD USD1 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga USD1] [USD1 ke USD]
Ethiopian Birr (ETB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ETB/USD): 0.006412302510220217
- Perubahan 7 Hari: -1.58%
- Tren 30 Hari: -1.58%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ETB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah USD1 yang sama.
- ETB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli USD1 dengan ETB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs USD1 ke ETB?
Kurs antara USD1 (USD1) dan Ethiopian Birr (ETB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam USD1, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs USD1 ke ETB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ETB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ETB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ETB. Ketika ETB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti USD1, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti USD1, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap USD1 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ETB.
Konversikan USD1 ke ETB Seketika
Gunakan konverter USD1 ke ETB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi USD1 ke ETB?
Masukkan Jumlah USD1
Mulailah dengan memasukkan jumlah USD1 yang ingin Anda konversi ke ETB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs USD1 ke ETB Secara Live
Lihat kurs USD1 ke ETB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang USD1 dan ETB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan USD1 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli USD1 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs USD1 ke ETB dihitung?
Perhitungan kurs USD1 ke ETB didasarkan pada nilai USD1 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ETB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs USD1 ke ETB begitu sering berubah?
Kurs USD1 ke ETB sangat sering berubah karena USD1 dan Ethiopian Birr terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs USD1 ke ETB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs USD1 ke ETB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs USD1 ke ETB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan USD1 ke ETB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi USD1 ke ETB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren USD1 terhadap ETB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga USD1 terhadap ETB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar USD1 ke ETB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ETB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun USD1 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs USD1 ke ETB?
Halving USD1, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs USD1 ke ETB.
Bisakah saya membandingkan kurs USD1 ke ETB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs USD1 keETB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs USD1 ke ETB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga USD1, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi USD1 ke ETB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ETB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target USD1 ke ETB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi USD1 dan Ethiopian Birr?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk USD1 dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan USD1 ke ETB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ETB Anda ke USD1 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah USD1 ke ETB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga USD1 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar USD1 ke ETB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs USD1 ke ETB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ETB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs USD1 ke ETB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.