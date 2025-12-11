Tabel Konversi Voxies ke United States Dollar
Tabel Konversi VOXEL ke USD
- 1 VOXEL0.02 USD
- 2 VOXEL0.05 USD
- 3 VOXEL0.07 USD
- 4 VOXEL0.09 USD
- 5 VOXEL0.11 USD
- 6 VOXEL0.14 USD
- 7 VOXEL0.16 USD
- 8 VOXEL0.18 USD
- 9 VOXEL0.20 USD
- 10 VOXEL0.23 USD
- 50 VOXEL1.13 USD
- 100 VOXEL2.27 USD
- 1,000 VOXEL22.66 USD
- 5,000 VOXEL113.29 USD
- 10,000 VOXEL226.57 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Voxies ke United States Dollar (VOXEL ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 VOXEL hingga 10,000 VOXEL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah VOXEL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah VOXEL ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke VOXEL
- 1 USD44.13 VOXEL
- 2 USD88.27 VOXEL
- 3 USD132.4 VOXEL
- 4 USD176.5 VOXEL
- 5 USD220.6 VOXEL
- 6 USD264.8 VOXEL
- 7 USD308.9 VOXEL
- 8 USD353.08 VOXEL
- 9 USD397.2 VOXEL
- 10 USD441.3 VOXEL
- 50 USD2,206 VOXEL
- 100 USD4,413 VOXEL
- 1,000 USD44,135 VOXEL
- 5,000 USD220,679 VOXEL
- 10,000 USD441,359 VOXEL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke Voxies (USD ke VOXEL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Voxies yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Voxies (VOXEL) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.02 USD , yang mencerminkan perubahan 5.64% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $951.13K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $5.76M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Voxies Harga khusus dari kami.
254.46M USD
Suplai Peredaran
951.13K
Volume Trading 24 Jam
5.76M USD
Kapitalisasi Pasar
5.64%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.02471
High 24 Jam
$ 0.01992
Low 24 Jam
Grafik tren VOXEL ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Voxies terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Voxies saat ini.
Ringkasan Konversi VOXEL ke USD
Per | 1 VOXEL = 0.02 USD | 1 USD = 44.13 VOXEL
Kurs untuk 1 VOXEL ke USD hari ini adalah 0.02 USD.
Pembelian 5 VOXEL akan dikenai biaya 0.11 USD, sedangkan 10 VOXEL memiliki nilai 0.23 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 44.13 VOXEL.
50 USD dapat dikonversi ke 2,206 VOXEL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 VOXEL ke USD telah berubah sebesar -29.58% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.64%, sehingga mencapai high senilai 0.02470703515578131 USD dan low senilai 0.019917609886813584 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 VOXEL adalah 0.037965444146702394 USD yang menunjukkan perubahan -40.37% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, VOXEL telah berubah sebesar -0.07504099508059034 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -76.85% pada nilainya.
Semua Tentang Voxies (VOXEL)
Setelah menghitung harga Voxies (VOXEL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Voxies langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan VOXEL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Voxies, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga VOXEL ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Voxies (VOXEL) telah berfluktuasi antara 0.019917609886813584 USD dan 0.02470703515578131 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0193876734791825 USD dan high 0.03489581250249971 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas VOXEL ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.01
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.09
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.03
|Volatilitas
|+23.38%
|+48.12%
|+51.17%
|+106.35%
|Perubahan
|+10.44%
|-29.78%
|-40.33%
|-71.91%
Prakiraan Harga Voxies dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Voxies dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan VOXEL ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga VOXEL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Voxies dapat mencapai sekitar $0.02USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga VOXEL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, VOXEL mungkin naik menjadi sekitar $0.03 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Voxies kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan VOXEL yang Tersedia di MEXC
VOXEL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot VOXEL, yang mencakup pasar tempat Voxies dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual VOXEL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
VOXELUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures VOXEL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Voxies untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Voxies
Ingin menambahkan Voxies ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Voxies › atau Mulai sekarang ›
VOXEL dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.746715
- Perubahan 7 Hari: +1.45%
- Tren 30 Hari: +1.45%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.8522
- Perubahan 7 Hari: +0.80%
- Tren 30 Hari: +0.80%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 79.254496
- Perubahan 7 Hari: +1.78%
- Tren 30 Hari: +1.78%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli VOXEL.
- USD yang lebih lemah membuat VOXEL relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli VOXEL dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs VOXEL ke USD?
Kurs antara Voxies (VOXEL) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam VOXEL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs VOXEL ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti VOXEL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Voxies, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap VOXEL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan VOXEL ke USD Seketika
Gunakan konverter VOXEL ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi VOXEL ke USD?
Masukkan Jumlah VOXEL
Mulailah dengan memasukkan jumlah VOXEL yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs VOXEL ke USD Secara Live
Lihat kurs VOXEL ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang VOXEL dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan VOXEL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli VOXEL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs VOXEL ke USD dihitung?
Perhitungan kurs VOXEL ke USD didasarkan pada nilai VOXEL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs VOXEL ke USD begitu sering berubah?
Kurs VOXEL ke USD sangat sering berubah karena Voxies dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs VOXEL ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs VOXEL ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs VOXEL ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan VOXEL ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi VOXEL ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren VOXEL terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga VOXEL terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar VOXEL ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun VOXEL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs VOXEL ke USD?
Halving Voxies, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs VOXEL ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs VOXEL ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs VOXEL keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs VOXEL ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Voxies, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi VOXEL ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target VOXEL ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Voxies dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Voxies dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan VOXEL ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke VOXEL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah VOXEL ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga VOXEL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar VOXEL ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs VOXEL ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs VOXEL ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Voxies Selengkapnya
